Трагедия Дирка Новицки. Как один промах едва не похоронил карьеру легенды НБА

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Дирке Новицки и проигранном финале НБА — 2006. В те времена лига была куда менее интернациональной, «Спёрс» Грега Поповича скорее выглядели исключением, поэтому без пяти минут успех максимально непохожего на доморощенных звёзд белокурого немца воспринимался скептически. Захлопывая дверцу машины времени и отправляясь назад в прошлое, необходимо помнить про контекст. С него и начнём.

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Не сказать, что в финале сезона-2005/2006 совсем не ожидали «Даллас», но всё-таки выход «Маверикс» в решающую стадию стал неожиданностью. Клуб из Техаса впервые в истории добрался до финальной серии. Дирк приближался к 28-летию — самому праймовому возрасту в карьере баскетболиста. В противостоянии с более звёздными «Хит» Новицки и компания начали за здравие. «Маверикс» забрали обе домашние игры, и у них были все шансы дожимать соперника в третьей встрече.

Судите сами: по ходу той встречи гости вели с разницей под два десятка очков, а перед заключительной четвертью у них было вполне надёжное преимущество в девять баллов. Новицки поймал бросок и настрелял 30 очков. Казалось бы, что вообще могло пойти не так? За 3,4 секунды до завершения основного времени немецкий форвард отправился на линию штрафных. Его команда «горела» всего пару баллов. Дирк уверенно реализовал первую попытку, но затем смазал самый важный бросок в своей жизни.

Безусловно, рука может дрогнуть даже у такого снайпера. Однако в 9 из 10 случаев Новицки клал броски с линии с закрытыми глазами. Это не фигура речи, а факты, против которых не попрёшь. За 21 год в НБА форвард попал 87% штрафных. В том сезоне 90% его штрафных оказались точными. В плей-офф Дирк забил 89%, а в финальной серии реализовал 49 из 55 попыток. Тем не менее история не знает сослагательного наклонения. Акела промахнулся, «Майами» вытащил себя за волосы, забрал четыре матча подряд, и титул уплыл к молодому Дуэйну Уэйду.

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В той встрече у Дирка ещё был шанс на спасение. После рокового промаха немец сфолил как раз на Уэйде. Лидер «Хит» попал один из двух, «Маверикс» взяли тайм-аут, но затем последовало нечто странное. За секунду до конца тренерский штаб «Далласа» начертил комбинацию, при которой мяч из-за боковой вводил Новицки. Когда твой главный снайпер в ключевой момент играет не за получение, это вызывает вопросы. Быть может, тренеры просто хотели оградить Дирка от заведомо не подготовленного в дефиците времени броска или уже не верили в накосячившую приму. Так или иначе, «Даллас» уже почти вёл 3-0 и держал кубок в руках, но почти, как известно, не считается. Не получилось, не фартануло.

Не обошлось и без претензий к судейству. В домашних матчах арбитры часто принимали сторону «Хит». В той же третьей игре один только Уэйд пробил аж 18 штрафных, всего у него в среднем 16 попыток с линии в финале против только девяти — у Новицки. Вопросы к рефери остаются до сих пор. На днях экс-владелец «Маверикс» Марк Кьюбан вспомнил тот финал, отметив, что «это была далеко не лучшая серия с точки зрения судейства».

Однако вернёмся к фигуре Дирка. На Новицки со всех сторон обрушилась местами справедливая, местами оголтелая критика. Причин оказалось множество. Во-первых, игрок сам налажал в ответственный момент, а в следующей встрече полностью провалился, выкинув всего 2 из 14 с игры. Во-вторых, тогда НБА всё ещё насторожённо относилась к европейским звёздам. Это сейчас шесть последних наград MVP получили неамериканцы (на момент сезона-2022/2023 Эмбиид представлял Камерун), а тогда самый ценный игрок для европейца считался нонсенсом.

В-третьих, к Новицки моментально приклеилось клеймо чокера. Таким термином обозначают игрока, который набивает статистику в матчах со слабыми соперниками, но в действительно важных играх неспособен выдержать ответственность. Масла в огонь добавил и конфликт с Уэйдом. Флэш и Дирк обменялись колкими заявлениями в СМИ и на Матче звёзд в следующем году даже отказались пожимать руки. Конфронтация продлилась почти два десятилетия, и только в начале этого года Дуэйн и Новицки пролили свет на то противостояние и признались, что у них уже нет друг к другу претензий.

Подвергшийся обструкции медиа Дирк верой и правдой пытался вернуться. В 2007-м «Даллас» с запасом выиграл регулярный чемпионат. Новицки заслуженно признали лучшим игроком гладкого сезона, и он стал первым европейским MVP в истории. Однако «Маверикс» взяли 67 побед, чтобы в первом же раунде сенсационно уступить «Голден Стэйт». То поражение до сих пор котируется как одно из самых громких апсетов в истории.

Дирк Новицки, финал плей-офф НБА — 2006 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Такое могло сломить любого, но только не Дирка. В лучших традициях голливудского кино судьба ещё предоставила ему шанс исправиться и взять реванш у старого обидчика. Летом 2010-го НБА разделилась на «до» и «после». Леброн перевёз свои таланты во Флориду, примкнув к Уэйду и склонив к переходу Криса Боша. «Хит» (или «Хиттлз», как их окрестили СМИ) образовали большое трио и, по словам Джеймса, рассчитывали не на один, не на два и не на три титула. С такой оппозицией уже начинающий постепенно сдавать Новицки и столкнулся в финале 2011-го.

Вопреки всем прогнозам, «Маверикс» свергли фаворита, взяв первый и до сих пор единственный титул за всё существование франшизы. Дирк вёл команду за собой и по-настоящему блистал: 27,7 очка по ходу плей-офф, безальтернативная награда MVP финала и вошедший в историю индивидуальный перформанс. Спустя долгие пять лет непрерывного хейта и насмешек Новицки всё-таки отомстил. Впоследствии он признался, что без того промаха с линии в 2006-м не было бы и чемпионства в 2011-м. Пусть пришлось сложно, но это сделало его только сильнее.