В следующем сезоне Карри может стать автором рекорда, который (вероятно) не побьют никогда

Прошлым летом Стефен Карри добавил к своей впечатляющей коллекции титулов, включающей четыре чемпионства НБА и два звания самого ценного игрока регулярного чемпионата, ещё и олимпийское золото, добытое в рядах неукротимой сборной США по баскетболу. И это без учёта того, что 35-летний защитник уже 10 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА и является лидером в истории лиги по количеству реализованных трёхочковых бросков.

Предстоящий сезон НБА сулит стать для Стефена Карри поистине фееричным. Помимо того, что это будет его 16-й год на профессиональной арене, он может вписать своё имя в историю уникальным статистическим достижением. Несложно догадаться, что речь идёт о его фирменных трёхочковых бросках, которыми Карри пленил сердца болельщиков. В сезоне-2024/2025 у него есть шанс преодолеть рубеж в 4000 реализованных трёхочковых за сезон. На данный момент в его активе уже 3747 попаданий из-за дуги.

Чтобы прочувствовать грандиозность этого баскетбольного феномена, стоит отметить, что в данный момент нет ни одного баскетболиста, который взял бы барьер в 3000 трёхочковых за карьеру. Однако к этой вершине близок разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, на счету которого 2940 точных попаданий. За ним следует разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард с показателем 2607. Любопытно, что за всю свою карьеру Лиллард ни разу не пробивал планку в 275 трёхочковых за сезон. Высоковероятно, что лишь в сезоне-2025/2026 мы сможем поприветствовать третьего члена престижного «Клуба-3000».

Забавно, но в 2011 году Реджи Миллер уверял: «Рекорд Рэя Аллена [по трёхочковым попаданиям] может остаться непревзойдённым навечно. Тот, кто его побьёт, возможно, ещё даже не родился». Как же он заблуждался! Возможно, сейчас ещё не появился на свет тот, кто в ближайшие 50 лет сможет закинуть хотя бы 4000 трёхочковых. Что касается «Голден Стэйт», то в межсезонье клуб покинули Клэй Томпсон, Дарио Шарич и Крис Пол. Вместо них примкнули к команде Де'Энтони Мелтон, Бадди Хилд и Кайл Андерсон. Что из этого выйдет? Наверняка они попытаются ухватиться за плей-офф.

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