Бронни Джеймс провёл очередную тренировку перед первым сезоном в НБА. Можно заметить, что броски сына Леброна Джеймса стали более плавными.
Бросковая тренировка Бронни Джеймса в преддверии дебютного сезона в НБА. Видео
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