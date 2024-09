Клубы НБА, если бы они были рок-группами. Кто «битлы», а кто — «цеппелины»?

Вообще, рок и НБА — это не самые близкие друг другу вещи. Главная баскетбольная лига мира тесно связана с хип-хопом, а рок кажется чем-то далёким от этого глянцевого соревнования миллионеров на паркете. Тем не менее жизнь едина, и в каждой сфере мы можем видеть повторяющиеся паттерны и проводить между ними ассоциации. Именно этим и хочется заняться сегодня!

Обязательно делитесь, какие рок-группы приходят вам на ум, когда вы думаете о командах НБА. Здесь мы оцениваем не текущее положение команд, а берём всю историю франшизы и пытаемся выделить её особенные черты.

«Атланта Хоукс» — The Black Crowes

The Black Crowes Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Идём по алфавиту и начинаем с одной из самых сложных команд для сравнения. Что такое «Атланта»? Это довольно старая франшиза, но без значительных успехов и не входящая в элитный клуб лучших организаций лиги. У «Атланты» были свои успешные периоды, но всего один титул за всю историю, да и тот в 1958 году. Поэтому здесь мы решили пойти другим путём.

Black Crowes, так называемые «Чёрные вороны», тоже названы в честь птицы. Более того, они из Атланты! «Вороны» не добились невероятного суперзвёздного статуса и неизвестны фанатам, которые не погружены в рок-музыку. Тем не менее этот коллектив с небольшими перерывами существует уже 40 лет и радует свою преданную базу фанатов. Так же и «Атланта», которая существует вечно и является чем-то незыблемым в НБА, хоть и не достигает самых звёзд.

«Бостон Селтикс» — The Beatles

The Beatles Фото: Fox Photos/Getty Images

Тут сравнение напрашивалось само собой. Величайшая франшиза в истории НБА (после минувшего финала у «Лейкерс» снова меньше титулов, чем у «кельтов») и самая великая группа всех времён. Мы говорим о таком общественном, конвенциональном восприятии общества и вещей.

Многие могут с этим не согласиться. Есть немало людей, кто считает «битлов» переоценёнными, но, с другой стороны, у группы до сих пор бесчисленное количество ярых поклонников — «битломанов». То же самое можно сказать и про «Селтикс»: многих эта команда чуть-чуть подбешивает и не вызывает особой симпатии, но одновременно у команды очень страстные фанаты, считающие Джейсона Тейтума лучшим игроком лиги, а трио Пола Пирса, Кевина Гарнетта и Рэя Аллена самым легендарным за все времена.

И для «Селтикс», и для английской группы самым важным десятилетием являются 1960-е. В то время как Билл Расселл приносил «Бостону» титул за титулом, ливерпульцы выпускали один легендарный альбом за другим. Именно с «Битлз» полноценно начинается история рок-музыки, так же как и история НБА с «Бостона». Да, были свои Бадди Холли и в НБА 1950-х, но это, скорее всего, воспринимается как нечто доисторическое. А сама история началась именно с этих двух явлений.

«Бруклин Нетс» — Pearl Jam

Pearl Jam Фото: Gie Knaeps/Getty Images

Понимаю, если вы сейчас немного озадачены этим сравнением. Но тут всё настолько идеально совпадает, что просто невозможно иначе. Изначально группа Pearl Jam называлась Mookie Blaylock в честь игрока НБА Муки Блейлока, которого хорошо помнят олдскульные фанаты лиги из 1990-х. Этот разыгрывающий провёл в лиге 13 лет, многие из которых — бок о бок с Домиником Уилкинсом в «Атланте».

Но когда же Pearl Jam выбрали себе это необычное имя? В 1989 году, когда Блейлок только начинал свою карьеру в НБА, играя за… «Нью-Джерси Нетс». Pearl Jam вскоре сменили название и стали известны всему миру. А кто ещё переживал смену имени? Конечно, франшиза «Нетс» после переезда в Бруклин!

«Вашингтон Уизардс» — Guns N' Roses

Guns N' Roses Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Лучшие времена «Уизардс» пришлись на эпоху Уэса Анселда, то есть на ранние годы истории команды. Именно тогда «Вашингтон» выиграл свой единственный титул. Guns N' Roses ворвались в мейнстрим с дебютным альбомом Appetite for Destruction, на котором были бессмертные хиты: Welcome to the Jungle и Sweet Child o' Mine. Повторить этот успех группе больше не удалось, и она постепенно погрузилась в кризис. Скандалы, смены состава, судебные тяжбы… Ничего не напоминает?

«Вашингтон» годами страдает от посредственного руководства и плохой репутации. Сколько странных решений менеджмента, смен тренеров, невыгодных обменов и контрактов! А про инцидент с ружьём и Гилбертом Аренасом все тоже помнят. Сейчас столичная команда проходит детокс и надеется на будущее с новым руководством. Скандалы внутри Guns N' Roses тоже утихли, и они просто радуют своих фанатов концертами и редкими песнями.

