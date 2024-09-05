Бывший чемпион или призёр ОИ-2024? Выбираем самый громкий переход в российском баскетболе

Участники Единой лиги ВТБ продолжают подготовку к сезону-2024/2025, который стартует уже 21 сентября матчем между действующим и прошлым чемпионом турнира — московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Многие команды завершили комплектование состава на предстоящий турнир, значит, настало время подводить некие промежуточные итоги.

«Чемпионат» предлагает выбрать лучший переход баскетболиста перед стартом сезона-2024/2025 Единой лиги. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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