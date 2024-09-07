Нападки, издёвки, унижения. Легендарный Шак не может терпеть одну звезду НБА

На нашей планете не так много людей, которые знают игру в баскетбол лучше, чем Шакил О’Нил. Четырёхкратный чемпион НБА, самый ценный игрок НБА 2000 года, 15-кратный участник Матчей всех звёзд, он как никто другой имеет полномочия говорить и высказываться об игроках в лучшей лиге мира. Но что заставило Дизеля снова словесно напасть на своего «любимчика» Руди Гобера? Их история началась ещё очень давно. Разбираемся, что на этот раз наговорил Шак.

В шоу GOAT Talk Шакил вместе со своим сыном Майлзом О’Нилом обсуждали различные темы и затронули и вопрос, кто же является худшим игроком в НБА. Легендарный баскетболист практически без раздумий ответил — Руди Гобер. Дизель продолжил: «Бен Симмонс тоже лузер. Если ты подписываешь контракт на $ 250 млн, то покажи мне эти $ 250 млн. Я смешно хожу, не могу повернуть голову, потому что отыграл на мои $ 120 млн. А тут парни, которые вертели систему как вздумается, получили такие деньги и ни черта не могут играть. Я не уважаю таких парней. Это настоящие факты. Учителя, пожарные, доктора имеют реальную работу, но не получают ни черта».

Известный теперь уже аналитик и эксперт Шакил на протяжении последних лет последовательно унижает Гобера по поводу и без. После того как «Юта Джаз» в своё время дала французскому центровому третий по величине контракт в НБА на $ 205 млн, Дизель подколол Руди: «Я не хочу выступать в качестве хейтера, но это должно стать вдохновением и стимулом для детишек. Набирая за игру в НБА 11 очков, можно заработать $ 200 млн».

Затем Шакил после первого матча на Олимпийских играх в Париже снова поддел Гобера. Бразилец Жоао Кардосо забил сверху через Руди, уронив того на спину. О’Нил не мог остаться в стороне, выложив забавную фотографию.

Шакил О'Нил выложил мем про Руди Гобера Фото: Страница Шакила О'Нила в соцсети

Ещё до этого был момент, когда легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» и всей НБА выкладывал фото, где реализует слэм-данк через Гобера. Но на этот раз после того, как Дизель назвал француза худшим игроком, нервы Руди сдали, и он ответил известному в баскетболе человеку. «Грустно видеть, как кто-то, достигший таких высот в спорте и в бизнесе, никак не может успокоиться, когда речь заходит о финансах и достижениях другого человека. Я понимаю, что это часть шоу, но, в отличие от других, тебе не нужно всё это, чтобы оставаться актуальным», – написал Гобер на своей странице в социальной сети.

Взлёт Гобера начался в «Юте», но раз за разом клубу под руководством Куина Снайдера не удавалось далеко пробиться в плей-офф. Во многом вину перекладывали на Руди в связи с тем, что он способен показывать свою лучшую игру лишь вблизи «краски», но если его вытащить поближе к трёхочковой дуге, то у «джазменов» начинались огромные проблемы, которыми клубы зачастую и пользовались. В итоге его решили обменять в «Миннесоту Тимбервулвз», где центровой снова стал краеугольным камнем обороны команды.

Руди Гобер в «Юте Джаз» Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Однако на этот раз получилось лучше – «волки» добрались до финала Западной конференции, где в битве с «Далласом» были повержены Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом, так и не попав в финал НБА. На бумаге французский игрок является одним из лучших игроков лиги: четырёхкратный обладатель награды лучшему защитнику НБА, семь попаданий в первую символическую сборную по игре в защите, четыре попадания в символическую сборную по итогам сезона и три участия в Матче всех звёзд – чем не показатель отличного игрока?

Впрочем, Шакила, видимо, такие достижения ничуть не впечатляют. Он продолжает подчёркивать почти каждый неудачный матч Руди, но не обращает внимания на то, сколько черновой работы делает француз. Статистика не всегда отображает суть происходящего на паркете. Однако голова Дизеля работает иначе. Если ты не сбрасываешь на голову соперника уйму очков – ты никто и звать тебя никак. На самом деле недовольство О’Нила больше связано с мягкотелостью Гобера, что сейчас в НБА может не просто закрепиться такого рода баскетболист, а быть одним из лучших на протяжении многих лет. Это, скорее всего, больше всего задевает легенду лиги.

Пока не видно, за счёт чего будет зарыт топор войны между Шаком и Руди. Да и сложно это назвать войной, так как тут более уместно назвать это односторонними нападками. Публичное высмеивание Гобера продолжается, хотя этого больше достоин тот, кого Дизель назвал вторым в своём списке – Бен Симмонс, который получает огромные деньги, а сыграл за последних три сезона 57 матчей в регулярном чемпионате. Да и после перехода в другой клуб у него есть огромный регресс, чего нельзя сказать о французе, который помог «Миннесоте» впервые за 20 лет выйти в финал Запада.