«Голден Стэйт Уорриорз» — The Ramones

The Ramones Фото: Roberta Bayley/Getty Images

При выборе сравнения для «Голден Стэйт» я искал группу, с приходом которой вся рок-музыка разделилась на «до» и «после». Таких групп немного, но The Ramones точно входят в их число. Мы все живём в эпоху, сформированную трёхочковой революцией. The Ramones тоже перевернули всё и сделали панк главным жанром 1970-х.

Великая эпоха групп типа The Beatles и The Rolling Stones закончилась, главными героями стали яркие и дерзкие молодые ребята. Нельзя не отметить музыку The Ramones. Их невероятно ритмичные песни напоминают стиль игры «Уорриорз»: быстрые владения, поиск пространства, атака за атакой и динамика. «Голден Стэйт» следовали этому стилю ещё при Доне Нельсоне, а при Стиве Керре довели этот баскетбол до совершенства.

«Даллас Маверикс» — Scorpions

Scorpions Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Scorpions — немецкая группа, которая остаётся одной из самых стабильных в истории рок-музыки. Они сохраняют актуальность в разные эпохи и продолжают зажигать до сих пор. «Даллас» тоже по большей части всегда остаётся конкурентоспособной командой и претендентом на плей-офф.

Величайшая фигура техасской франшизы — немец Дирк Новицки. Здесь сравнение со Scorpions очевидно. Сейчас главную роль играет словенец Лука Дончич, но не стоит забывать, что у легендарной группы тоже есть славянин в составе — польский басист Павел Мончивода.

«Денвер Наггетс» — Genesis

Genesis Фото: Dennis Stone/Getty Images

«Денвер» считается провинциальной командой лиги, куда звёздные игроки не особо стремились переходить. Поэтому «Наггетс» часто переживали периоды неудач и перестроек, пытаясь найти свою суперзвезду. Она появилась в 2003 году, когда главной надеждой всей организации стал Кармело Энтони. Он вёл команду почти 10 лет, и руководство делало для него всё возможное, стараясь собрать наилучший состав. Команда была сильной, но до титула так и не добралась. Кармело решил пойти другим путём и покинул «Денвер» ради нью-йоркских огней.

История группы Genesis имеет сходства с этой ситуацией. Изначально группа полностью подчинялась фронтмену Питеру Гэбриэлу, который формировал её видение и стиль. В 1975 году он ушёл в свободное плавание, и казалось, что группа не выживет.

Но нет! Они сделали солистом своего барабанщика, изменили стиль и добились невероятного коммерческого успеха. Гэбриэл тоже выпустил ряд успешных релизов, но создаётся ощущение, что он не полностью реализовался, и уход из группы мог быть ошибкой. Напоминает Кармело в «Никс», правда? А «Денвер», как и Genesis, смог перестроиться и стали даже лучше, чем раньше. В итоге они достигли своей заветной цели — титула НБА.

«Детройт Пистонс» — Pantera

Pantera Фото: Koh Hasebe/Getty Images

Для «Детройта» можно было бы выбрать множество метал-групп, ведь «Пистонс» как никто другой подходят этому жанру. Жёсткая борьба, защита, агрессивное поведение на паркете и дух заводской и холодной атмосферы Мичигана.

«Детройт» ненавидели многие, и группа Pantera может сказать о себе то же самое. Скандально известный солист группы Фил Ансельмо действительно имеет репутацию плохого парня даже среди других металлистов. Летящие в стороны щепки, агрессивность и маскулинность.

«Индиана Пэйсерс» — Bring Me the Horizon

Bring Me the Horizon Фото: Kate Green/Getty Images

После перехода из АБА в НБА «Пэйсерс» долго искали свою идентичность. Им удалось это сделать, и 1990-е стали расцветом этой команды, лидером которой был легендарный Реджи Миллер. «Пэйсерс» были жёсткой командой, не боящейся стычек на паркете, особенно во время матчей с «Никс».

Однако затем произошёл инцидент Malice at the Palace, после которого «Индиана» будто потеряла свою идентичность и пошла совсем другим путём. Команда стала более мягкой, доброй и спокойной. Сейчас это проект, строящийся вокруг молодых игроков, которые играют в быстрый баскетбол и бросают огромное количество трёхочковых. Лидер команды Тайриз Халибёртон — юморной и обаятельный парень, который вовсе не внушает той брутальности, как игроки «Индианы» ранее.

Кто из музыкальных групп прошёл похожий путь? Да, Bring Me the Horizon. На раннем этапе их стиль был куда более жёстким и насыщенным дэткором. Затем группа стала более «попсовой», мелодичной и начала использовать электронику.

«Кливленд Кавальерс» — Blink-182

Blink-182 Фото: Kevin Winter/Getty Images

Blink-182 успешно выступали с 1990-х до 2005 года, когда вокалист Том Делонг решил покинуть группу. После его ухода группа ушла в бессрочный отпуск. Делонг вернулся в 2009 году, и группа провела успешный период с такими альбомами, как Neighborhoods и Dogs Eating Dogs. Затем Делонг ушёл снова, но на этот раз группа смогла продолжать существовать и радовать фанатов.

