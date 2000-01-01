10 лучших баскетболистов NBA 2K25

Рейтинг игроков NBA 2K25
NBA 2K25 недавно выкатила рейтинг лучших баскетболистов лиги. Спойлер: Дончич прогрессирует, Леброна недооценивают, что тут забыл Энтони Дэвис?
9-10-е место — Энтони Дэвис
Рейтинг: 94
Сильная сторона: Hustle (98)
Дэвис в топ-10 вызывает удивление. Нет, Эй Ди всё ещё хорош, но прошлый сезон не принёс ни ему, ни «Лейкерс» ощутимых успехов.
Сильная сторона: Hustle (98)
Дэвис в топ-10 вызывает удивление. Нет, Эй Ди всё ещё хорош, но прошлый сезон не принёс ни ему, ни «Лейкерс» ощутимых успехов.
9-10-е место — Кевин Дюрант
Рейтинг: 94
Сильная сторона: Hands (98)
С Кей Ди всё объективно. Ему уже 35, но снайперские способности до сих пор при нём. Только в дебютном сезоне Дюрант набирал менее 25 очков за игру.
Сильная сторона: Hands (98)
С Кей Ди всё объективно. Ему уже 35, но снайперские способности до сих пор при нём. Только в дебютном сезоне Дюрант набирал менее 25 очков за игру.
6-8-е место — Джейсон Тейтум
Рейтинг: 95
Сильная сторона: Shot IQ (98)
В сборной Тейтума задвинули на скамейку, однако титул с «Бостоном» и роль лидера в команде-чемпионе у него никто не отберёт. При этом Джейсону только 26 лет.
Сильная сторона: Shot IQ (98)
В сборной Тейтума задвинули на скамейку, однако титул с «Бостоном» и роль лидера в команде-чемпионе у него никто не отберёт. При этом Джейсону только 26 лет.
6-8-е место — Стефен Карри
Рейтинг: 95
Сильная сторона: Three-Point Shot (98)
Сюрприз-сюрприз! Знали ли мы, что Стеф лучший снайпер всех времён? Безусловно. В NBA 2K25 у него снова самая сильная «трёха».
Сильная сторона: Three-Point Shot (98)
Сюрприз-сюрприз! Знали ли мы, что Стеф лучший снайпер всех времён? Безусловно. В NBA 2K25 у него снова самая сильная «трёха».
6-8-е место — Леброн Джеймс
Рейтинг: 95
Сильная сторона: Stamina (98)
У Леброна и Карри много общего. Оба ветераны, родились в одном городе, взяли по четыре титула. Теперь у них даже рейтинг одинаковый!
Сильная сторона: Stamina (98)
У Леброна и Карри много общего. Оба ветераны, родились в одном городе, взяли по четыре титула. Теперь у них даже рейтинг одинаковый!
4-5-е место — Джоэл Эмбиид
Рейтинг: 96
Сильная сторона: Offensive Consistency (98)
Эмбиид много забивал и снова травмировался. Ничего нового, поэтому у центрового снова 96, как и в прошлом году.
Сильная сторона: Offensive Consistency (98)
Эмбиид много забивал и снова травмировался. Ничего нового, поэтому у центрового снова 96, как и в прошлом году.
4-5-е место — Шей Гилджес-Александер
Рейтинг: 96
Сильная сторона: Draw Foul (98)
Шей прибавил сразу три пункта. Победа в регулярке, крутая личная стата и уникальный набор навыков. Канадец продолжает прогрессировать.
Сильная сторона: Draw Foul (98)
Шей прибавил сразу три пункта. Победа в регулярке, крутая личная стата и уникальный набор навыков. Канадец продолжает прогрессировать.
1-3-е место — Яннис Адетокунбо
Рейтинг: 97
Сильная сторона: Layup (98)
Грик-Фрик в прайме. Пусть «Бакс» штормит, но Яннис традиционно не падает ниже своего уровня, а он у него высочайший.
Сильная сторона: Layup (98)
Грик-Фрик в прайме. Пусть «Бакс» штормит, но Яннис традиционно не падает ниже своего уровня, а он у него высочайший.
1-3-е место — Лука Дончич
Рейтинг: 97
Сильная сторона: Pass IQ (98)
Лука довёл «Даллас» до финала НБА. Именно он фаворит на MVP по версии букмекеров.
Сильная сторона: Pass IQ (98)
Лука довёл «Даллас» до финала НБА. Именно он фаворит на MVP по версии букмекеров.
1-3-е место — Никола Йокич
Рейтинг: 97
Сильная сторона: Close Shot (99)
Йокич — основной конкурент Дончича. Три награды MVP за четыре года. Такое не удалось даже Джордану.
Сильная сторона: Close Shot (99)
Йокич — основной конкурент Дончича. Три награды MVP за четыре года. Такое не удалось даже Джордану.
10 лучших баскетболистов NBA 2K25
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