Игрок НБА по ошибке принимал наркотик и превратился в бесчувственного робота

Уилли Коли-Стайн ещё довольно молод, но уже многое пережил. Центровому 30 лет, и места в НБА на данный момент у него нет. Между тем на старте игрок подавал большие надежды, а эксперты отмечали, что его ждёт большое будущее. Коли-Стайн старательно работал и прогрессировал от сезона к сезону. Однако случай, который никак не связан с баскетболом, в итоге повлиял и на его спортивную жизнь. Уилли стал выпадать из состава «Далласа» с конца 2021 года, а в начале января 2022-го был отчислен из команды. Что тогда происходило с баскетболистом, знали только его близкие и друзья. Сегодня центровой приоткрыл, что на самом деле стало причиной его спада.

Более двух месяцев Коли-Стайн находился в стационарном реабилитационном центре, где проходил лечение от злоупотребления психоактивными веществами. Уилли думал, что принимал определённый препарат из семейства опиоидов, который используется в медицине для облегчения умеренной и средней боли. Вещество опасно само по себе, так как вызывает привыкание. Самое плохое заключалось совсем в другом. Игрок приобретал поддельные таблетки, в которые добавлялось совсем другое вещество – синтетический опиоид, в 50 раз более мощный, чем многие другие наркотические вещества.

«Я постоянно слышал истории о детях, которые идут на вечеринки и которые раньше никогда не принимали наркотики. Они решают выпить одно, а в итоге получают тот самый синтетический опиоид и умирают. После одной таблетки. А я принимал их сотнями на протяжении месяцев и лет. Это легко мог быть я», — сказал Коли-Стайн в интервью The Athletic.

Всё началось после того, как центровой подписал контракт с новой командой — «Голден Стэйт Уорриорз». Игрок жил в арендованном доме, но в тот день и в тот час, 23 августа 2019 года, он был в расположении клуба. Зато в доме находились трое его приятелей, которых пристрелили преступники. Один из друзей Уилли скончался.

«После этого всё началось. Я пытался справиться с этим и в то же время играть в баскетбол в новой команде. Контракт оказался плохим. А потом моя жена забеременела. Было слишком много странных вещей и больших перемен. Так я и начал принимать обезболивающие, просто пытаясь убежать от реальности».

Затем у бабушки баскетболиста, которая занималась его воспитанием, обнаружили рак костей. Коли-Стайн не мог спокойно смотреть, как она угасает. И ещё больше стал налегать на химию. Уилли очень много спал, а когда просыпался, находился будто во сне. Игрок сожалеет, что проводил мало времени с бабушкой и в итоге не смог попрощаться с ней. «Я был трусом. Каждый раз, когда я разговаривал с ней, она выглядела по-другому, она выглядела хуже, а я не хотел видеть её такой». Она умерла 1 декабря 2021 года, а через шесть дней Коли-Стайн лёг на реабилитацию. Центровой прекрасно понимал, что признание могло стоить ему карьеры. Но в то же время осознавал, что бездействие может стоить ему жизни.

Потому что продолжать, как раньше, было уже нельзя. Игрок принимал таблетки, а затем шёл на тренировку и не представлял, как выглядел со стороны. «Команда могла сказать, что у меня нет ни энергии, ни любви, ни индивидуальности, ничего. Наркотики забрали у меня всё. Я думал, что усердно играю и делаю своё дело, а потом слышал: «Непохоже, что он любит баскетбол». Коли-Стайн искренне не понимал и не принимал реакцию окружающих, пока не отказался от синтетического опиоида, что позволило ему «протрезветь».

Уилли Коли-Стайн, сезон-2023/2024 Фото: Fabrizio Carabelli/Getty Images

Баскетболист посоветовался с агентом, а затем записался в программу по борьбе с наркотиками при содействии НБА. После этого он наконец почувствовал облегчение. Не сиюминутное, как после приёма химии, а настоящее, которое помогло ему наконец прийти в норму: «Я делал много всяких глупостей, но никогда ещё мне не было так хорошо. Как будто моя бабушка взяла меня на руки и крепко обняла».

Коли-Стайн наконец зажил полной жизнью без наркотиков и сейчас вновь чувствует себя готовым к новым вызовам. Игрок хотел бы вернуться в НБА и ещё раз испытать те эмоции, которые он получал на заре карьеры. Хочется пожелать в этом центровому удачи и сказать спасибо за историю, которой он поделился. Наверняка она может многим помочь не повторить его ошибку, а тем, кто её уже совершил, по его примеру всё исправить.