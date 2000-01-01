Топ-5 самых быстрых удалений баскетболистов. А за что?
Только игроки НБА знают, как заставить судью убрать тебя с паркета через полторы минуты после начала матча. Смотрим, кто из баскетболистов любит досматривать игры из раздевалки.
Эрик Бледсо — 156 секунд
Эрик Бледсо чуть больше двух минут провёл на площадке в матче 4 апреля 2019 года. Его удалили за потасовку с Джоэлом Эмбиидом, в которого Бледсо кинул мяч.
Грег Остертаг — 120 секунд
Уже на второй минуте встречи 8 декабря 2002 года Остертаг получил технический фол за то, что накричал на судью. К слову, удаление его не остановило, из-за чего позже НБА выписала ему штраф в $ 7,5 тыс.
Клэй Томпсон, Джейден Макдэниелс и Дрэймонд Грин — 103 секунды
Всех троих игроков удалили из-за потасовки в начале матча 15 ноября 2023-го. По информации ESPN, это первый случай в НБА за 25 лет, когда удаление получили сразу несколько игроков и при этом счёт матча был ещё не открыт.
Айзея Томас — 88 секунд
Айзея Томас в матче 3 января 2020 года получил удаление за то, что в борьбе за мяч толкнул судью. Арбитр счёл это за неуважение и удалил Томаса. Но мы считаем, что реальная причина удаления — плохое поведение Айзеи в 2019 году.
Рашид Уоллес — 85 секунд
Уоллес заработал 2 декабря 2012 года самое быстрое удаление в истории баскетбола. Он пробыл на площадке 85 секунд и получил два технических фола. Кармело Энтони тогда предположил, что у Рашида просто не лучшая репутация среди судей.
5 самых быстрых удалений баскетболистов. А за что?
Читайте также
Леброн — в «Голден Стэйт». Есть один вариант!
Игрок НБА необычно почтил память своего брата
8 самых больших зарплат баскетболистов в НБА
Рейтинг игроков в NBA 2K25. Кто в десятке лучших?
Лучшие трик-шоты Луки Дончича. Подборка — огонь!
Суперзвёзды НБА против китайцев. Кто кого?
Баскетболист сыграл монстра в фильме «Чужой»
Почему чемпиону НБА дали отсрочку наказания?
4000 людей на открытой тренировке. Видео
Клуб НБА с самой перспективной молодёжью в лиге
Йокич — хороший партнёр по команде. Доказательство
Клуб из Европы сыграет на LED-паркете. Красота!
Сын легенды НБА провёл интенсивную тренировку
5 самых возрастных баскетболистов в истории НБА
4-очковая линия? Теперь в баскетболе это реально!
«Финикс» пошутил над «Майами», в клубе им ответили