Миллионы на ветер? Топ игроков НБА, не заслуживающих своих денег

Через 46 дней стартует сезон-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации. В матче открытия встретятся действующий чемпион «Бостон Селтикс» и обновлённый «Нью-Йорк Никс». Впереди любителей баскетбола ждут много интересных инфоповодов, рассуждений о том, кто на этот раз поднимет Кубок Ларри О’Брайена, и так далее. Мне же сейчас хочется рассказать о самых высокооплачиваемых игроках НБА, не заслуживающих своих контрактов.

Так кто же в этом списке «пассажир»? Вряд ли у кого-то язык повернётся сказать хоть слово в адрес первых трёх имён в рейтинге — Карри, Йокича и Эмбиида. Каждый из них полностью отрабатывает свои кровные. Стефен на протяжении многих лет является неотъемлемой частью нескольких чемпионских составов «Голден Стэйт Уорриорз», Никола за последние четыре года трижды признавался самым ценным игроком НБА, а Джоэл — тот, кто отобрал у Йокича заветную статуэтку MVP в 2023 году. Но вот на четвёртой позиции Бил, зарплата которого вызывает уйму вопросов.

Брэдли Бил — «Финикс Санз»

Брэдли Бил, сезон-2023/2024 Фото: Christian Petersen/Getty Images

С 19 до 29 лет Бил играл в «Вашингтон Уизардс», трижды отбирался на Матч всех звёзд НБА и был лучшим игроком своего клуба на протяжении долгих лет. Например, в сезоне-2019/2020 атакующий защитник в среднем набирал 30,5 очка, а уже в следующем — 31,3 очка. Понятное дело, что даже такие перформансы атакующего защитника не помогали столичной команде добиться значимых успехов в плей-офф, но Бил тогда хотя бы отрабатывал свои деньги. Перед стартом сезона-2023/2024 его обменяли в «Финикс Санз», где он играет и сейчас.

В минувшем сезоне Бил принял участие всего лишь в 53 встречах регулярного чемпионата, часто находясь в лазарете команды из-за различного рода травм. Эффективность игрока сильно упала — 18,2 очка, хотя минут на паркете он получал прилично — 33,3 в среднем. Стоит ли травматичный баскетболист $ 50 млн? Очень вряд ли. В свою очередь, Кевин Дюрант и Девин Букер — напарники Брэдли по команде — также входят в список самых высокооплачиваемых игроков НБА, но они отрабатывают свои контракты. Хоть у Букера в последнем сезоне и был небольшой спад.

Пол Джордж и Кавай Леонард — «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс»

Пол Джордж и Кавай Леонард, сезон-2023/2024 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Всеми нами любимая парочка мастеров игры на обеих сторонах паркета спустя пять совместных сезонов в «Клипперс» разошлась. Руководство «парусников» не захотело давать Джорджу те же деньги, что и Леонарду, поэтому Пол решил перевезти свои таланты в Филадельфию. Почему я думаю, что оба недостойны своих зарплат в НБА? Потому что за последние несколько лет приучили нас к тому, что в самый ответственный момент ни на Джорджа, ни на Леонарда нельзя положиться. Дело даже не в баскетболе, а в здоровье.

33-летний Джордж лишь в минувшем сезоне провёл за «Клипперс» приличную регулярку с точки зрения появлений на паркете — 74 матча, до этого всё было очень плохо — 48, 54, 31 и 56 игр. Кавай и вовсе ни разу за время выступлений за клуб из Лос-Анджелеса не перешагивал порог 70 матчей в регулярном чемпионате — 57, 52, пропуск целого сезона, 52 и 68 встреч. К тому же оба частенько ломались либо ближе к старту плей-офф, либо во время него. Игровые навыки обоих баскетболистов находятся на высоте, и, вероятно, каждый из них заслуживает максимального контракта даже при очень частых травмах, просто именно повреждения в неподходящий момент и портят всю картину происходящего вокруг Джорджа и Леонарда.

Карл-Энтони Таунс — «Миннесота Тимбервулвз»

Карл-Энтони Таунс, сезон-2023/2024 Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Центровой уже давно на слуху в НБА, а ему всего лишь 28 лет. Таунс четыре раза в карьере съездил на Матч всех звёзд, дважды был в третьей символической сборной, но он вряд ли заслуживает денег в районе $ 50 млн. Если раньше Карл-Энтони был главной звездой «Миннесоты» и светлым будущим команды, то теперь эти звания перешли к Энтони Эдвардсу, который за четыре полноценных сезона трижды вывел клуб в плей-офф, и в последнем сезоне «волки» добрались до финала Запада. Таунсу же за пять сезонов без Эдвардса удалось лишь раз побывать в плей-офф с «Тимбервулвз».

Карл-Энтони — довольно мягкий центровой, который больше полагается на свой бросок, нежели на борьбу в «краске». Именно для этого «Миннесота» и взяла себе Руди Гобера, чтобы француз занимался оборонительной работой, а Таунс сосредоточился на нападении. Нельзя не заметить, что КАТ прибавил в защите, но при живом Эдвардсе, который уже сейчас является альфой в стане «волков», платить почти полсотни миллионов второй звезде — сродни поражению в долгосрочной перспективе. Скорее всего, руководству команды в ближайшее время придётся избавляться или от Таунса, или от Гобера — или же платить сумасшедшие деньги из-за налога на роскошь.