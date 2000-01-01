Испанский баскетбольный клуб собрал 4000 зрителей на открытой тренировке

На тренировку испанской «Басконии» пришли 4000 зрителей — это половина от среднего показателя по посещаемости матчей в Евролиге. Если вам кажется, что это не так уж много, то посмотрите это видео!