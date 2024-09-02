Егор Дёмин — наш баскетбольный гений. Через год поймёте почему

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

«Чемпионат» представляет серию материалов, посвящённых российскому баскетболисту Егору Дёмину. Талантливый спортсмен ранее защищал цвета молодёжной команды мадридского «Реала», участвуя в разнообразных турнирах — от чемпионата Испании до Евролиги и других международных соревнований. Теперь Егор перевёз свои таланты за океан и будет выступать за престижный американский университет Бригама Янга (BYU). Мы с нетерпением будем следить за его восхождением к вершинам НБА!

Баскетбольная программа университета славится своим высоким уровнем. В минувшем сезоне команда блистала в одной из сильнейших конференций NCAA — Big 12. Расположенный в Прово, штат Юта, университет привлекает внимание национальных телеканалов и занял почётное пятое место среди 14 участников конференции. Это позволило пробиться в престижный турнир студенческого баскетбола «Мартовское безумие», но, к сожалению, команда завершила своё выступление уже в первом раунде.

«Мы понимали, что нужно искать альтернативные варианты и после этого принимать окончательное решение. Во-первых, «Реал» — такой клуб, который рассчитывает только на результат. И стратегически ему нужны готовые игроки. Лука Дончич — яркое исключение из правил. С матча в Москве с ЦСКА в 2016 году, в котором он набрал 12 очков, началась его блестящая карьера. Тогда из-за травм у «Реала» отсутствовали сразу несколько игроков задней линии.

Егор Дёмин Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Понятно, что настоящий талант везде найдёт возможность для развития и реализует себя. Мы же не хотели надеяться на удачу или случай, планировали подготовку Егора с учётом поставленной цели. И понимаем, что для этого самое главное — игровое время и правильная роль в команде. Я уверен, что он готов играть на профессиональном уровне уже с этого сезона, но рассчитывать на большие минуты и значимую роль на системной основе в хорошем европейском клубе, тем более в «Реале», сложно», — говорил Владимир Дёмин, отец Егора, официальному сайту Российской федерации баскетбола.

Весной начали поступать сообщения, что Егором заинтересовались команды NCAA. Многие ведущие университеты США стремились заполучить российского баскетболиста в свои ряды, среди них были Кентукки, Арканзас, Иллинойс и даже Дьюк, где в следующем сезоне будет выступать один из главных претендентов на первый выбор драфта 2025 года Купер Флэгг. Однако семья Дёминых всерьёз рассматривала только два варианта — Арканзас и BYU.

Баскетбольную команду Арканзаса возглавил легендарный тренер Джон Калипари, который ранее в течение 15 лет руководил Кентукки, выиграл чемпионат в 2012 году и трижды доходил до «Финала четырёх». Под его руководством было подготовлено множество игроков для НБА. Это могло бы стать отличным вариантом для Егора, однако мнения по этому поводу разошлись. Для Калипари Арканзас представляет собой новый этап в его карьере, и в ближайшее время команда будет формироваться именно под него. В разговоре с отцом Егора он заверил: «Я сделаю из Егора звезду!» Однако оставался вопрос, смог бы или нет тренер старой школы найти подход к Егору и предоставить ему ту роль в команде, которая его устроит.

Кевин Янг главный тренер университета BYU «Мы очень рады, что Егор и его семья присоединяются к нам в BYU. Он особенный талант с чрезвычайно блестящим будущим, и он правильно играет в баскетбол. При росте 206 см его пас, создание моментов и бросок органично впишутся в наш стиль игры. Егор зарекомендовал себя как один из лучших перспективных баскетболистов в Европе за последние годы. Мы с нетерпением ждём возможности помочь ему расти и развиваться на паркете и за его пределами».

Университет Бригама Янга ясно дал понять, что развитие Егора является приоритетом для их команды. Скауты BYU дважды приезжали в Испанию, чтобы лично пообщаться с тренерами «Реала» и понаблюдать за игрой талантливого разыгрывающего. Благодаря этому к моменту начала переговоров у них была вся необходимая информация о Дёмине.

Одним из важных факторов выбора продолжения карьеры в университете Бригама Янга можно смело считать главного тренера баскетбольной команды Кевина Янга. Он проработал в НБА последние восемь лет, а в июне 2023 года, подписав с «Финиксом» новый контракт, стал самым высокооплачиваемым помощником тренера в лиге. Минувшей весной Кевин проходил собеседования на должность главного тренера в НБА, но принял решение возглавить BYU по личным обстоятельствам.

Драфт-моки с Егором Дёминым Фото: «Чемпионат»

18-летний Егор стал ключевой фигурой в успехах «Реала», дважды подряд завоевавшего титул в юниорской Евролиге. В финале 2024 года он продемонстрировал блестящую игру, набрав 26 очков и сделав 11 подборов, став самым результативным баскетболистом матча. Его страсть к игре и выдающийся талант заметны невооружённым глазом, что отмечают даже заокеанские журналисты из ведущих спортивных изданий. Необычно видеть молодого человека в топ-10 игроков своего драфт-класса ещё до начала официального сезона NCAA, но Егор заслуженно занимает это место.

Егор принял мудрое решение, перейдя BYU. Он сделал ставку на баскетбол, что, безусловно, вызывает радость. На начальном этапе особенно важно проявить себя, и возможность сделать это под руководством тренера с богатым опытом является двойным преимуществом. «Чемпионат» будет внимательно следить за развитием карьеры Дёмина — начиная с его первых шагов в NCAA и до дебюта в НБА.

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