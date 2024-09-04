Почему бы и нет? Тренеры-чемпионы, которые не выступали в НБА в качестве игроков

Как и во многих других видах спорта, в мире баскетбола принято ожидать, что после завершения карьеры игроки хотя бы попробуют себя в роли тренера. Ведь внушительный опыт и отличное понимание происходящего на площадке могут стать преимуществом на этом поприще. И так уж сложилось, что одни из самых побеждающих наставников в истории НБА — например, Фил Джексон, Пэт Райли или Стив Керр — приходили в лигу именно в качестве игроков. Конечно, ни один из них не был суперзвездой до того, как начал руководить командой. Но были в истории турнира и те наставники, которые вообще не удостоились чести сыграть в НБА. И в этом материале мы расскажем о самых успешных из них.

Ред Ауэрбах

Девятикратный чемпион НБА с «Бостоном», тренер года в НБА (1965), 11-кратный участник Матча звёзд НБА, официально входит в топ-10 и топ-15 тренеров в истории НБА, член баскетбольного Зала славы имени Нейсмита

Ред Ауэрбах, 1963 год Фото: Russ Halford/Getty Images

Ауэрбах играл в баскетбол с ранних лет — ещё во времена Великой депрессии он выступал на позиции защитника в команде своей старшей школы в Бруклине. Рост Реда составлял скромные по баскетбольным меркам 175 см, но это не помешало ему войти во вторую символическую сборную Бруклина в 17 лет. Вскоре после он поступил в университет имени Джорджа Вашингтона, где ему предложили спортивную стипендию. Там Ауэрбах отыграл три года — в своём последнем сезоне он в среднем набирал 8,5 очка в 19 матчах и реализовывал 61,5% штрафных.

Но ещё до того, как окончить колледж с дипломом магистра гуманитарных наук, Ред уже успел начать тренерскую карьеру. С помощью рекомендации своего наставника Билла Рейнхарта он встал у руля команды средней школы в Сент-Олбанс недалеко от Вашингтона. Кстати, именно благодаря Рейнхарту Ауэрбах осознал важность фаст-брейка, который в будущем стал визитной карточкой его «Селтикс».

Три года Ауэрбах провёл, руководя школьными командами, а потом ушёл служить в военно-морской флот. Вернулся он как раз вовремя — прямо к моменту основания БАА (предшествовавшей НБА) и команды «Вашингтон Кэпиталз», которую Реда и пригласили возглавить. После трёх лет в «Кэпиталз», а также непродолжительных заходов в Дьюк и «Хоукс» он пришёл в «Селтикс». Остальное — уже история. Ауэрбах, скончавшийся от сердечного приступа в 2006 году, является вторым самым титулованным тренером в истории НБА.

Грег Попович

Пятикратный чемпион НБА с «Сан-Антонио», тренер года в НБА (2003, 2012, 2014), четырёхкратный участник Матча звёзд НБА, официально входит в топ-15 тренеров в истории НБА, член баскетбольного Зала славы имени Нейсмита

Грег Попович, сезон-2023/2024 Фото: Tyler Kaufman/Getty Images

Мало кто знает, но баскетбол был не единственным спортом в жизни Грега Поповича. Обучаясь в старшей школе Мерриллвиль, он также был частью бейсбольной команды. Но когда после второго сезона тренер по баскетболу убрал его из состава, Грег принял для себя решение — вернуться и всем всё доказать. Так и получилось: всё лето он провёл на баскетбольной площадке, играя против лучших парней в округе, и с началом школьного года попал в стартовую пятёрку. При росте в 190 см Поповича считали не выдающимся, но вполне качественным игроком. Один из его напарников по Мерриллвилю вспоминал:

«Он был хорошим подбирающим, но в основном это было упорство с его стороны. Он понимал технику, необходимую, чтобы занимать правильную позицию. У него не было такого прыжка, как у некоторых ребят, но он был готов работать и быть активным. Кроме того, он хорошо бросал мяч и умел обращаться с ним».

После школы Попович поступил в академию воздушного флота США. В своём заключительном, четвёртом сезоне он был капитаном и самым результативным игроком «Эйр Форс Фалконс», набирая по 14,3 очка в среднем. Окончив колледж в 1970-м, Грег отслужил пять лет непосредственно в военно-воздушных силах. Во время службы он, кстати, участвовал в баскетбольном турне по Восточной Европе и Советскому Союзу в составе команды вооружённых сил США. В 1972-м Попович стал чемпионом AAU и даже был приглашён на просмотр сборной США перед Олимпиадой.

Однако в 1973 году он вернулся в академию ВВС и начал тренерскую деятельность. Три года специалист возглавлял команду местной подготовительной школы, а ещё три года провёл в роли ассистента в «Фалконс». Уже оттуда Попович ушёл в университетскую «Помона-Питцер Сэйджхенс», а девять лет спустя оказался в НБА.

