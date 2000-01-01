Испанский баскетбольный клуб собрал 4000 зрителей на открытой тренировке
На тренировку испанской «Басконии» пришли 4000 зрителей — это половина от среднего показателя по посещаемости матчей в Евролиге. Если вам кажется, что это не так уж много, то посмотрите это видео!
Испанский баскетбольный клуб собрал 4000 зрителей на открытой тренировке
Читайте также
Клуб НБА с самой перспективной молодёжью в лиге
Йокич — хороший партнёр по команде. Доказательство
Клуб из Европы сыграет на LED-паркете. Красота!
Сын легенды НБА провёл интенсивную тренировку
5 самых возрастных баскетболистов в истории НБА
4-очковая линия? Теперь в баскетболе это реально!
«Финикс» пошутил над «Майами», в клубе им ответили
Никола Йокич принял от фанатки необычный подарок
Дети баскетболистов США во время ОИ-2024
Звезда WNBA эффектно попала с центра площадки
Йокич отметил бронзу ОИ с фанатами в баре. Видео
«Макдоналдс» может убрать соус карри из-за Карри
Леброн эффектно станцевал около клуба в Париже
Сербы шумно отметили бронзу ОИ в автобусе. Видео
Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории ОИ!
Разница в росте между Дюрантом и гимнасткой Ли