Баскетболисту разрешили отложить тюремный срок, чтобы он доснял фильм о себе

Глену Дэвису разрешили пока не садиться в тюрьму. Почему?

Бывшему игроку НБА и чемпиону 2008 года Глену Дэвису разрешили отложить тюремное заключение из-за того, что ему нужно доснять документальный фильм о себе. Звучит странно, но это так.