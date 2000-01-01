Лука Дончич частенько во время тренировок любит совершать необычные броски. У словенца, кстати, собралась уже удивительная подборка!
Лука Дончич — мастер трик-шотов! Великолепная подборка со словенским баскетболистом
Читайте также
Суперзвёзды НБА против китайцев. Кто кого?
Баскетболист сыграл монстра в фильме «Чужой»
Почему чемпиону НБА дали отсрочку наказания?
4000 людей на открытой тренировке. Видео
Клуб НБА с самой перспективной молодёжью в лиге
Йокич — хороший партнёр по команде. Доказательство
Клуб из Европы сыграет на LED-паркете. Красота!
Сын легенды НБА провёл интенсивную тренировку
5 самых возрастных баскетболистов в истории НБА
4-очковая линия? Теперь в баскетболе это реально!
«Финикс» пошутил над «Майами», в клубе им ответили
Никола Йокич принял от фанатки необычный подарок
Дети баскетболистов США во время ОИ-2024
Звезда WNBA эффектно попала с центра площадки
Йокич отметил бронзу ОИ с фанатами в баре. Видео
«Макдоналдс» может убрать соус карри из-за Карри