10 лучших баскетболистов NBA 2K25

9-10-е место — Кевин Дюрант

Рейтинг: 94

Сильная сторона: Hands (98)

С Кей Ди всё объективно. Ему уже 35, но снайперские способности до сих пор при нём. Только в дебютном сезоне Дюрант набирал менее 25 очков за игру.