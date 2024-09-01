Были лучшими, но потеряли всё. Как травмы или обмен ломали игроков НБА

В современном мире НБА обмены стали частью бизнеса. За звёздных игроков команды готовы отдать огромные ресурсы, в то время как за других и минимальную сумму жалко потратить. Вспоминаем выдающихся баскетболистов последних лет, которые наводили страх на всю лигу, но были обменяны или потеряли свою форму из-за травм.

Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук Фото: Harry How/Getty Images

На протяжении всей карьеры Уэстбрук был невероятно взрывным и атлетичным разыгрывающим, который во многом отличался своими проходами под кольцо, нежели качественным броском. В «Оклахома-Сити Тандер» он был лицом франшизы после ухода Кевина Дюранта. Например, в 2017 году Расселл получил звание MVP НБА и в среднем набирал по трипл-даблу в течение трёх лет кряду (с 2016-го по 2019-й). Сезон-2018/2019 стал для Черепашки последним в составе «молний». Его накопленная усталость из-за того, что он тащил практически в одиночку полумёртвый состав, вылилась в уход в «Хьюстон Рокетс» к своему давнему товарищу Джеймсу Хардену.

Ожидалось, что этот дуэт принесёт «ракетам» успех в плей-офф, но вылет во втором раунде 2019 года показал, что Уэстбрук уже не будет прежним. Хоть его показатели оставались на должном уровне долгое количество времени, но его переход в «Лейкерс» в 2021-м ознаменовал начало резкого спада как в игре, так и по статическим метрикам. Пребывание в «Хьюстоне», «Вашингтоне», «Лейкерс», «Клипперс» после ухода из «Оклахомы» говорит, что в Расселла не особо верили и клубы, в которых он играл. В это межсезонье разыгрывающий подписал контракт с «Денвером», надеясь заполучить заветное чемпионство.

Виктор Оладипо

Виктор Оладипо Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Начинал карьеру Оладипо в «Орландо», но через три сезона перебрался на год в «Оклахому», откуда был обменян в «Индиану», где и получил широкую известность. Сезон-2017/2018 Виктор провёл на выдающемся уровне: попадание в первую символическую сборную защиты, в третью символическую сборную лучших игроков сезона, участие в Матче всех звёзд, а также получение награды самому прогрессирующему игроку сезона. В среднем он набирал 23,1 очка, 5,2 подбора и 4,3 передачи, внося колоссальный вклад в игру команды как в нападении, так и в обороне.

Затем последовала роковая травма, которая разделила карьеру на «до» и «после». Его показатели стремительно полетели вниз, а «Индиана» на четвёртый год пребывания Оладипо в команде решила обменять его в «Хьюстон». Впрочем, в Техасе атакующий защитник долго не задержался: провёл 20 матчей и отправился в «Майами», за который с 2021 года провёл 54 игры, а сезон-2023/2024 полностью пропустил из-за травмы.

Айзея Томас

Айзея Томас Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Карьера Томаса была одним из самых драматичных взлётов и падений в истории НБА. Имея рост в 175 см, форвард кровью и потом выцарапал себе место в лиге, а затем провёл первые три сезона за «Сакраменто», получая всё больше игрового времени и становясь всё сильнее с каждым годом. В итоге в 2015-м Айзея оказался в «Бостоне», где сезон-2015/2016 стал прорывным: сыграл все 82 встречи, в среднем набирал 22,2 очка, три подбора и 6,2 передачи и впервые в карьере поехал на Матч всех звёзд. На этом разыгрывающий не остановился и в следующем сезоне и вовсе претендовал на звание MVP, заняв пятое место в голосовании, а также попал во вторую символическую сборную лучших игроков НБА. В среднем он набирал 28,9 очка, 2,7 подбора и 5,9 передачи.

Просто вдумайтесь, парень с настолько маленьким для баскетбола ростом буквально разрывал одного соперника за другим. Но затем Кайри Ирвинг решил показать всем, что он чего-то стоит, и запросил обмен из «Кливленда». «Бостон» принял решение обменять лидера своей команды. Впервые в истории НБА игрока, которого выбрали под 60-м пиком на драфте, обменяли на лучшего баскетболиста драфта. Впоследствии у Томаса больше не было выступлений, подобных перформансам в «Селтикс».

