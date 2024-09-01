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Как травмы и обмен влияют на игроков НБА: Расселл Уэстбрук, Виктор Оладипо, Айзея Томас, Деррик Роуз, Бен Симмонс

Были лучшими, но потеряли всё. Как травмы или обмен ломали игроков НБА
Никита Бирюков
Как травмы или обмен ломали игроков НБА
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Иногда игроки сами рушили себе карьеру, а порой вмешивалась судьба-злодейка.

В современном мире НБА обмены стали частью бизнеса. За звёздных игроков команды готовы отдать огромные ресурсы, в то время как за других и минимальную сумму жалко потратить. Вспоминаем выдающихся баскетболистов последних лет, которые наводили страх на всю лигу, но были обменяны или потеряли свою форму из-за травм.

Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

Фото: Harry How/Getty Images

На протяжении всей карьеры Уэстбрук был невероятно взрывным и атлетичным разыгрывающим, который во многом отличался своими проходами под кольцо, нежели качественным броском. В «Оклахома-Сити Тандер» он был лицом франшизы после ухода Кевина Дюранта. Например, в 2017 году Расселл получил звание MVP НБА и в среднем набирал по трипл-даблу в течение трёх лет кряду (с 2016-го по 2019-й). Сезон-2018/2019 стал для Черепашки последним в составе «молний». Его накопленная усталость из-за того, что он тащил практически в одиночку полумёртвый состав, вылилась в уход в «Хьюстон Рокетс» к своему давнему товарищу Джеймсу Хардену.

Ожидалось, что этот дуэт принесёт «ракетам» успех в плей-офф, но вылет во втором раунде 2019 года показал, что Уэстбрук уже не будет прежним. Хоть его показатели оставались на должном уровне долгое количество времени, но его переход в «Лейкерс» в 2021-м ознаменовал начало резкого спада как в игре, так и по статическим метрикам. Пребывание в «Хьюстоне», «Вашингтоне», «Лейкерс», «Клипперс» после ухода из «Оклахомы» говорит, что в Расселла не особо верили и клубы, в которых он играл. В это межсезонье разыгрывающий подписал контракт с «Денвером», надеясь заполучить заветное чемпионство.

Виктор Оладипо

Виктор Оладипо

Виктор Оладипо

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Начинал карьеру Оладипо в «Орландо», но через три сезона перебрался на год в «Оклахому», откуда был обменян в «Индиану», где и получил широкую известность. Сезон-2017/2018 Виктор провёл на выдающемся уровне: попадание в первую символическую сборную защиты, в третью символическую сборную лучших игроков сезона, участие в Матче всех звёзд, а также получение награды самому прогрессирующему игроку сезона. В среднем он набирал 23,1 очка, 5,2 подбора и 4,3 передачи, внося колоссальный вклад в игру команды как в нападении, так и в обороне.

Затем последовала роковая травма, которая разделила карьеру на «до» и «после». Его показатели стремительно полетели вниз, а «Индиана» на четвёртый год пребывания Оладипо в команде решила обменять его в «Хьюстон». Впрочем, в Техасе атакующий защитник долго не задержался: провёл 20 матчей и отправился в «Майами», за который с 2021 года провёл 54 игры, а сезон-2023/2024 полностью пропустил из-за травмы.

Айзея Томас

Айзея Томас

Айзея Томас

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Карьера Томаса была одним из самых драматичных взлётов и падений в истории НБА. Имея рост в 175 см, форвард кровью и потом выцарапал себе место в лиге, а затем провёл первые три сезона за «Сакраменто», получая всё больше игрового времени и становясь всё сильнее с каждым годом. В итоге в 2015-м Айзея оказался в «Бостоне», где сезон-2015/2016 стал прорывным: сыграл все 82 встречи, в среднем набирал 22,2 очка, три подбора и 6,2 передачи и впервые в карьере поехал на Матч всех звёзд. На этом разыгрывающий не остановился и в следующем сезоне и вовсе претендовал на звание MVP, заняв пятое место в голосовании, а также попал во вторую символическую сборную лучших игроков НБА. В среднем он набирал 28,9 очка, 2,7 подбора и 5,9 передачи.

Просто вдумайтесь, парень с настолько маленьким для баскетбола ростом буквально разрывал одного соперника за другим. Но затем Кайри Ирвинг решил показать всем, что он чего-то стоит, и запросил обмен из «Кливленда». «Бостон» принял решение обменять лидера своей команды. Впервые в истории НБА игрока, которого выбрали под 60-м пиком на драфте, обменяли на лучшего баскетболиста драфта. Впоследствии у Томаса больше не было выступлений, подобных перформансам в «Селтикс».

