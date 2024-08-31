«Мама, я тебя люблю!» Игрока выбрали на драфте НБА, а потом чуть не убили

Каждый день в мире совершаются многочисленные преступления. Национальную баскетбольную ассоциацию криминал, как правило, обходит стороной. Но ключевое здесь — «как правило». Время от времени в судебных сводках оказываются и игроки НБА. Кто-то делал незаконные ставки, кто-то обманывал лигу после завершения карьеры, участвуя в программах организации. Но немногие сталкивались с настоящими гангстерами. Об одном из таких «счастливчиков» и пойдёт речь в материале «Чемпионата».

НБА является самой желанной лигой для игроков со всего мира и каждый год, словно магнит, притягивает к себе новые таланты. Ежегодно лигу пополняют 60 новичков (иногда — 58), выбираемых на драфте. И каждый год сотни начинающих баскетболистов получают отказы, но всё же сохраняют надежды попасть хоть когда-нибудь в НБА. Кто-то в лиге даже шутит, что вероятность попасть в её ряды ниже, чем выиграть в лотерею. У Эндрэя Блатча получилось. Однако то, что случилось после, могло не только лишить начинающего спортсмена мечты, но и жизни.

Эндрэй был выбран клубом «Вашингтон Уизардс» под 49-м номером на драфте НБА 2005 года и терять выигрышный билет точно не собирался. Игрок вырос в суровых условиях города Сиракузы на северо-востоке США и с юных лет отличался непростым характером. Блатч не раз попадал в перепалки, но одна из них едва не стоила ему жизни. «Меня ранили в первые месяцы — до начала тренировочного лагеря. Они пытались ограбить машину. Всё, что я помню, это как я оглянулся и увидел тот фургон, полный людей в масках. Я подумал: «Конец», — рассказал Блатч в недавнем выпуске подкаста Дуайта Ховарда.

Сразу после инцидента игроку фактически запретили общаться с прессой, так как это могло навредить расследованию. Преступники выстрелили тяжёлому форварду в правую руку, но особенно опасным оказалось ранение в грудь. Если бы пуля отклонилась на дюйм, Эндрэй мог бы не выжить, потому что тогда она угодила бы прямо в сердце. Баскетболист сумел доехать до стоянки «Макдональдса», где снял рубашку, чтобы сделать перевязку. Там его и обнаружила полиция.

Эндрэй Блатч, 2012 год Фото: Rob Carr/Getty Images

Форвард находился в состоянии шока и сперва решил, что его ранили только в руку. И лишь полицейский, который приехал первым, увидел, что дело куда серьёзнее: «Я снял рубашку, и увидел, как из моей груди течёт кровь. Полицейский такой: «Тебя ранили в грудь?» А я отвечаю: «Нет, пуля попала только в запястье». И он такой: «Сынок, тебя ранили в грудь». Я посмотрел и увидел ранение прямо над моим сердцем. Первой мыслью было, что я умру». Юный баскетболист сразу позвонил матери, только чтобы сказать: «Я тебя люблю!»

Блатч потерял сознание, а очнулся уже в вертолёте, который доставлял его в больницу. «Тебя ранили в два самых удачных места на теле. Должно быть, бог всю дорогу был с тобой и держал тебя за руку», — услышал от медперсонала 19-летний парень. Пуля прошла между костями запястья, не задев ни артерий, ни костей. То ранение, что пришлось в область груди, оказалось серьёзнее, потому что задело лёгкое, но молодой организм справился.

Эндрэй Блатч (слева) и Андрей Кириленко (справа), 2012 год Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Операция прошла успешно, и, хотя баскетболист смог подняться на ноги всего через пару дней, возвращение к спортивной деятельности проходило не так гладко. Игрок пропустил тренировочный лагерь «Вашингтона», а сроки его выхода на площадку постоянно корректировались. В итоге в том сезоне Блатч всё-таки дебютировал в североамериканской лиге, когда 11 ноября сыграл с клубом «Сиэтл Суперсоникс». «Уизардс» тогда победили, а Эндрэй набрал пять очков. Но всего через месяц 19-летний парень был отправлен в Лигу развития (тогда D-League). В начале января «Вашингтон» вернул Блатча в команду.

В многочисленных интервью Эндрэй повторял, что мечтал бы сыграть в Матче всех звёзд и хотел бы быть похожим на Гилберта Аренаса. Сегодня мы знаем, что участия в звёздном уикенде Блатч так и не принял. Но игрок по праву может собой гордиться. Ведь самого главного он добился, а когда казалось, что мечта может от него уйти, не отступил и в итоге в жизнь её воплотил.