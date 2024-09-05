Эти игры видели все! Самые рейтинговые матчи в истории НБА

НБА впервые появилась на национальном телевидении США в 1962 году, что стало одной из первых вех золотой эпохи телевидения в Северной Америке. Именно тогда телевизоры, хоть и громоздкие, начали массово появляться в домах среднего класса.

На национальном телевидении транслировалась лишь небольшая часть игр, а многие матчи можно было услышать только по радио. Поэтому не сохранилось видеозаписи легендарного 100-очкового выступления Уилта Чемберлена.

Популярность лиги резко возросла в начале 1980-х годов с приходом двух суперзвёзд: Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона. Их противостояние помогло НБА окончательно утвердиться в качестве одной из главных спортивных лиг Америки. В 1990-х популярность достигла своего пика, но не будем забегать вперёд. Давайте взглянем на пять самых рейтинговых игр в истории.

5. 12 июня 1998 года. «Чикаго Буллз» — «Юта Джаз». Пятая игра финальной серии — 30,6 млн зрителей

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К пятой игре серии «Чикаго» вёл со счётом 3-1. Этот матч мог стать последним для Майкла Джордана в форме «Чикаго Буллз», что, естественно, приковало внимание миллионов зрителей.

Карл Мэлоун провёл одну из лучших своих игр в финалах, набрав 39 очков и позволив «Юте» продлить серию. У Майкла Джордана был шанс принести победу трёхочковым с финальной сиреной, но бросок оказался слишком сложным, и мяч не попал в кольцо.

4. 11 июня 1997 года. «Юта Джаз» — «Чикаго Буллз». Пятая игра финальной серии — 31 млн зрителей

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Да, это та самая Flu Game. Ещё перед началом матча стало известно, что Майкл Джордан заболел. Сообщалось, что он страдает от насморка, рвоты, тремора и обильного потоотделения. Тренер Джордана сообщил, что тот провёл весь день перед игрой в постели, испытывая сильное обезвоживание.

Тренерский штаб настаивал на том, чтобы Джордан пропустил встречу, но при счёте 2-2 в серии пятая игра имела решающее значение. Поэтому Майкл вышел на паркет.

Джордан выглядел крайне уставшим, и «Юта» воспользовалась этим, оформив 16-очковое преимущество во второй четверти. Однако Майкл собрался, набрал 17 очков за двенадцатиминутку и сравнял счёт. За 25 секунд до финальной сирены он попал открытый трёхочковый, который стал победным. Джордан закончил встречу с 38 очками, семью подборами и тремя перехватами. Истинный героизм.

3. 19 июня 2016 года. «Голден Стэйт Уорриорз» — «Кливленд Кавальерс». Седьмая игра финала — 31,02 млн зрителей

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С 2010-х годов телевизионные рейтинги начали падать из-за развития интернет-трансляций (включая нелегальные). Но даже в эту эпоху падения влияния телевидения состоялась одна из самых просматриваемых игр в истории. И сложно спорить с тем, что она заслуживала такого внимания.

Сюжет вы прекрасно помните. Невероятная сказка и великолепная спортивная история — одна из лучших в истории баскетбола. Хотя всю финальную серию сложно назвать величайшей из-за разгромных результатов большинства игр, седьмая встреча однозначно вошла в число величайших решающих в истории американского спорта.

2. 20 июня 1993 года. «Финикс Санз» — «Чикаго Буллз». Шестая игра финала — 32,1 млн зрителей

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Снова возвращаемся в эпоху Джордана. Решающий матч финала, после которого «Чикаго» оформил первый трипит, а Майкл на пару лет покинул баскетбол. Серия стала настоящей битвой между двумя суперзвездами: Майклом Джорданом и Чарльзом Баркли. Майкл был крайне недоволен тем, что награду MVP в том сезоне присудили форварду «Санз», и легендарный баскетболист воспринял это как личный вызов.

«Чикаго» вёл в серии со счётом 3-2 и мог завершить противостояние ещё в пятой игре, но «Финикс» дал достойный отпор. Казалось, у «Санз» есть неплохие шансы взять ещё одну игру, тем более на домашней площадке. «Буллз» контролировали бо́льшую часть встречи, но просели в четвёртой четверти. Всё дошло до того, что чемпионы двух предыдущих сезонов уступали «Санз» два очка за несколько секунд до конца.

И вот произошёл один из самых легендарных моментов в истории: «Финикс» сначала пытался сдвоиться на Хорасе Гранте, который тут же отдал пас на Джона Паксона, оставшегося открытым для трёхочкового броска. Попадание — и третий титул для «Чикаго». Джордан в очередной раз доказал, что эксперты могут раздавать награды кому угодно, но именно он остаётся бесспорно лучшим баскетболистом на планете.

1. 14 июня 1998 года. «Юта Джаз» — «Чикаго Буллз». Шестая игра финала — 35,9 млн зрителей

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Думаю, вы не удивлены первому месту. Даже сейчас это остаётся самой легендарной игрой в истории баскетбола, о которой теперь знает каждый благодаря документальному фильму «Последний танец».

«Чикаго» вёл в серии со счётом 3-2, но Пиппен страдал от серьёзной травмы спины после предыдущей игры. Таким образом, Джордану нужно было показать максимум, чтобы закрыть серию в Солт-Лейк-Сити. Он начал с того, что набрал 23 очка за первую половину.

Игра шла в относительно равном ключе до самой концовки. Равный счёт, попадание Стоктона издалека, лэй-ап от Джордана, а затем перехват Майкла, кроссовер и победный бросок — момент, до сих пор считающийся самым легендарным в истории НБА.

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