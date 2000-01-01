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Брат Аарона Гордона Дрю в конце мая 2024 года погиб в автокатастрофе. Дрю, кстати, успел поиграть в России — за «Локомотив-Кубань», «Автодор» и «Зенит».
Брат Аарона Гордона Дрю в конце мая 2024 года погиб в автокатастрофе. Дрю, кстати, успел поиграть в России — за «Локомотив-Кубань», «Автодор» и «Зенит».
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Спустя время Аарон объявил, что возьмёт игровой номер, под которым ранее выступал Дрю. Форвард «Денвера» представил изменение оригинальным образом.
Спустя время Аарон объявил, что возьмёт игровой номер, под которым ранее выступал Дрю. Форвард «Денвера» представил изменение оригинальным образом.
Аарон Гордон необычным способом почтил память своего брата, который погиб в автокатастрофе
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