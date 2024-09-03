В бой идут одни старики! 10 самых возрастных команд НБА в истории

Медицина развивается, и средняя продолжительность карьеры спортсменов продолжает увеличиваться. Леброн Джеймс — яркий пример того, как далеко шагнула эта сфера, и вскоре мы будем наблюдать ещё больше подобных случаев.

Тем не менее конкуренция среди игроков в НБА также усиливается, и поэтому некоторые ветераны завершают карьеру не из-за физических ограничений, а потому что им не предлагают контракты. Именно поэтому среди самых возрастных команд в истории нет современных коллективов. Какие же команды попали в этот список? Давайте разберёмся.

Цифры будут основаны на следующем методе: возраст игроков учитывается на 1 февраля (примерно середина регулярного сезона), а также принимается во внимание время, проведённое на площадке. То есть игрок с игровым временем в 35 минут оказывает большее влияние на результат, чем баскетболист с 10 минутами.

10. «Сан-Антонио Спёрс», сезон-1999/2000

Взвешенный средний возраст: 31,45 года.

Регулярный сезон: 53-29.

Плей-офф: проигрыш в первом раунде «Финикс Санз».

«Сан-Антонио Спёрс» Фото: Robert Beck/Sports Illustrated via Getty Images

После чемпионского сезона состав «Спёрс» не претерпел значительных изменений, но повторить успех не удалось. Главной причиной стала травма Тима Данкана перед плей-офф, из-за чего «Финиксу» не составило труда обыграть действующих чемпионов в четырёх матчах (3-1).

10 из 15 основных игроков были старше 30 лет. Самыми возрастными баскетболистами были Джером Керси (37), Терри Портер (36) и Марио Эли (36). Да, Дэвиду Робинсону было всего 34 года — он был относительно молод для этой команды!

9. «Даллас Маверикс», сезон-2010/2011

Взвешенный средний возраст: 31,54 года.

Регулярный сезон: 57-25.

Плей-офф: победа в финале с «Майами Хит».

Дирк Новицки и Джейсон Кидд Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Самое громкое поражение в карьере Леброна произошло именно с одной из старейших команд в истории. Как говорится — опыт решает!

Никто не ожидал, что этому «Далласу» удастся совершить подобное. Сначала они предсказуемо прошли «Портленд», затем обыграли «Лейкерс» с Коби и Газолем, молодых «Тандер» с Дюрантом, Уэстбруком и Харденом, а после — трио «Майами Хит», самую ненавидимую команду в лиге на тот момент.

Это было одно из самых удивительных чемпионств XXI века, и очень приятно, что его добились заслуженные ветераны, которые всю карьеру шли к этому успеху. Среди них — Джейсон Кидд (37), Джейсон Терри (33), Шон Мэрион (32) и, конечно, Дирк Новицки, которому было уже 32 года.

8. «Сиэтл Суперсоникс», сезон-1998/1999

Взвешенный средний возраст: 31,54 года.

Регулярный сезон: 25-25.

Плей-офф: нет.

Детлеф Шремпф Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Сезон начался только 5 февраля 1999 года из-за локаута. Это явно выбило «Сиэтл» из колеи, и команда не смогла выйти в плей-офф. Это были уже закатные времена для той яркой и запоминающейся франшизы 1990-х.

Кто же набрал такое большое количество очков? Дейл Эллис (38), Детлеф Шремпф (36) и Олден Полинайс (34). Гэри Пэйтону исполнилось 30 лет. Примечательно, что в той команде начинал свою карьеру в НБА грузинский центровой Владимир Степания.

7. «Юта Джаз», сезон-2002/2003

Взвешенный средний возраст: 31,61 года.

Регулярный сезон: 47-35.

Плей-офф: проигрыш в первом раунде «Сакраменто Кингз».

Джон Стоктон Фото: Brian Bahr/Getty Image

На рубеже веков было немало возрастных команд. Это, пожалуй, говорит о смене эпох. «Юта Джаз» почти до самого конца пыталась выжать максимум из своего легендарного дуэта Карла Мэлоуна и Джона Стоктона. Сезон-2002/2003 стал их последним в Солт-Лейк-Сити.

Карлу Мэлоуну было 39 лет, а Джону Стоктону — 40. Тем не менее они оба всё ещё выглядели достойно, а им помогал молодой Андрей Кириленко, который уже в следующем сезоне станет молодым лидером команды.

Очень символично, что в плей-офф «Джаз» уступили именно «Сакраменто», самой прогрессивной и яркой команде того времени. Причём второй раз подряд!

6. «Даллас Маверикс», сезон-2011/2012

Взвешенный средний возраст: 31,73 года.

Регулярный сезон: 36-30.

Плей-офф: проигрыш в первом раунде «Оклахома-Сити Тандер».

