Роберт Боброцки ростом 231 см снялся в фильме ужасов. Идеально вписался в роль!

Не получилось на баскетбольной площадке, получится в кино

Боброцки завершил карьеру в 22 года, потому что перенёс операцию из-за искривления позвоночника. На баскетбольной площадке ему долго поиграть не удалось, а сыграть в кино — вполне. Он исполнил роль монстра Offspring. Выглядит потрясно!