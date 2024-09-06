Соседний штат хочет переманить к себе команду НБА. Что вообще происходит?

В спорте налоги — это новый MVP. Именно такая интрига закручивается вокруг «Филадельфии Сиксерс», которую Нью-Джерси стремится переманить с заманчивым предложением налоговых льгот на сумму до $ 400 млн. В письме от Управления экономического развития Нью-Джерси (NJEDA) подчёркиваются значительные финансовые преимущества, которые манят команду, если она решит покинуть Филадельфию и возвести новую арену на живописной набережной Камдена.

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Заявление всплыло на фоне текущих переговоров «Сиксерс» с властями Филадельфии о строительстве арены стоимостью $ 1,3 млрд в районе Чайнатаун. Срок аренды «Веллс Фарго-центр» в Южной Филадельфии подходит к концу в 2031 году, и команда активно рассматривает все возможные варианты для нового места, которое станет сердцем франшизы. Хотя предложение Нью-Джерси было охарактеризовано командой как «вдумчивое и убедительное», переговоры с Филадельфией продолжаются.

Камден уже гостеприимно приютил тренировочную базу и штаб-квартиру «Сиксерс», что делает его удобным местом для команды. Более того, предложенный участок для новой арены представляет собой первоклассную недвижимость, как утверждает мэр Камдена Виктор Карстарфен, активно поддерживающий переезд. Он описывает проект как «переломный момент», способный значительно преобразить набережную Камдена и прилегающие территории. Участок, ранее служивший пристанищем для преступников, находится в собственности штата и готов к застройке, что делает это предложение ещё более заманчивым для «76-х».

Арена «Филадельфии Сиксерс» Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи играет ведущую роль в этих переговорах, фокусируясь на экономическом процветании штата и создании рабочих мест. Он подтвердил, что представители власти уже вели оживлённые обсуждения с руководством «Сиксерс» о возможном переезде, и выразил безоговорочную поддержку этой инициативе. Мёрфи подчёркивает потенциал проекта как мощного катализатора экономического развития.

В то время как Филадельфия продолжает стремиться сохранить команду, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил надежду на то, что «Сиксерс» останутся в своём нынешнем доме. Однако он также отметил, что штат не выложил на стол заманчивых налоговых пряников, чтобы конкурировать с предложением Нью-Джерси.

Учитывая, что команда намеревается распахнуть двери новой арены к сезону-2031/2032, перед «Сиксерс» встаёт судьбоносный выбор. Щедрое предложение Нью-Джерси о существенной финансовой поддержке вкупе с перспективами развития Камдена усиливает давление на руководителей Филадельфии, подгоняя их заключить соглашение, пока не истекло время. Сможет ли Филадельфия удержать своих кумиров или Нью-Джерси станет новым пристанищем для «Сиксерс»? Ответ на этот вопрос способен встряхнуть спортивную карту Восточного побережья.

Последним клубом НБА, который сменил своё местоположение, были «Сиэтл Суперсоникс». В 2008 году они перебрались в Оклахома-Сити, где получили новое имя — «Оклахома-Сити Тандер». С тех пор в лиге не происходило других перемещений франшиз.