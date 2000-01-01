8 самых высокооплачиваемых баскетболистов в НБА
Сколько получат спортсмены в одной из главных североамериканских лиг сезона-2024/2025? В этот список не попал Леброн Джеймс, тем не менее там хватает легенд баскетбола.
Пол Джордж («Филадельфия Сиксерс»)
Зарплата Пола Джорджа составляет $ 49,2 млн за сезон. Именно вокруг него строились «Клипперс» целых пять лет! Это ли не звезда?
Девин Букер («Финикс Санз»)
У Букера зарплата составляет тоже $ 49,2 млн. Игрой Девина восхитился Энтони Эдвардс, а Кевин Гарнетт пророчит ему звание MVP в следующем сезоне.
Джейлен Браун («Бостон Селтикс»)
Кажется, Браун преуспевает во всём — занимается баскетболом даже под водой, записывает фиты с рэперами и получает зарплату в $ 49,2 млн.
Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
Кавай зарабатывает также $ 49,2 млн, а ещё он вошёл в топ-25 рейтинга ESPN лучших баскетболистов XXI века. Преуспел так преуспел!
Кевин Дюрант («Финикс Санз»)
$ 49,9 млн — зарплата Кевина Дюранта. Этот баскетболист — один из лучших по результативности в НБА, а Джарен Джексон называл его кумиром детства.
Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
Сразу два игрока НБА получают зарплату в $ 51,4 млн. Первый — покоритель сербских сердец, бронзовый призёр ОИ-2024 Никола Йокич.
Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)
Второй — Джоэл Эмбиид. Сезон ещё не начался, а американский франко-камерунец уже в топ-5 фаворитов у букмекеров на награду MVP нового сезона НБА.
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
$ 55,8 млн — это годовая зарплата Стефена Карри. Карри своей шикарной игрой в финале ОИ-2024 чуть не заставил французский «Макдоналдс» убрать одноимённый соус из меню. Достойнейший? Сомнений нет!
8 самых высокооплачиваемых баскетболистов в НБА. В списке нет Леброна Джеймса
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