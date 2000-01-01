5 самых быстрых удалений баскетболистов. А за что?

Клэй Томпсон, Джейден Макдэниелс и Дрэймонд Грин — 103 секунды

Всех троих игроков удалили из-за потасовки в начале матча 15 ноября 2023-го. По информации ESPN, это первый случай в НБА за 25 лет, когда удаление получили сразу несколько игроков и при этом счёт матча был ещё не открыт.