Брат Аарона Гордона Дрю в конце мая 2024 года погиб в автокатастрофе. Дрю, кстати, успел поиграть в России — за «Локомотив-Кубань», «Автодор» и «Зенит».
Спустя время Аарон объявил, что возьмёт игровой номер, под которым ранее выступал Дрю. Форвард «Денвера» представил изменение оригинальным образом.
Аарон Гордон необычным способом почтил память своего брата, который погиб в автокатастрофе
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