Эрик Споэльстра

Трёхкратный чемпион НБА с «Майами», двукратный участник Матча звёзд НБА, официально входит в топ-15 тренеров в истории НБА

Эрик Споэльстра, сезон-2023/2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Для Эрика Споэльстры путь в большой баскетбол был фактически предначертан. Его отец, Джон Споэльстра, занимал руководящие должности в «Баффало Брейвз», «Наггетс», «Блэйзерс» и «Нетс», а дедушка, Уотсон Споэльстра, был известным спортивным обозревателем. Сам Эрик с ранних лет занимался баскетболом и особенно преуспел в старшей школе, где раскрылся как перспективный разыгрывающий. Перед своим заключительным сезоном он принимал участие в лагере Nike для восходящих звёзд, куда были приглашены лучшие из лучших: всего 120 человек, включая самого Споэльстру, Алонзо Моурнинга, Шона Кемпа и других.

Окончив школу, Эрик принял приглашение от университета Портленда. Там он отыграл четыре года и был стартовым разыгрывающим, в среднем набирая по 9,2 очка, отдавая 4,4 передачи и делая 2,4 подбора за матч. В 1989-м он был назван лучшим новичком года в конференции Западного побережья в NCAA, однако выдающимся проспектом так и не стал. После выпуска из университета в 1992-м Споэльстра работал на складе Nike и планировал уехать играть в чемпионат Филиппин (сам специалист — наполовину филиппинец). Однако из-за проблем с документами было принято решение переехать в Германию. Там скромный клуб второй немецкой лиги из города Хертен предложил Эрику должность играющего ассистента.

В «Хертене» Споэльстра был разыгрывающим и помощником главного тренера, с которым они разбирали игровые эпизоды в местном пабе. А первой командой, которую Эрик возглавил единолично, был юниорский коллектив в системе того же клуба. Он вспоминал: «Я выхожу на свою первую тренировку, а там всем по 12 лет. Я даже не знал, какое нападение буду ставить и как буду организовывать команду. Повсюду летали мячи, дети кричали на другом языке. Все вышли из-под контроля, бегали и врезались друг в друга. Это была, наверное, самая хаотичная тренировка, которую кто-либо когда-либо проводил».

По окончании второго сезона Споэльстра решил покинуть «Хертен». Ему нравилось в Германии, и, несмотря на возникшие проблемы со спиной, он был готов остаться за океаном ещё на два года — в клубе были готовы выдать ему новый контракт. Однако в то же время специалист получил предложение от «Майами», куда его позвали на должность видеокоординатора. При этом у Эрика не было никаких гарантий, что он останется в «Хит» дольше, чем на одно лето. Вот только пришедшему тогда в команду Пэту Райли не разрешили привезти своего видеокоординатора, и Споэльстра задержался. Так начался его долгий и успешный путь в НБА.

Чак Дэйли

Двукратный чемпион НБА с «Детройтом», участник Матча звёзд НБА (1990), официально входит в топ-10 и топ-15 тренеров в истории НБА, член баскетбольного Зала славы имени Нейсмита

Джо Думарс и Чак Дэйли, 1988 год Фото: John Biever/Getty Images

Вон он — тот самый Чак Дэйли, который возглавлял оригинальную «Дрим-тим» на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Это был выдающийся специалист — первый в истории, кому удалось взять и золото Олимпиады, и чемпионский перстень в НБА. В своё время он руководил «Детройтом», взявшим титул в 1989 и 1990 годах — с Джо Думарсом, Деннисом Родманом и Айзеей Томасом в составе. При этом тренерская карьера самого Дэйли началась более чем за три десятилетия до этого — в далёком 1955 году.

До того как прийти наставником в НБА, он добился внушительных успехов и на школьном, и на студенческом уровнях. Однако в своё время и самому Дэйли довелось поиграть в баскетбол. В университетские годы он получил спортивную стипендию в университете Святого Бонавентура, но из-за недостатка игрового времени перешёл в «Блумсберг Хаскис», где его ввели в Зал славы в 1983 году. В сезоне-1951/1952 Чак был самым результативным игроком команды, набирая по 13,5 очка за матч. Окончив университет, он отслужил в армии, после чего возглавил команду старшей школы Панксатони, где проработал восемь лет. Ещё 14 сезонов Дэйли провёл с клубами из NCAA. В НБА он пришёл только в 1978 году — ассистентом в свои 48 лет.

Чарльз начинал с «Филадельфии», а после неё были «Кливленд», «Детройт», «Нью-Джерси» и «Орландо». Суммарно проведя в роли наставника больше 40 лет, он перестал тренировать в 1999 году — за 10 лет до того, как скончался от рака поджелудочный железы.