Деррик Роуз

Деррик Роуз

Деррик Роуз

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

На Роуза возлагались огромные надежды в «Чикаго Буллз». Его считали новым Майклом Джорданом для организации, к слову, на третий год в НБА он вырос в игрока не только калибра Матча всех звёзд, а первой символической сборной лучших баскетболистов, и в возрасте 22 лет стал самым молодым MVP в истории. «Чикаго» знатно пошумел в плей-офф, проиграв в финале Восточной конференции лишь «Майами Хит» с легендарным трио Леброн — Уэйд — Бош. Буквально все уже ждали того, как Роуз будет каждый год сражаться с суперкомандой «Хит» за чемпионство, но травма крестообразной связки выбила молодого игрока практически на два года. После чего Деррик уже не был прежним.

Он, конечно, демонстрировал неплохую игру в «Чикаго» вплоть до сезона-2015/2016, но затем руководство «быков» посчитало, что от игрока нужно избавляться, пока за него хоть что-то можно получить. Травма колена преследовала его на протяжении всей карьеры. Несмотря на несколько попыток вернуться в топ лучших игроков НБА, он так и не смог полностью возвратить форму, которая сделала его MVP. Хоть с каждым годом роль Деррика в новой команде уменьшалась, вряд ли кто-то скажет, что он провёл плохую карьеру. Просто она могла быть совершенно другой.

Бен Симмонс

Бен Симмонс

Бен Симмонс

Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Филадельфия Сиксерс» под общим первым номером на драфте 2016 года выбрала Симмонса. Из-за травмы ноги австралийский баскетболист полностью пропустил дебютный сезон в НБА, зато на следующий год зарекомендовал себя как один из самых универсальных игроков лиги, получив звание новичка года в 2018-м, набирая в среднем 15,8 очка, 8,1 подбора и 8,2 передачи за игру. Бена называли новым Леброном Джеймсом и Мэджиком Джонсоном за то, что он мог делать на площадке буквально всё, не проседая в качестве. Правда, стабильного броска у игрока «Филы» никогда не было, но это не особо ему мешало, так как его попросту не могли остановить в «краске». Он считался краеугольным камнем будущего «Сиксерс».

Поворотный момент в карьере Симмонса наступил во время второго раунда плей-офф 2021 года с «Атлантой Хоукс», когда он несколько раз из удобных позиций отказывался бросать по открытому кольцу, предпочитая отдать передачу на партнёра, который в этот момент находился под опекой соперника. За это форвард получил в свой адрес тонну критики, и в итоге его отношения с «Филадельфией» обострились. Бен запросил обмен и пропустил весь сезон-2021/2022, сославшись на психологические проблемы и ухудшение отношений с командой. Симмонса обменяли в «Бруклин», в рамках сделки Джеймс Харден отправился в «Филу». Если в своём худшем регулярном чемпионате за клуб из Пенсильвании австралийский баскетболист в среднем набирал 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи, то его лучший сезон за «Нетс» — 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи. Бен — наглядное пособие, как загубить свою карьеру в 27 лет.

Джон Уолл

Джон Уолл

Джон Уолл

Фото: Rob Carr/Getty Images

Разыгрывающий на протяжении первых лет в лиге обрастал мясом и понемногу входил в когорту лучших из лучших. В сезоне-2013/2014 случился прорыв: 19,3 очка, 4,1 подбора и 8,8 передачи с 1,8 перехвата в среднем за матч. Уолл в прайме — великолепный двусторонний игрок, который обладал невероятной взрывной скоростью и способностью пронестись от своего кольца до чужого за считаные секунды. К тому же Джон был лидером «Вашингтона», играя не только на себя, но и на партнёров — на протяжении долгих лет его количество передач либо было близко к 10, либо переваливало за это число. С 2014 года он побывал на пяти Матчах всех звёзд подряд, а также включался в символическую сборную защиты и лучших игроков НБА.

В 2018 году Джон получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил полтора года. Сразу же после восстановления Уолл был обменян в «Хьюстон», однако и в стане «ракет» травмы ограничивали его потенциал и умения, он за сезон сыграл всего 40 матчей. Руководство клуба из Техаса решило дать молодым баскетболистам «Рокетс» больше игрового времени, в связи с чем не выпускали разыгрывающего на паркет. Он решил реабилитировать карьеру в «Клипперс», но различного рода повреждения снова мешали ему оказать существенное влияние на успехи команды. Сезон-2022/2023 был последним для Уолла в НБА, но он ещё официально не объявлял о завершении карьеры. Вероятно, всем уже понятно, что дни, когда баскетболист считался элитным разыгрывающим, остались позади.

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