Он доминировал, а НБА его кинула. Самое большое ограбление в истории баскетбола

Легко забыть, чего не знаешь. Кто старое помянет, тому глаз вон. Ну и прочее в таком же духе. НБА помнит множество примеров, когда игрока и его наследие вычёркивали из истории. Однако пример Артиса Гилмора, завершившего карьеру более 30 лет назад, стоит особняком. Лига буквально кинула свою звезду. Вот уж действительно несчастливчик Гилмор.

Артиса было сложно не заметить. У него изначально имелось то, чему не может научить даже самый продвинутый тренер. Уникальные природные данные проявились с самых малых лет. Маленький только по возрасту Гилмор выделялся на фоне многочисленных детей в его семье, а братьев и сестёр у него набралось аж девять. Мальчик быстро рос и к дебюту на профессиональном уровне АБА (не путать с группой АВВА) вымахал до 218 см. На одной из пресс-конференций его рост измерили вместе с выдающимся афро и получили 7 футов и 8 дюймов. Для сравнения: современный гигант с телескопическими руками Виктор Вембаньяма – «всего-то» 7 футов и 4 дюйма.

На драфте 1971 года на атлетичного центрового положили глаз сразу две команды. Артис мог выступать хоть в НБА, хоть в АБА, но сделал выбор в пользу последних не в последнюю очередь из-за финансовых условий. Родни у него хватало на пару баскетбольных пятёрок с заменами, что тоже нельзя забывать. Однако с НБА Гилмор волею случая всё-таки пересёкся. Не сказать, чтобы он туда стремился, но его лига приказала долго жить. После прекращения существования АБА путь у игрока был только один.

С багажом из внушительной статистики, награды MVP и чемпионского титула Гилмор стал лакомым кусочком при слиянии турниров. Оперативнее остальных подсуетился «Чикаго» и взял Артиса под первым номером. Центровой это оценил и ответил взаимностью. В дебютный же сезон в НБА он выдал фирменный дабл-дабл в среднем за игру, стал новым лицом франшизы и лидером «Буллз по результативности, вернув их в плей-офф. Артис даже попал в топ-10 претендентов на приз самому ценному игроку регулярки.

Артис Гилмор Фото: Focus on Sport/Getty Images

В общем, вполне себе бодрое резюме как минимум для попадания на Матч всех звёзд. Но этих невероятных усилий оказалось недостаточно. То, как НБА прокатила Гилмора со звёздной игрой, до сих пор остаётся одним из главных ограблений ассоциации. Как и почему это случилось? Разобраться — задача под силу только настоящему сыщику. Обойдёмся без знаменитой трубки и шляпы Шерлока с двусторонним козырьком, но всё же попробуем.

Аргументов против Артиса – ровно два. Во-первых, в конференции у него имелась ожесточённая оппозиция. Два места под центровых оказались отданы другим легендам Бобу Макаду и Элвину Хейзу. Оба бигмена определённо не выглядели заметно хуже. Во-вторых, куда без теории заговора. НБА не слишком жаловала вчерашних игроков из АБА. Конечно, их было немало, однако если такого парня можно не включать в топ, то лучше так и поступить. Стереотипы о слабости конкурента витали в воздухе, пусть здравый смысл и кричал, что Гилмор – безусловный топ-10 даже в первый год в новой обстановке.

Если переходить к прению сторон, стоит высказаться и в поддержку Артиса. Кроме статистики и улучшившихся с Гилмором результатов «Буллз», в его арсенале имелись свои трюки, идеально подходящие для формата Матча звёзд. Центровой обладал отличной прыгучестью, что вместе с ростом и размахом рук делало его элитным блокирующим. Прославленный чемпион НБА-1975 Рик Бэрри признавался, что «никогда не видел ничего похожего», и называл способного зачехлить любой бросок Артиса «вратарём». Гилмор играл в яркой манере. Если бы в те времена существовал интернет, то это фото наверняка завирусилось бы.

Артис Гилмор, 1980 год Фото: Sports Illustrated via Getty Images

К тому же, помимо спортивной составляющей, в лиге всегда не на последних ролях были узнаваемость и личная медийность игроков. Подобный подход принёс славу и большие деньги Дэвиду Стерну. Многолетний комиссионер возглавил НБА немного позже, но посыл проклёвывался уже тогда. Здоровенный и атлетичный попрыгунчик Гилмор радовал своими нарядами за пределами паркета задолго до того, как это стало мейнстримом. Мода, вкус, винтаж — называйте как хотите, Артис по праву в негласном пантеоне икон стиля НБА.

Артис Гилмор Фото: Lynn Karlin/Getty Images

После ограбления в сезоне-1976/1977 Гилмор получил своё по праву и шесть раз ездил на Матч звёзд. Чемпионский титул ему так и не покорился, но он, безусловно, топовый игрок своей эпохи. На этом его непризнание лигой могло бы и закончиться, но растянулось не на одно десятилетие. То было только начало. Артис заслужил место в Зале славы, однако год за годом туда включали кого угодно, но только не его.

Очевидно, что его достижения в АБА просто недооценивали. На протяжении нескольких сезонов Гилмор считался железным топ-3 игроком своего турнира. Тем не менее до него в Зал славы включили с десяток конкурентов из того же чемпионата. Действительно ли АБА настолько уступала НБА? Ответ не совсем однозначный. Лиги каждый год проводили показательные матчи друг с другом. Поначалу АБА явно проигрывала, но за три последних сезона до слияния побеждала чаще.

Почти за 10 лет до Гилмора в Зал славы включили его бывшего одноклубника Дэна Иссела. Это был классный игрок с солидной карьерой, но рядом с Артисом выступал в качестве второстепенной функции. Иссел попал на Матч звёзд всего однажды против шести вызовов Гилмора. Дэн больше затачивался на личную результативность и набор очков. Тем не менее и это не аргумент. В пиковый сезон Иссел набирал по 23,8 очка за игру, а Артис — 23,7. Есть ли логика в таком пренебрежении?

Артис Гилмор Фото: Focus on Sport/Getty Images

До сих пор Гилмор входит в список 15 игроков с лучшей реализацией бросков с игры за всю историю НБА. Всего на одну позицию ниже Шакила О’Нила. Уже на более зрелом этапе карьеры Артис выдал пять кряду сезонов с реализацией не ниже 60%. Это элитный уровень и стабильность, которая мало кому покорялась. Кроме того, центровой вообще почти не травмировался. Начиная с дебютного матча в АБА, он провёл 670 встреч подряд с учётом и НБА.

Справедливость восторжествовала только в 2011 году, когда Гилмора наконец включили в Зал славы. Вместе с ним такой чести удостоились Крис Маллин, Арвидас Сабонис и Деннис Родман. Все они ждали церемонии минимум в два раза меньше, чем Артис. С момента завершения карьеры и до введения в Зал славы Гилмора прошло более 20 лет. Ни одного другого значимого игрока НБА не мариновала и не признавала так долго.