Эта история напоминает кое-что, не так ли? Историю Леброна Джеймса и «Кливленда». Он был центром проекта с 2003 по 2010 год, но затем ушёл, и «Кавальерс» погрузились в глубокую перестройку. Четыре года небытия, и герой вернулся, выиграв для родного города долгожданный титул. И затем снова ушёл. Кстати, Делонг недавно вернулся в Blink-182. Увидим ли мы ещё одно возвращение Джеймса домой?

«Лос-Анджелес Клипперс» — Foo Fighters

Foo Fighters Фото: Rich Fury/Getty Images

Foo Fighters были образованы бывшим барабанщиком Nirvana Дэйвом Гролом почти сразу после трагической смерти Курта Кобейна. В первые годы существования коллектив не мог избавиться от постоянных сравнений с легендарной гранж-группой и не воспринимался всерьёз. Однако им удалось обрести собственную славу и стать одним из самых стабильных коллективов последних десятилетий.

Они не теряют актуальность до сих пор, а в прошлом году выпустили прекрасный альбом But Here We Are. «Клипперс» подвергались критике и жили в тени своего соседа «Лейкерс» ещё дольше Foo Fighters, но с приходом Стива Балмера команда вышла на верный путь и вскоре дебютирует в новом сезоне на собственной арене.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — Led Zeppelin

Led Zeppelin Фото: Hulton Archive/Getty Images

«Цеппелины» из Лондона — одна из самых звёздных групп в истории. На каждой позиции у них легенда и суперзвезда: шикарный солист Роберт Плант, искусный гитарист Джимми Пейдж, возможно, величайший барабанщик всех времён Джон Бонэм и чарующий басист Джон Пол Джонс.

Идея «Лейкерс» — собирать звёзд в своём составе. Им не нравится выстраивать команду долго и поступательно; им нужны лучшие в своём деле — и прямо сейчас. И нельзя отрицать, что Led Zeppelin были истинными звёздами и любили внимание к себе. Они были созданы для сцены и регулярно устраивали своё шоу.

«Майами Хит» — Элтон Джон

Элтон Джон Фото: Leon Neal/Getty Images

О культуре «Майами Хит» ходят легенды. Все говорят о том, что там самые трудолюбивые и дисциплинированные игроки в лиге. Именно поэтому «Майами» всегда остаётся актуальной командой, несмотря на состав. Именно здесь посредственный игрок превращается в качественного баскетболиста. Элтон Джон — один из самых трудолюбивых музыкантов в истории.

Он начал свою карьеру ещё в конце 1960-х, но до сих пор активно выступает и пишет новую музыку. На его счету 34 студийных альбома, ряд саундтреков к фильмам и бесчисленное количество концертных туров. Элтон живёт музыкой с самых ранних лет, это его страсть, и, несмотря на возраст, он до сих пор обладает бешеной энергией. Как тут не сравнить его с Пэтом Райли.

«Мемфис Гриззлиз» — AC/DC

AC/DC Фото: Kevin Winter/Getty Image

Девиз «Мемфис Гриззлиз» про твёрдость и трудолюбие работает до сих пор. Уже давно распалась та банда с Марком Газолем, Заком Рэндольфом и Тони Алленом. Но даже современные «мишки» следуют тем же принципам, что и раньше. Про AC/DC говорят, что они совершенно не меняются и выпускают одни и те же песни.

Но я вам могу сказать — зато какие это песни! Формула выбрана удачно, так зачем её менять? Нельзя не восхищаться тем, что Брайан Джонсон, Ангус Янг и другие участники группы, давно ставшие дедушками, до сих пор энергично зажигают на сцене и записывают новые песни. Неутомимость — это про «Мемфис».

«Милуоки Бакс» — Aerosmith

Aerosmith Фото: Mike Coppola/Getty Images

Если попытаться изобразить историю франшизы «Милуоки», то мы увидим два ярких периода по краям и десятилетия посредственности посередине. «Бакс» вместе с молодым Каримом Абдул-Джаббаром и Оскаром Робертсоном выиграли памятный титул в 1972 году, хотя франшизе было всего четыре года! Затем «Милуоки» в основном сталкивался с проблемами.

Были неплохие сезоны, но не более. Но спустя 40 с лишним лет в команде появляется Яннис Адетокунбо и начинает новую, великую эру после долгих лет небытия. Я бы сравнил это с историей Aerosmith. В 1970-х они добились первого успеха, но затем в группе появилось множество проблем, и участники покинули коллектив. Да, альбом Rock in a Hard Place был интересным творением, но публика его не приняла, и в коммерческом плане он оказался провалом.

Но с возвращением Джо Перри и Брэда Уитфорда Aerosmith начали возвращать былую популярность, что у них и вышло в 1990-е. И кто будет спорить с тем, что это десятилетие для них прошло даже успешнее, чем 1970-е? Да, перерыв между успешными периодами у Aerosmith был не таким длинным, как у «Милуоки», но способность вернуться на вершину после падения всегда впечатляет.

