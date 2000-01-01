Машины — ещё одна страсть Стефена Карри. Его коллекция стоит $ 759 тыс.
Баскетболист Стефен Карри входит в число самых богатых игроков лиги НБА. Согласно Celebrity Net Worth, состояние Стефена Карри составляет $ 240 млн, а среди приобретений можно найти шесть машин класса люкс.
Infiniti Q50
Люксовый бренд Nissan Infiniti подписал контракт со Стефеном Карри в 2017 году в качестве посла бренда. Он несколько раз появлялся в рекламных компаниях. Именно на этом автомобиле он ездит бо́льшую часть времени, а владеет им с 2018 года ($ 35 тыс.).
Porsche 911 GT3 RS
Стефен Карри может позволить себе водить Porsche 911 GT3 RS 2017 года стоимостью $ 161 тыс. Раньше он ездил на ней чаще, но перешёл на модель Infiniti. Вероятно, это связано с аварией, в которую попал Карри в 2018 году.
Porsche Panamera Turbo S
У Карри сразу две машины марки Porsche. Это самый дорогой автомобиль в его коллекции, стоимость составляет $ 179 тыс.
Mercedes Benz G55
Стоимость этого автомобиля оценивается в $ 130 тыс. Такая же модель и у многих голливудских звёзд, включая Арнольда Шварценеггера и Брэдли Купера.
Range Rover Sport LWB
Ещё один роскошный внедорожник в коллекции Карри, который он купил примерно за $ 200 тыс. У баскетболиста семья с четырьмя детьми, поэтому это не всё среди внедорожников — Карри обладатель Tesla Model X 90D.
Cadillac Escalade ESV
Стоимость этого варианта внедорожного автомобиля Карри оценивается примерно в $ 77 тыс.
Удивительная коллекция машин Стефена Карри. В сумме они стоят $ 759 тыс.
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