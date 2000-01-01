Милая реакция китайской болельщицы на Луку Дончича. Видео

Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением

Болельщица из Китая не смогла сдержать эмоций, увидев словенского разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Она прослезилась и призналась, что сбылась её мечта. Милейшей реакцией поделилась пресс-служба техасского клуба.