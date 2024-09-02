Возвращение ЦСКА, сделка на $ 400 млн и расширение? Что происходит в Евролиге

Всего через месяц начнётся самый престижный баскетбольный турнир Европы — Евролига. Первые матчи регулярного чемпионата пройдут 3 и 4 октября, и честь открыть соревнования выпала действующему чемпиону — греческому «Панатинаикосу», который встретится на выезде с немецкой «Альбой». Состав участников сезона-2024/2025 уже давно определён, однако руководство Евролиги провело две генеральные ассамблеи, где обсуждались важные вопросы. В нашем материале мы расскажем о самых интересных моментах заседаний и объясним, почему московский ЦСКА продолжает играть значительную роль в европейском баскетболе.

С июля ходили слухи, что Евролига готова привлечь инвесторов и продать миноритарный пакет акций. Согласно внутренним источникам известного портала Eurohoops, руководство лиги даже провело презентацию с участием частных инвестиционных компаний BC Partners и General Atlantic, готовых купить от 30% до 40% компании, которая оценивается в зависимости от окончательного процента от $ 300 до $ 400 млн. Тем не менее продажа не может осуществиться без разрешения всех нынешних акционеров Евролиги — «Реала», «Барселоны», «Басконии», «Панатинаикоса», «Олимпиакоса», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Милана», «Маккаби», «Баварии», «Жальгириса», АСВЕЛа и московского ЦСКА. На весь этот процесс может потребоваться время.

Безусловно, это так: ЦСКА по-прежнему остаётся акционером Евролиги, несмотря на временное отстранение российских клубов от участия в турнире. Как сообщает главный редактор Eurohoops Арис Баркас, некоторые команды и заинтересованные стороны надеются, что однажды легендарный клуб из России вернётся в соревнование с одобрения Международного олимпийского комитета.

Время потребуется и для того, чтобы клубы подписали новые лицензии на участие в Евролиге на 15 лет. Ранее этот вопрос уже был поднят и был одобрен на совещании, но ещё до конца не оформлен официально. Возможная продажа прав сейчас является основным вопросом недавних обсуждений всех функционеров лиги, всё остальное, включая проведение «Финала четырёх» в 2025 году, пока отошло на второй план. Хотя предложение Абу-Даби о проведении такого важного события находится на рассмотрении, но большинство экспертов и журналистов считают, что Барселона является фаворитом на проведение мини-турнира за чемпионство в Евролиге. Впрочем, если потребуется, «Финал четырёх» может состояться в Белграде.

БК «Реал» Мадрид — БК «Панатинаикос» в финале последнего розыгрыша Евролиги Фото: Rodolfo Molina/Getty Image

Ещё одним ярким событием в Евролиге стала покупка компании Tesonet «Лондон Лайонз». Всё бы ничего, если бы эта компания не владела частью акций «Жальгириса». Согласно уставу Евролиги, у двух клубов не может быть одного владельца. Руководство литовского клуба уже разослало письма клубам со своим объяснением позиции. Объяснение таково: владельцем «львов» является не сам «Жальгирис», а Tesonet. Если когда-нибудь «Лондон» окажется в Евролиге, то многие считают, что может возникнуть конфликт интересов. Но об этом пока очень рано говорить.

Существует ещё одна сложность, связанная с Лондоном. НБА всё настойчивее стремится утвердиться в европейском баскетболе. Не секрет, что во всех переговорах, которые американская лига ведёт с европейскими заинтересованными сторонами, включая ФИБА, одним из ключевых условий является наличие клуба в Лондоне. Это, в свою очередь, затрудняет продвижение Дубая в Евролигу.

Вопрос с клубом из Дубая стоит на повестке дня практически на каждом заседании Евролиги. Впрочем, лига уже долгое время не может прийти к решению, как осуществить внедрение команды из Объединённых Арабских Эмиратов, даже несмотря на предоставление финансовых гарантий и других деталей. В конце июня Евролига ясно дала понять Дубаю, что, даже если клуб из этой страны станет победителем Еврокубка, в ближайшее время они не получат места в главном баскетбольном турнире Европы. Вероятно, это может случиться не раньше сезона-2026/2027, когда истечёт срок действия сделки с агентством IMG.

Следующий сезон Евролиги будет увлекательным не только благодаря драматичным сражениям на баскетбольных аренах по всей Европе, но и благодаря коварным закулисным манёврам, которые могут радикально повлиять на облик лиги в будущем.