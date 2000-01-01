Известный баскетбольный портал Fadeaway World представил интересный вариант обмена, по итогам которого Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» и перейдёт в «Голден Стэйт».
В этом случае предполагается, что «Лейкерс» получат сразу четырёх игроков — Эндрю Уиггинса, Гэри Пэйтона II, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди.
«Озёрники» также получат драфт-пик первого раунда 2030 года и драфт-пик второго раунда 2031-го. «Уорриорз» же просто приобретут Леброна Джеймса. Как вам такое?
Леброн Джеймс может оказаться в «Голден Стэйт». Известный портал предложил свой вариант
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