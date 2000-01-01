Стефен Карри сделал сюрприз юным болельщикам на Today Show. Видео

Стефен Карри — очарование! Сделал приятный сюрприз своим болельщикам

Победитель Олимпийских игр в Париже по баскетболу Стефен Карри смог порадовать маленьких фанатов на Today Show. Ребята точно не ожидали такого и ярко отреагировали только через несколько секунд.