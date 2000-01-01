Роберт Боброцки ростом 231 см снялся в фильме ужасов
Румынский баскетболист, который ещё во времена своей карьеры прославился своим необычным ростом, сыграл в фильме «Чужой: Ромул». Он идеально вписался в роль!
Не получилось на баскетбольной площадке, получится в кино
Боброцки завершил карьеру в 22 года, потому что перенёс операцию из-за искривления позвоночника. На баскетбольной площадке ему долго поиграть не удалось, а сыграть в кино — вполне. Он исполнил роль монстра Offspring. Выглядит потрясно!
Роберт Боброцки ростом 231 см снялся в фильме ужасов. Идеально вписался в роль!
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