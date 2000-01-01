Звёздные игроки НБА, представляющие Air Jordan, отправились в китайское турне. Джейсон Тейтум, Лука Дончич, Паоло Банкеро и Зайон Уильямсон успели поиграть против китайских стритболистов. И вот что из этого вышло.
Тейтум, Банкеро, Дончич и Уильямсон сыграли против китайских стритболистов. Видео
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