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Джамал Маррей продлил контракт с Денвер Наггетс: новое соглашение рассчитано на четыре года и общую сумму $ 208 млн

Крахом завершил Олимпиаду и плей-офф НБА. Партнёр Йокича обогатится на солидные $ 208 млн
Артемий Берстенев
Партнёр Йокича обогатится на солидные $ 208 млн
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Или Джамал Маррей оправдывает свою цену?

Спустя более года после своего исторического чемпионского триумфа «Денвер Наггетс» активно работает над тем, чтобы удержать своих звёздных исполнителей. Недавно они гарантировали будущее основного разыгрывающего Джамала Маррея, заключив с ним новый максимальный контракт сроком на четыре года.

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По информации от Эдриана Войнаровски, новое соглашение Джамала Маррея будет оценено в $ 208 млн и начнёт действовать с сезона-2025/2026. Для контраста: в грядущем сезоне Маррей положит в карман скромные $ 36 млн, однако в последующие годы его финансовая кривая продолжит стремительно взлетать вверх. Маррей, выбранный на драфте 2016-го под седьмым номером, стал ключевой фигурой в составе «Денвера» рядом с их безусловным лидером и блистательной сербской звездой Николой Йокичем.

Статистика Джамала Маррея в сезоне-2023/2024 НБА

Статистика Джамала Маррея в сезоне-2023/2024 НБА

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Тем не менее щедрое продление контракта произошло на фоне недавнего провального выступления «Наггетс» в плей-офф. Команда потерпела поражение в полуфинале конференции от «Миннесоты Тимбервулвз», ведомой неукротимым Энтони Эдвардсом. Хотя годом ранее Маррей был оплотом в завоевании чемпионского титула, в этой серии он казался лишь призрачной тенью самого себя, в среднем набирая 18,4 очка, 4,4 передачи и 4,1 подбора при точности бросков 40,3% за семь игр. Команда была неожиданно выбита из борьбы после поражения в первых двух домашних матчах.

На Олимпиаде этого года Маррей оказался в свободном падении. Как уроженец Онтарио Джамал должен был стать центральной фигурой нападения сборной Канады в Париже, но не сумел проявить себя. За четыре летних матча его результативность сникла до скромных шести очков при меткости в 29%, из которых лишь 14,3% прилетели из-за дуги. Кроме того, он возглавил команду по количеству потерь, совершая в среднем 2,3 за игру.

Выступление Маррея оказалось столь неудачным, что президент «Денвера» Джош Кронке почувствовал необходимость заступиться за него, отметив, что травмы внесли свою лепту в его неудачи. Вне зависимости от этого, «самородки» надеются на возрождение Маррея и его возвращение к пиковым показателям. Им крайне важно, чтобы он был в отличной форме для успешной борьбы на Западе.

Джамал Маррей в окружении одноклубников, плей-офф НБА — 2024

Джамал Маррей в окружении одноклубников, плей-офф НБА — 2024

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В условиях жёсткой конкуренции с такими клубами, как «Финикс Санз», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер», которые стремятся занять лидирующие позиции, у «Денвера» практически нет права на ошибку. Без звёздной игры Маррея команде будет трудно поддерживать необходимый темп. Если учитывать также потерю ключевых ролевых баскетболистов, таких как Брюс Браун и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, то можно смело утверждать, что их ряды заметно поредели.

К счастью, у «Наггетс» всё ещё остаётся дорога к успеху. С трёхкратным MVP Николой Йокичем в составе команда обладает всем необходимым для сражений на Западе. Аарон Гордон и Майкл Портер-младший способны поднять свою игру на новый уровень и восполнить недостающие звенья. Если Маррей сумеет вернуться к форме, которую он демонстрировал в прошлом регулярном сезоне, это может стать золотым ключиком к их долгосрочному присутствию в гонке за титул.

Очевидно, «Денвер» непреклонно уверен в том, что их давний разыгрывающий способен поддерживать элитный уровень игры. Теперь, заключив контракт на четыре года, он может полностью сосредоточиться на совершенствовании своей игры, не отвлекаясь на мысли о следующем крупном соглашении.

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