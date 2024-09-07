Легендарные вехи в истории. Какие рекорды увидим в предстоящем сезоне НБА

22 октября начнётся 79-й сезон в истории Национальной баскетбольной ассоциации, и мы с нетерпением ждём захватывающей борьбы на паркете за титул лучшего. В 2024 году «Бостон Селтикс» впервые за долгое время завоевал Кубок Ларри О'Брайена. Но что же принесёт нам сезон-2024/2025? Какие новые рекорды будут установлены? Суперзвёзды НБА вскоре дадут ответы на все наши вопросы, а мы будем следить за историческими моментами, которые вот-вот произойдут.

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Огромный след в истории НБА оставил Леброн Джеймс. Король в возрасте 39 лет поехал на Олимпийские игры в Париже и помог сборной США по баскетболу выиграть золотые медали, попутно став MVP турнира. Суперзвезда продолжает бить всевозможные рекорды и в НБА. Предстоящий сезон станет для Леброна 22-м в североамериканской лиге, тем самым он обгонит Винса Картера по количеству сезонов, проведённых в НБА.

Леброн сыграет с сыном Бронни Джеймсом и станет первым в истории баскетболистом, кто в официальном матче выступит вместе со своим чадом. Но на этом достижения, которые может побить Король в предстоящем сезоне, не заканчиваются: ему осталось сыграть 850 минут в регулярном чемпионате, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара по количеству минут в истории регулярного чемпионата. Если действующий игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт 69 матчей в сезоне, то обгонит старину Карима по количеству игр в регулярке НБА, став вторым в списке. Джеймс будет уступать лишь Роберту Пэришу с 1611 матчами.

В сезоне-2023/2024 Леброн стал первым игроком в истории НБА, набравшим 40 000 очков в регулярном чемпионате. В предстоящем сезоне он может ещё больше выделиться из общей массы и стать первым баскетболистом, кто наберёт 50 000 очков в регулярке и плей-офф. Ему нужно всего 1364 очка, что значительно ниже его показателя в 1984 очка за прошлый год. Если он сохранит результативность, то ещё раз прочно впишет своё имя в историю лучшей баскетбольной лиги мира.

Леброн Джеймс, сезон-2023/2024 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Ни для кого не секрет, что Леброн уже давно гонится за «призраком» прошлого — легендарным Майклом Джорданом. Так вот, Джеймсу необходимо девять раз набрать 30 очков, чтобы превзойти легенду «Чикаго Буллз» по количеству матчей в истории с 30+ очками. На счету Эм Джея 562 таких игры. К слову, в прошедшем сезоне Король провёл 22 игры, набрав 30 с лишним очков. Поэтому ему по силам побить ещё один рекорд, принадлежавший Джордану.

От легендарного Леброна перейдём к не менее знаковым игрокам НБА. Речь о Кевине Дюранте, Расселле Уэстбруке и Николе Йокиче. Кей Ди нужно всего 76 очков для достижения порога 29 000 очков в своей яркой карьере, и, следовательно, форварду «Финикса» осталось набрать 1076 очков, чтобы стать восьмым игроком в истории лиги, которому удалось перешагнуть барьер 30 000.

Новый разыгрывающий «Денвера» Расселл Уэстбрук является абсолютным лидером НБА по количеству трипл-даблов в карьере. Черепашке нужен всего один матч с как минимум 10 набранными очками, подборами и передачами, чтобы достичь 200 трипл-даблов! К тому же Уэстбрук может стать первым баскетболистом, оформившим трипл-дабл в шести различных клубах.

Расселл Уэстбрук (слева) и Никола Йокич (справа), сезон-2023/2024 Фото: Harry How/Getty Images

Его партнёр по команде Никола Йокич продолжает клепать трипл-даблы один за другим. В прошлом сезоне Джокер был вторым в лиге по этому показателю, сделав 25 трипл-даблов при общем количестве в 130 за карьеру. Сербскому центровому не хватает всего девяти трипл-даблов, чтобы обойти легендарного Мэджика Джонсона и стать третьим в истории после Уэстбрука и Оскара Робертсона.

Остались ещё Джеймс Харден и Крис Пол. Борода находится на третьем месте по количеству реализованных трёхочковых бросков. Ему необходимо всего лишь 34 «трёшки», чтобы обойти Рэя Аллена в списке и стать вторым лучшим снайпером в истории после Стефена Карри. Сейчас на счету Хардена 2940 трёхочковых за карьеру. Генерал паркета Пол занимает третье место в топе по количеству результативных передач за карьеру с результатом в 11 894. В этом сезоне он может превзойти Джейсона Кидда (12 091), если среднее количество передач Криса достигнет показателя в 6,8. Разыгрывающий перешёл в «Сан-Антонио Спёрс», где всё большей грозной силой выглядит Виктор Вембаньяма. Дуэт элитного разыгрывающего Пола и высоченного Инопланетянина может подарить ветерану НБА немало передач, что позволит обогнать Кидда в списке.

Баскетбольных энтузиастов ожидает захватывающий сезон НБА, полный непредсказуемых событий. Все рекорды, о которых мы говорили ранее, могут быть легко побиты, ведь многие суперзвёзды, даже несмотря на возраст, демонстрируют мастерство, по которому превосходят молодёжь в некоторых аспектах.