Деррик Роуз

Деррик Роуз Фото: Carmen Mandato/Getty Images

На Роуза возлагались огромные надежды в «Чикаго Буллз». Его считали новым Майклом Джорданом для организации, к слову, на третий год в НБА он вырос в игрока не только калибра Матча всех звёзд, а первой символической сборной лучших баскетболистов, и в возрасте 22 лет стал самым молодым MVP в истории. «Чикаго» знатно пошумел в плей-офф, проиграв в финале Восточной конференции лишь «Майами Хит» с легендарным трио Леброн — Уэйд — Бош. Буквально все уже ждали того, как Роуз будет каждый год сражаться с суперкомандой «Хит» за чемпионство, но травма крестообразной связки выбила молодого игрока практически на два года. После чего Деррик уже не был прежним.

Он, конечно, демонстрировал неплохую игру в «Чикаго» вплоть до сезона-2015/2016, но затем руководство «быков» посчитало, что от игрока нужно избавляться, пока за него хоть что-то можно получить. Травма колена преследовала его на протяжении всей карьеры. Несмотря на несколько попыток вернуться в топ лучших игроков НБА, он так и не смог полностью возвратить форму, которая сделала его MVP. Хоть с каждым годом роль Деррика в новой команде уменьшалась, вряд ли кто-то скажет, что он провёл плохую карьеру. Просто она могла быть совершенно другой.

Бен Симмонс

Бен Симмонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Филадельфия Сиксерс» под общим первым номером на драфте 2016 года выбрала Симмонса. Из-за травмы ноги австралийский баскетболист полностью пропустил дебютный сезон в НБА, зато на следующий год зарекомендовал себя как один из самых универсальных игроков лиги, получив звание новичка года в 2018-м, набирая в среднем 15,8 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру. Бена называли новым Леброном Джеймсом и Мэджиком Джонсоном за то, что он мог делать на площадке буквально всё, не проседая в качестве. Правда, стабильного броска у игрока «Филы» никогда не было, но это не особо ему мешало, так как его попросту не могли остановить в «краске». Он считался краеугольным камнем будущего «Сиксерс».

Поворотный момент в карьере Симмонса наступил во время второго раунда плей-офф 2021 года с «Атлантой Хоукс», когда он несколько раз из удобных позиций отказывался бросать по открытому кольцу, предпочитая отдать передачу на партнёра, который в этот момент находился под опекой соперника. За это форвард получил в свой адрес тонну критики, и в итоге его отношения с «Филадельфией» обострились. Бен запросил обмен и пропустил весь сезон-2021/2022, сославшись на психологические проблемы и ухудшение отношений с командой. Симмонса обменяли в «Бруклин», в рамках сделки Джеймс Харден отправился в «Филу». Если в своём худшем регулярном чемпионате за клуб из Пенсильвании австралийский баскетболист в среднем набирал 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи, то его лучший сезон за «Нетс» — 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи. Бен — наглядное пособие, как загубить свою карьеру в 27 лет.

Джон Уолл

Джон Уолл Фото: Rob Carr/Getty Images

Разыгрывающий на протяжении первых лет в лиге обрастал мясом и понемногу входил в когорту лучших из лучших. В сезоне-2013/2014 случился прорыв: 19,3 очка, 4,1 подбора и 8,8 передачи с 1,8 перехвата в среднем за матч. Уолл в прайме — великолепный двусторонний игрок, который обладал невероятной взрывной скоростью и способностью пронестись от своего кольца до чужого за считаные секунды. К тому же Джон был лидером «Вашингтона», играя не только на себя, но и на партнёров — на протяжении долгих лет его количество передач либо было близко к 10, либо переваливало за это число. С 2014 года он побывал на пяти Матчах всех звёзд подряд, а также включался в символическую сборную защиты и лучших игроков НБА.

В 2018 году Джон получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил полтора года. Сразу же после восстановления Уолл был обменян в «Хьюстон», однако и в стане «ракет» травмы ограничивали его потенциал и умения, он за сезон сыграл всего 40 матчей. Руководство клуба из Техаса решило дать молодым баскетболистам «Рокетс» больше игрового времени, в связи с чем не выпускали разыгрывающего на паркет. Он решил реабилитировать карьеру в «Клипперс», но различного рода повреждения снова мешали ему оказать существенное влияние на успехи команды. Сезон-2022/2023 был последним для Уолла в НБА, но он ещё официально не объявлял о завершении карьеры. Вероятно, всем уже понятно, что дни, когда баскетболист считался элитным разыгрывающим, остались позади.