Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Болельщица из Китая не смогла сдержать эмоций, увидев словенского разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Она прослезилась и призналась, что сбылась её мечта. Милейшей реакцией поделилась пресс-служба техасского клуба.
Милая реакция китайской болельщицы на Луку Дончича. Видео
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