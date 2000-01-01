Удивительная коллекция машин Стефена Карри. В сумме они стоят $ 759 тыс.

Infiniti Q50

Люксовый бренд Nissan Infiniti подписал контракт со Стефеном Карри в 2017 году в качестве посла бренда. Он несколько раз появлялся в рекламных компаниях. Именно на этом автомобиле он ездит бо́льшую часть времени, а владеет им с 2018 года ($ 35 тыс.).