Майк Мэлоун

Чемпион НБА с «Денвером» (2023), двукратный участник Матча звёзд НБА (2019, 2023)

Майк Мэлоун, сезон-2023/2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Для Майка Мэлоуна баскетбол — дело семейное. Ведь его отец, Брендан Мэлоун, проработал тренером в НБА с 1986 по 2016 год. Бо́льшую часть времени он провёл на позиции ассистента, в том числе в «Детройте» Чака Дэйли, уже упомянутого в этой статье. Вместе с ним Мэлоун-старший стал двукратным чемпионом НБА. Он ушёл из жизни в октябре 2023 года — через несколько месяцев после того, как его сын взял трофей уже в роли главного тренера «Денвер Наггетс».

До того как пойти по стопам отца, Майк играл в баскетбол как в школе, так и в университете. С 1989 по 1993 год он выступал за команду «Лойола Грейхаундс», где в заключительном сезоне был стартовым разыгрывающим. У него были скромные 5,2 очка, 3,7 передачи и 2,7 подбора за игру. Но ещё до того, как окончить университет в 1994-м, Мэлоун начал исполнять обязанности ассистента в команде одной из старших школ Балтимора. Затем он поработал в нескольких колледжах, а уже в 2001 году был приглашён в «Нью-Йорк Никс», где в дальнейшем объединился со своим отцом в роли помощника главного тренера.

Майк провёл 12 лет в штабах «Никс», «Кавальерс», «Хорнетс» и «Уорриорз», пока не возглавил «Сакраменто» в 2013 году. Спустя сезон он перебрался в «Денвер», которым продолжает руководить по сей день.

Джо Маззулла

Чемпион НБА с «Бостоном» (2024), участник Матча звёзд НБА (2023)

Джо Маззулла, сезон-2023/2024 Фото: Mike Lawrie/Getty Images

36-летний Маззулла — самый молодой тренер в нашем списке. В 2008 году — последний раз, когда «Бостон» брал трофей до его прихода — Джо проводил свой второй сезон в команде университета Западной Вирджинии. Он поступил туда после того, как трижды стал чемпионом и попал в первую символическую сборную штата Род-Айленд, играя за школу епископа Хендрикена. И хотя Джо не был топовым рекрутом и имел рейтинг всего в две звезды, он неплохо проявил себя в колледже.

Маззулла набирал по 10,6 очка при 5,2 подбора, 5,6 передачи и 1,6 перехвата в среднем за четыре года. Он был вынужден почти целиком пропустить сезон-2008/2009 из-за травмы плеча — до того серьёзной, что возвращение на площадку казалось маловероятным. Однако Джо перенёс операцию, восстановился и в итоге был назначен капитаном «Маунтинирс». В том сезоне они добрались до «Финала четырёх» в NCAA, где уступили будущим чемпионам из Дьюка. По окончании университета Маззулла выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2011 года, но так и не был выбран. Ему предложили тренерскую должность в университете Нова Саутистерн, однако Джо отказался, так как искал возможность продолжить профессиональную карьеру игрока.

Спустя несколько месяцев безуспешных поисков он пришёл ассистентом в «Гленвилл Стэйт» — команду второго дивизиона NCAA. После этого он работал в университете Фэйрмонт Стэйт и «Мэйн Ред Клоуз» (фарм-клубе «Бостона» в G-лиге), а уже в 2019-м оказался помощником в «Селтикс». В 2022-м он пробовался на пост главного тренера в «Юте» и получил отказ. Но в конце концов Маззулле повезло — в том же году он был назначен исполняющим обязанности в «Бостоне» после отстранения Име Удоки. Теперь Джо — полноценный тренер лучшей команды прошлого сезона и действующий чемпион НБА.

Кто ещё заслуживает упоминания?

Фрэнк Вогель, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Например, Фрэнк Вогель привёл «Лейкерс» к победе в чемпионате НБА в 2020 году, хотя сам никогда не играл в лиге, но обладает значительным опытом на тренерских должностях. В свою очередь, Дик Мотта, также не имея опыта игры в НБА, выиграл титул чемпиона с «Вашингтон Буллетс» в 1978-м. Пол Уэстхед и Билл Фитч также вошли в историю, выиграв чемпионаты с «Лейкерс» в 1980 году и с «Бостоном» в 1981 году соответственно. Ларри Браун, несмотря на свою игровую карьеру в АБА, добился триумфа с «Детройтом» в 2004-м. Условно можно включить в список и Джона Кундлу, который на заре формирования лиги пять раз побеждал с «озёрниками» (один раз – в БАА).