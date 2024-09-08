Крахом завершил Олимпиаду и плей-офф НБА. Партнёр Йокича обогатится на солидные $ 208 млн

Спустя более года после своего исторического чемпионского триумфа «Денвер Наггетс» активно работает над тем, чтобы удержать своих звёздных исполнителей. Недавно они гарантировали будущее основного разыгрывающего Джамала Маррея, заключив с ним новый максимальный контракт сроком на четыре года.

По информации от Эдриана Войнаровски, новое соглашение Джамала Маррея будет оценено в $ 208 млн и начнёт действовать с сезона-2025/2026. Для контраста: в грядущем сезоне Маррей положит в карман скромные $ 36 млн, однако в последующие годы его финансовая кривая продолжит стремительно взлетать вверх. Маррей, выбранный на драфте 2016-го под седьмым номером, стал ключевой фигурой в составе «Денвера» рядом с их безусловным лидером и блистательной сербской звездой Николой Йокичем.

Статистика Джамала Маррея в сезоне-2023/2024 НБА Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Тем не менее щедрое продление контракта произошло на фоне недавнего провального выступления «Наггетс» в плей-офф. Команда потерпела поражение в полуфинале конференции от «Миннесоты Тимбервулвз», ведомой неукротимым Энтони Эдвардсом. Хотя годом ранее Маррей был оплотом в завоевании чемпионского титула, в этой серии он казался лишь призрачной тенью самого себя, в среднем набирая 18,4 очка, 4,4 передачи и 4,1 подбора при точности бросков 40,3% за семь игр. Команда была неожиданно выбита из борьбы после поражения в первых двух домашних матчах.

На Олимпиаде этого года Маррей оказался в свободном падении. Как уроженец Онтарио Джамал должен был стать центральной фигурой нападения сборной Канады в Париже, но не сумел проявить себя. За четыре летних матча его результативность сникла до скромных шести очков при меткости в 29%, из которых лишь 14,3% прилетели из-за дуги. Кроме того, он возглавил команду по количеству потерь, совершая в среднем 2,3 за игру.

Выступление Маррея оказалось столь неудачным, что президент «Денвера» Джош Кронке почувствовал необходимость заступиться за него, отметив, что травмы внесли свою лепту в его неудачи. Вне зависимости от этого, «самородки» надеются на возрождение Маррея и его возвращение к пиковым показателям. Им крайне важно, чтобы он был в отличной форме для успешной борьбы на Западе.

Джамал Маррей в окружении одноклубников, плей-офф НБА — 2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В условиях жёсткой конкуренции с такими клубами, как «Финикс Санз», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер», которые стремятся занять лидирующие позиции, у «Денвера» практически нет права на ошибку. Без звёздной игры Маррея команде будет трудно поддерживать необходимый темп. Если учитывать также потерю ключевых ролевых баскетболистов, таких как Брюс Браун и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, то можно смело утверждать, что их ряды заметно поредели.

К счастью, у «Наггетс» всё ещё остаётся дорога к успеху. С трёхкратным MVP Николой Йокичем в составе команда обладает всем необходимым для сражений на Западе. Аарон Гордон и Майкл Портер-младший способны поднять свою игру на новый уровень и восполнить недостающие звенья. Если Маррей сумеет вернуться к форме, которую он демонстрировал в прошлом регулярном сезоне, это может стать золотым ключиком к их долгосрочному присутствию в гонке за титул.

Очевидно, «Денвер» непреклонно уверен в том, что их давний разыгрывающий способен поддерживать элитный уровень игры. Теперь, заключив контракт на четыре года, он может полностью сосредоточиться на совершенствовании своей игры, не отвлекаясь на мысли о следующем крупном соглашении.