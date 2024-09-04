Битва эпох продолжается. Смогли бы нынешние баскетболисты заиграть в НБА 30 лет назад?

Вопрос о том, какая эпоха в истории НБА является сильнейшей, является темой для нескончаемых дискуссий. Целое поколение выросло на баскетболе 90-х, но сейчас, когда современные игроки уже побили всевозможные рекорды и вывели игру на новый уровень, многие считают их превосходство неоспоримым. Те, кто предпочитает «старую школу», всегда приводят один и тот же аргумент — в прошлом лига была куда более жёсткой, контактной и оборонительной, в то время как нынешним звёздам слишком многое позволяют на площадке. А вот от имени тех, кто отдаёт предпочтение сегодняшней НБА, недавно высказался Энтони Эдвардс. Он заявил, что в прошлом реально выдающимися навыками обладал один лишь Майкл Джордан — и эти слова спровоцировали целую волну обсуждений в баскетбольном сообществе.

Без внимания эту ситуацию не оставил и Кевин Гарнетт. Несмотря на то что бо́льшая часть его успеха пришлась на нулевые, карьера форварда началась ещё в 1995 году. Кей Джи непосредственно застал ту самую жёсткую НБА, о которой идёт речь, и потому, конечно же, не согласился с высказыванием Эдвардса.

Кевин Гарнетт чемпион НБА 2008 года «Чтобы участвовать в споре или обсуждении, нужно знать, о чём ты говоришь. Я болею за тебя, парнишка, но знай — то, что ты сказал, не имеет смысла. Если честно, я не думаю, что кто-то из нынешнего поколения смог бы играть 20 лет назад. 20 лет назад ты не мог сделать тройной степ-бэк, а если бросал, то обязательно должен был попадать. Знаете почему? В те времена была высокая эффективность, и игра была слишком физической. Лига должна была отказаться от этого, чтобы в игре было больше движения и набранных очков, и именно поэтому мы и наблюдаем за крысиными бегами в баскетболе с высоким темпом».

С аргументом Гарнетта можно не согласиться. Как минимум потому, что нынешнее поколение — это не только Эдвардс, Лука Дончич, Шей и остальные. В лиге до сих пор играют парни, которые заслуженно считаются одними из величайших баскетболистов в истории: например, Леброн Джеймс или Стефен Карри. Кто смог бы гарантированно вписаться в прошлую эпоху, если не они? Такую точку зрения разделяет и другой баскетбольный эксперт — Стивен Эй Смит.

«Я считаю Стефена Карри лучшим шутером, когда-либо созданным богом. Думаю, он бы приспособился к традиционной физической игре. Он мог бы играть в прежние времена, потому что тогда никто не был обучен бросковому мастерству таким образом. Не говорите мне, что Леброн с его ростом в 206 см и весом в 110 кг не мог справиться с физическим контактом в былые времена. Он бы ломал людей. Расселл Уэстбрук был бы как с цепи сорвавшимся. Кевин Дюрант с его ростом в 211 см мог бы играть в любую эпоху. Леброн Джеймс? В любую эпоху», — возразил он Гарнетту.

Стефен Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрант, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Тут Стивен Эй Смит прав. Лучшие из лучших, кто выходит на площадку в современной НБА, почти со 100-процентной вероятностью смогли бы приспособиться к трендам, правилам и судейству того времени. Более того, в наши дни игроки и правда обязаны обладать куда более широким набором навыков, если они хотят хотя бы задержаться в лиге. Они должны уметь обращаться с мячом, пасовать, бросать — и касается это поголовно всех, в том числе центровых и тяжёлых форвардов. 20-30 лет назад такого стандарта не существовало. А это означает, что большинство хоть сколько-нибудь сносных игроков из нынешней эпохи сумели бы преуспеть в 90-е, но не наоборот. Выпусти условного Сэма Митчелла на площадку в новом сезоне — и это не закончилось бы ничем хорошим.

При этом аргумент о «приспосабливаемости» работает и в обратную сторону. Самые выдающиеся баскетболисты прошлых эпох наверняка сумели бы привыкнуть к современным реалиям. Взять того же Майкла Джордана — даже без трёхочкового броска он был бы феноменален. То же самое можно сказать про Хакима Оладжьювона, Дэвида Робинсона, Шакила О’Нила и даже самого Гарнетта. Однако если брать не звёзд, а абсолютное большинство игроков, то они просто не справились бы с возросшим объёмом дальних бросков и высокой потребностью в них.

Хаким Оладжьювон (слева) и Шакил О’Нил (справа), 1995 год Фото: Allsport/Getty Images

Хорошее подтверждение тому — ситуация с Дрэймондом Грином и Ларри Бёрдом. Последний обладал отличным броском, имел 38% реализации трёхочковых по карьере и признаётся одним из лучших игроков прошлых лет в этом компоненте. В 1986 и 1987 годах Бёрд был лидером НБА по количеству дальних попаданий. Грин, в свою очередь, славится своей игрой в защите и плеймейкингом, а также имеет скромные 32% точности из-за дуги. Тем не менее за свою карьеру он оформил больше трёхочковых, чем Бёрд — 662 против 649. Разница между эпохами налицо.

И раз уж речь зашла о Дрэймонде, хочется вернуться к теме той жёсткости, которой так гордятся игроки времён 90-х. Сказать, что в наши дни игроки стали «мягче», будет несправедливо. Просто в лиге поменялись правила — ушли хэнд-чекинг и запрет на зонную защиту, а многие грубые приёмы, которыми пользовались в прошлом, неизбежно приводили бы к техническим фолам и удалениям на сегодняшний день. Игроки следуют другим правилам, прибегают к другим, зачастую более сложным оборонительным схемам, и вынуждены противостоять более всесторонне развитым соперникам. Баскетбол эволюционирует, а не деградирует — пора принять этот факт и прекратить сравнивать эпохи.

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