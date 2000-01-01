Глену Дэвису разрешили пока не садиться в тюрьму. Почему?
Бывшему игроку НБА и чемпиону 2008 года Глену Дэвису разрешили отложить тюремное заключение из-за того, что ему нужно доснять документальный фильм о себе. Звучит странно, но это так.
За что тюремный срок?
Дэвис был осуждён на 40 месяцев за мошенничество в сфере здравоохранения. Также бывшие игроки НБА, Терренс Уильямс и Кейон Дулинг, осуждены вместе с ним. Они подавали ложные страховые заявления и получали компенсацию за них.
Отложили тюремный срок
По запросу адвоката Дэвису разрешили подождать до 22 октября, прежде чем он начнёт отбывать наказание. Такое решение было принято судьёй в связи с тем, что Глен работает над завершением документального фильма о собственной жизни.
Баскетболисту разрешили отложить тюремный срок, чтобы он доснял фильм о себе
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