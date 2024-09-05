Бывший чемпион или призёр ОИ-2024? Выбираем самый громкий переход в российском баскетболе

Участники Единой лиги ВТБ продолжают подготовку к сезону-2024/2025, который стартует уже 21 сентября матчем между действующим и прошлым чемпионом турнира — московским ЦСКА и казанским УНИКСом. Многие команды завершили комплектование состава на предстоящий турнир, значит, настало время подводить некие промежуточные итоги.
«Чемпионат» предлагает выбрать лучший переход баскетболиста перед стартом сезона-2024/2025 Единой лиги. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алекса Аврамович — ЦСКА
Ещё до начала Олимпийских игр в Париже Аврамович заключил контракт с ЦСКА. Армейцы провели вторую часть регулярного чемпионата не лучшим образом, но, после того как Эмила Райковича сменил Андреас Пистиолис, команда преобразилась и выиграла титул чемпиона Единой лиги. В этот уже мощный состав руководство московского клуба решило добавить невероятно цепкого и качественного разыгрывающего, который на прошедшей Олимпиаде блеснул на обеих сторонах площадки. Аврамович был признан лучшим оборонительным игроком ОИ-2024, что само по себе впечатляет! Успешное выступление во Франции и завоевание бронзы со сборной Сербии привлекли к Алексе внимание клубов НБА, однако он предпочёл остаться в ЦСКА и продемонстрирует свой уровень уже в матче открытия с казанским УНИКСом.
Девон Акун-Пёрселл — УНИКС
Один из самых неожиданных переходов нынешнего межсезонья. Акун-Пёрселл был одним из лидеров «Локомотива-Кубань» на протяжении двух сезонов. Разговоры об уходе Девона из краснодарского клуба начались сразу же после довольно неудачного для команды четвёртого места в Единой лиге. Но переход в стан одного из главных соперников — довольно редкое событие, которое за последние годы случалось очень редко. Это не повышение, как было у Каспера Уэйра при переезде в ЦСКА из «Енисея» или у Ксэвьера Ратэн-Мэйса, который из того же «Енисея» перебрался в мадридский «Реал», это перехват серьёзного игрока от УНИКСа. В прошлом сезоне Акун-Пёрселл провёл за «Локо» 42 матча и в среднем набирал 15,2 очка (11-й результат в лиге) при 3,5 подбора и 2,1 передачи. Казанцы после ухода Ненада Димитриевича постарались закрыть проблему с набором очков, а регулярный чемпионат покажет, получилось или нет.
Дуэйн Бэйкон — «Зенит»
Сине-бело-голубые сильно преобразились по сравнению с прошлым сезоном. Команду покинул основной костяк игроков — Томас Эртель, Кайл Курич, Джош Карлтон, Андрей Зубков, Боян Дублевич, Джувэн Морган и Тимофей Герасимов. Но в то же время пришло много интересных баскетболистов, в том числе и с опытом игры в НБА. Речь о Дуэйне Бэйконе, который выступал за «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик». Бэйкон — неуступчивый и умелый исполнитель, способный закрыть с первой по четвёртую позицию соперника. К тому же новичок «Зенита» обладает великолепным броском со средней дистанции. Последним клубом, где выступал Дуэйн, стал китайский «Шанхай Шаркс». В чемпионате Поднебесной он был одним из главных действующих лиц, завершив сезон на седьмом месте в списке лучших бомбардиров.
Алекс Пойтресс — «Зенит»
Форвард не просто известен поклонникам Единой лиги, но и сыграл ключевую роль в том, чтобы «Зенит» впервые в истории стал чемпионом в 2022 году и пробился в плей-офф Евролиги. Алекс провёл два сезона в петербургском клубе, запомнившись своими выдающимися навыками и жизнерадостным характером. В чемпионском сезоне Пойтресс в среднем набирал 12,8 очка при 5,4 подбора и 1,7 передачи. Американский форвард был одним из лидеров команды, внося вклад как на площадке, так и, вероятно, в раздевалке. Его возвращение в «Зенит» обещает стать значительным усилением для клуба с берегов Невы.
Джеремайя Мартин — «Уралмаш»
«Енисей» в прошлом сезоне подарил всем любителям баскетбола два алмаза — Ксэвьера Ратэн-Мэйса и Джеремайю Мартина. Если первый перебрался в мадридский «Реал», то второй — решил остаться в Единой лиге, оказавшись в «Уралмаше». Клуб из Екатеринбурга с приходом Ростислава Вергуна заиграл другими красками и навязал серьёзную борьбу «Зениту» в плей-офф 2024 года. Мартин наряду с Ксэвьером поднял «Енисей» на другой уровень. Разыгрывающий в среднем набирал 18,2 очка (пятый результат в лиге) при 3,2 подбора, 3,9 передачи и 1,8 перехвата (третий показатель в Единой лиге). Также Джеремайя атакует с отличным процентом реализации для игрока задней линии — 56,6% «двушек» и 42,2% «трёшек». «Уралмаш» сохранил лидеров — Октавиуса Эллиса, Стэнли Уиттакера и Тайрелла Нэльсона, усилившись ещё и Мартином, клуб ожидает интересный сезон.
Би Джей Джонсон — «Локомотив-Кубань»
Ещё один баскетболист с опытом выступлений в НБА («Орландо», «Сакраменто» и «Атланта»), но уже знакомый с Единой лигой — Джонсон. Форвард прошлый сезон провёл в «Парме» под руководством Евгения Пашутина. Би Джей с первых матчей выделялся своими умениями, исполняя роль лидера как в атаке, так и в обороне. В итоге в сезоне-2023/2024 американец в среднем набирал 18,5 очка (четвёртый показатель в лиге) при 5,1 подбора, 1,3 передачи и 1,7 перехвата (четвёртый показатель в ЕЛ). Джонсон — одно из главных открытий прошлого сезона, во многом благодаря ему «Парма» и пробилась в плей-офф. «Локомотив-Кубань» ещё в июне объявил о заключении контракта с форвардом и, видимо, не прогадал, так как в предсезонном матче с «Меркезефенди» Джонсон оказался лучшим по результативности — 16 очков.
Антониус Кливленд — «Локомотив-Кубань»
30-летний форвард провёл в НБА не так много матчей — 28, а больше всего запомнился по своей игре за клубы из Израиля — «Хапоэль Эйлат» и «Маккаби» из Тель-Авива. Сезон-2022/2023 стал самым результативным в карьере Кливленда — в среднем он набирал 17,6 очка за матч и довольно заслуженно пошёл на повышение в гранд из Евролиги — «Маккаби». Президент и тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что клуб из Краснодара на протяжении двух лет следил за Кливлендом. Значит, Антониус — именно тот, кто нужен «Локо» в новом сезоне. Игрок является великолепным специалистом по обороне с огромным количеством энергии и лидерскими качествами, которые так нужны клубу после серьёзных изменений в составе этим летом.