Винс Картер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Окрылённые успехом техасцы решили повторить чудо, пригласив Винса Картера и Ламара Одома. Однако трюк не удался, так как «Оклахома» взяла реванш в плей-офф и дошла до финала.

Но какое же это было замечательное сочетание легендарных игроков в одной команде!

5. «Юта Джаз», сезон-1999/2000

Взвешенный средний возраст: 32,00 года.

Регулярный сезон: 55-27.

Плей-офф: проигрыш во втором раунде «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Джон Стоктон Фото: Sporting News via Getty Images via Getty Images

Предупреждаю сразу: это не последний раз, когда вы увидите «Юту» в этом рейтинге. В этой версии команды Мэлоун всё ещё на звёздном уровне и набирает по 25 очков за матч. Интересно, что в составе было аж пять игроков в возрасте 35 лет и старше: Олден Полинайс (35), Армен Гиллиам (35), Джефф Хорнасек (36), Карл Мэлоун (36) и Джон Стоктон (37).

Зачем менять то, что работает? Правда, в серии с «Портлендом» у «Юты» не было никаких шансов. Это стало явным сигналом, что чемпионское окно этой команды уже закрылось.

4. «Сан-Антонио Спёрс», сезон-2007/2008

Взвешенный средний возраст: 32,10 года.

Регулярный сезон: 56-26.

Плей-офф: проигрыш в третьем раунде «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ману Джинобили, Тим Данкан и Тони Паркер Фото: Harry How/Getty Images

«Спёрс» относительно легко завоевали чемпионство в предыдущем сезоне, но в следующем столкнулись с куда большими трудностями. Возможно, средний возраст команды начал сказываться.

Некоторые проблемы стали заметны уже во втором раунде с «Нью-Орлеан Хорнетс», когда серия дошла до седьмой игры. Пройти дальше удалось, но в противостоянии с обновлёнными «Лейкерс» и пиковым Коби Брайантом всё оказалось гораздо сложнее (1-4).

В команде было аж шесть игроков в возрасте 34 лет и старше: Роберт Орри (37), Брюс Боуэн (36), Брент Бэрри (36), Курт Томас (35), Майкл Финли (34) и Дэймон Стадемайр (34).

3. «Чикаго Буллз», сезон-1997/1998

Взвешенный средний возраст: 32,14 года.

Регулярный сезон: 62-20.

Плей-офф: победа в финале с «Ютой Джаз».

Люк Лонгли, Фил Джексон и Скотти Пиппен Фото: Craig Jones/Allsport/Getty Images

Да, эта версия «Чикаго» была, возможно, самой слабой из всех чемпионских сезонов по уровню игры. Возраст игроков давал о себе знать, а Скотти Пиппен уже не играл на уровне одного из лучших баскетболистов мира и страдал от травм.

Но именно поэтому та героическая победа в финале стала такой красивой и заслужила своё место в «Последнем танце». В основном составе чаще всего появлялись: Тони Кукоч (29), Люк Лонгли (29), Скотти Пиппен (32), Рон Харпер (34), Майкл Джордан (34) и Деннис Родман (36).

2. «Хьюстон Рокетс», сезон-1997/1998

Взвешенный средний возраст: 32,46 года.

Регулярный сезон: 41-41.

Плей-офф: проигрыш в первом раунде «Юте Джаз».

Чарльз Баркли Фото: Sporting News via Getty Images via Getty Images

В те времена было много сражений ветеранов в плей-офф. «Рокетс» всё ещё пытались пошуметь, как в середине десятилетия. Всего сезоном ранее «Хьюстон» остановился лишь в шаге от финала, где мы могли бы увидеть то самое противостояние с «Чикаго», которого так и не случилось.

Сезон-1997/1998 был омрачён травмами для «Рокетс», из-за чего они с трудом пробились в плей-офф, где встретились с теми же «Джаз». Серия была очень конкурентной и дошла до решающей игры.

Вспомним героев того «Хьюстона»: Эдди Джонсон (38), Клайд Дрекслер (35), Хаким Оладжьювон (35), Кевин Уиллис (35), Чарльз Баркли (34) и Марио Эли (34). А ещё был 40-летний Чарльз Джонс, но он сыграл только 24 матча.

1. «Юта Джаз», сезон-2000/2001

Взвешенный средний возраст: 32,60 года.

Регулярный сезон: 53-29.

Плей-офф: проигрыш в первом раунде «Даллас Маверикс».

Карл Мэлоун Фото: Ronald Martinez/Allsport

Целых три вариации «Джаз» Стоктона и Мэлоуна попали в топ-10. 8 из 14 игроков команды были в возрасте 30 лет и старше. Каким было бы это число, если бы не 19-летний Дешон Стивенсон, дебютировавший в лиге? Также стоит отметить появление в этом сезоне у «Джаз» 35-летнего Джона Старкса.