Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Болельщица из Китая не смогла сдержать эмоций, увидев словенского разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Она прослезилась и призналась, что сбылась её мечта. Милейшей реакцией поделилась пресс-служба техасского клуба.
AMP-версия
Милая реакция китайской болельщицы на Луку Дончича. Видео
Читайте также
Стефен Карри — очарование! Сделал сюрприз фанатам
Стефен Карри — очарование! Сделал сюрприз фанатам
Машины — ещё одна страсть Стефена Карри
Машины — ещё одна страсть Стефена Карри
Кажется, у сына Леброна Джеймса улучшился бросок
Кажется, у сына Леброна Джеймса улучшился бросок
Самые быстрые удаления баскетболистов НБА
Самые быстрые удаления баскетболистов НБА
Леброн — в «Голден Стэйт». Есть один вариант!
Леброн — в «Голден Стэйт». Есть один вариант!
Игрок НБА необычно почтил память своего брата
Игрок НБА необычно почтил память своего брата
8 самых больших зарплат баскетболистов в НБА
8 самых больших зарплат баскетболистов в НБА
Рейтинг игроков в NBA 2K25. Кто в десятке лучших?
Рейтинг игроков в NBA 2K25. Кто в десятке лучших?
Лучшие трик-шоты Луки Дончича. Подборка — огонь!
Лучшие трик-шоты Луки Дончича. Подборка — огонь!
Суперзвёзды НБА против китайцев. Кто кого?
Суперзвёзды НБА против китайцев. Кто кого?
Баскетболист сыграл монстра в фильме «Чужой»
Баскетболист сыграл монстра в фильме «Чужой»
Почему чемпиону НБА дали отсрочку наказания?
Почему чемпиону НБА дали отсрочку наказания?
4000 людей на открытой тренировке. Видео
4000 людей на открытой тренировке. Видео
Клуб НБА с самой перспективной молодёжью в лиге
Клуб НБА с самой перспективной молодёжью в лиге
Йокич — хороший партнёр по команде. Доказательство
Йокич — хороший партнёр по команде. Доказательство
Клуб из Европы сыграет на LED-паркете. Красота!
Клуб из Европы сыграет на LED-паркете. Красота!

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android