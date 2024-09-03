«Это было унизительно и круто». Невероятный поступок легенды НБА ценой в $ 100 млн

В июле 2024 года НБА объявила о прекращении партнёрства с телеканалом TNT, который на протяжении долгих лет был неразрывно связан с лигой. Комиссионер Адам Сильвер совместно со своим офисом приняли решение о заключении нового 11-летнего контракта с NBC Universal и Amazon, согласно которому игры НБА, начиная с сезона-2025/2026 и до сезона-2035/2036, будут транслироваться на NBC, ESPN и Amazon. Сообщается, что американская баскетбольная лига будет получать в рамках новой медиасделки порядка $ 7 млрд за сезон! Это лишь предыстория к невероятному поступку легенды НБА. В наше время очень редко можно встретить то, что сделал Чарльз Баркли.

Ни для кого не секрет, что Баркли после завершения карьеры подался в аналитики. Опыта в НБА у Чарльза не занимать, а уморительных интересных историй целый вагон — чем не готовый эксперт со своим мнением? Всю карьеру он сотрудничал с телеканалом TNT, а в частности являлся одним из бессменных участников программы Inside the NBA, где вместе с Эрни Джонсоном, Шакилом О’Нилом и Кенни Смитом вёл одно из самых популярных шоу в мире. Теперь же сезон-2024/2025 может стать последним для программы, которая с 1989 года и до наших дней вещала об интересных новостях из мира НБА.

Так что же такого сделал Баркли? Легенде НБА, само собой, предлагали контракты различные студии и телеканалы, но он принял решение остаться с TNT, а главное — пожертвовал суммой в более чем $ 100 млн, чтобы его коллеги могли сохранить рабочие места ещё на один год. В подкасте The Dan Le Batard Show Баркли спросили, какой суммой он пожертвовал, оставшись на TNT. «Минимум $ 100 млн. Это минимум. Для меня главное, чтобы мои люди в Turner (компании, которой принадлежит канал TNT. — Прим. «Чемпионата») сохранили свои рабочие места ещё на один год. Это всё, что меня волновало, и я чувствую себя очень хорошо».

Баркли был бы не Баркли, если бы не сморозил что-то смешное. «Я хочу поблагодарить все эти каналы за то, что они связались со мной. Это было действительно унизительно и круто, если честно. Хотя они и бросали сумасшедшие цифры на стол, но, пока я обеспечиваю безопасность своих людей на TNT, я чувствую себя невероятно хорошо. Как я уже сказал, они собирались заплатить мне за то, чтобы я пошёл и говорил ни о чём. Если говорить начистоту, вероятно, мне бы пришлось работать целый день, если бы я пошёл на один из этих других каналов», — подытожил ситуацию Чарльз.

Эрни Джонсон, Шакил О’Нил, Кенни Смит, Чарльз Баркли — ведущие Inside the NBA, 2017 год Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Напомню, Баркли работает в программе Inside the NBA с 2000-го — получается, уже 24 года. Сэр Чарльз провёл в НБА 16 лет… Выводы делайте сами, но легендарный баскетболист в трудный для телеканала момент не отвернулся от тех, с кем делил не только место работы, но и свою жизнь на протяжении такого огромного количества времени. Баркли в одной из социальных сетей сказал правильную вещь: «Это печальный день, когда владельцы и комиссионеры предпочитают деньги болельщикам. Это отстой! Я просто хочу поблагодарить всех, кто проработал в Turner последние 24 года. Они лучшие люди и талантливейшие, и они заслуживают лучшего. Я также хочу поблагодарить НБА и её болельщиков — лучших болельщиков в спорте. В следующем сезоне мы собираемся отдать вам всё, что у нас есть».

Вряд ли можно придумать речь лучше этой. Но, к сожалению, без денег в нашем мире никуда, а НБА с каждым годом стремится развиваться и в этом направлении. Надеюсь, Джонсон (работает в Inside the NBA с 1990 года), Смит (с 1998-го), Баркли (с 2000-го) и О’Нил (с 2011-го) останутся с любителями баскетбола и после сезона-2024/2025, так как этот квартет генерирует огромное количество интересных обсуждений, взглядов на игру и в то же время веселит народ.