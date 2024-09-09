Топовые участники и море баскетбола. Что нас ждёт на Суперкубке Единой лиги — 2024

С 11 по 14 сентября состоится международный предсезонный турнир, известный как Суперкубок Единой лиги ВТБ. В этом захватывающем соревновании примут участие ведущие клубы из России и зарубежья, обещая сделать атмосферу на «ВТБ Арене» в Москве по-настоящему жаркой. «Чемпионат» подробно расскажет об участниках и самых интригующих моментах предстоящего баскетбольного праздника.

ЦСКА

ЦСКА, межсезонье-2024 Фото: ПБК ЦСКА

Действующий чемпион Единой лиги не побеждал в Суперкубке с 2021 года. ЦСКА во главе с Андреасом Пистиолисом в прошлом сезоне показал характер: после неудачной второй половины регулярного чемпионата клуб решился на смену тренера прямо перед плей-офф. И не прогадал. Команда на самом важном отрезке сезона предстала перед нами совершенно другой, в финальной серии без особых проблем обыграв УНИКС со счётом 4-1.

Армейцы не стали полностью перекраивать состав, сделав ставку на тех, кто уже принёс команде чемпионство. Но точечные усиления всё-таки были: Алекса Аврамович — лучший оборонительный игрок Олимпийских игр — 2024, Руслан Абдулбасиров, Александр Ганькевич и Юрий Умрихин, отлично показавшие себя в прошлом сезоне Единой лиги. В ЦСКА так же будут зажигать Мело Тримбл, Каспер Уэйр, Амат М’Бай, Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Иван Ухов, Никита Курбанов, Семён Антонов и Антон Астапкович.

«Команда ещё в процессе набора формы, прошло всего 18 дней с момента, как мы собрались вместе, а Аврамович присоединился 10 днями позднее. И в идеале предсезонная подготовка должна длиться около пяти-шести недель. Отсчёт мы ведём от первой игры официального сезона Единой Лиги ВТБ, которая состоится 21 сентября. Поэтому Суперкубок воспринимаем больше как финальный этап предсезонной подготовки. Ведь раньше в течение более чем 10 сезонов проходил наш традиционный Кубок Гомельского, который мы всегда назначали на даты, предшествующие началу чемпионата. А насчёт того, важна ли победа… Думаю, любой спортсмен, который ответит нет, слукавит. В этом ведь суть спорта. Будем стараться», — сказала вице-президент ЦСКА Наталия Фураева «Матч ТВ» о подготовке команды к Суперкубку.

УНИКС

УНИКС, межсезонье-2024 Фото: БК УНИКС

Чемпион Единой лиги 2023 года и вице-чемпион 2024-го уже принимал участие в одном предсезонном турнире — Кубке Кондрашина и Белова. Казанцы проигрывали «Нижнему Новгороду» после первой половины, но переломили ход матча, выйдя в финал, где команде Велимира Перасовича суждено было встретиться с организатором соревнований «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга в решающей встречи турнира оказался сильнее — 63:50, а УНИКСу оставалось довольствоваться серебряными медалями.

Основной потерей для клуба из Казани является уход Ненада Димитриевича — MVP регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2023/2024, а также MVP плей-офф 2023 года. Заменить игрока такого калибра — задача не из лёгких, но УНИКС точно попытался это сделать. Ему на замену пришли Александр Платунов и Тони Тейлор. К тому же казанцы перехватали у «Локомотива-Кубань» Девона Акун-Пёрселла и забрали у МБА-МАИ одного из лучших игроков России на данный момент Андрея Лопатина.

Президент УНИКСа Евгений Богачёв в интервью «Матч ТВ» оценил укомплектованность состава на сезон следующими словами. «В общем, состав прошлого сезона у нас на 90% сохранился. И плюс мы его усилили очень приличными российскими игроками. К тому же Беленицкий у нас остался. Стуленков форму набирает. Комолов в прошлом году много лечился, а сейчас выглядит очень прилично. Состав у нас не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше. Лишь бы не было травм».

«Зенит»

«Зенит», межсезонье-2024 Фото: БК «Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга является действующим обладателем Суперкубка Единой лиги. В прошлом году подопечные Хавьера Паскуаля в финале одолели «Локомотив-Кубань» (85:83). На этот раз битва за трофей предстоит нешуточная. К тому же «Зенит» едет на турнир после победы в Кубке Кондрашина и Белова. К слову, это четвёртая победа кряду в данном предсезонном соревновании. Но удастся ли проявить себя в Суперкубке? Ведь состав очень сильно видоизменился.

«Зенит» наравне с «Локо» пошумел в межсезонье. Клуб покинула целая россыпь игроков основной обоймы, в том числе и лидеры — Томас Эртель, Кайл Курич, Джош Карлтон и Джувэн Морган. Им на замену пришли знакомый уже Санкт-Петербургу Алекс Пойтресс, а также Омари Спеллмен, Ксавьер Мун, Дуэйн Бэйкон и топовые российские баскетболисты Андрей Воронцевич и Александр Щербенёв. Нельзя забывать и о том, что руководство сине-бело-голубых продлило контракт с Паскуалем, который является неотъемлемой частью клуба с 2020 года, принеся команде первое в истории чемпионство Единой лиги в 2022 году.

Новичок клуба Ксавьер Мун прокомментировал предстоящий сезон в целом и игру в Суперкубке в частности: «Это наш первый настоящий вызов. Мы тренировались в Турции около полутора недель, пытаясь подготовиться к соревнованиям. Мы впервые играем вместе, поэтому всё еще пытаемся привыкнуть друг к другу, но здорово, что смогли одержать эти победы. Играть два матча за два дня, безусловно, было сложно. Думаю, последний раз я играл где-то в июле. Так что это моя первая настоящая игра с тех пор, но мне было приятно одержать эти победы, и, надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе и дальше. В этом году нас ждёт конкурентный сезон. Я с нетерпением жду этого, но знаю, что мы будем готовы к каждой игре, поэтому не беспокоюсь».

«Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань», межсезонье-2024 Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Один из главных ньюсмейкеров межсезонья провёл подготовку в Турции, а теперь готов показать себя в Суперкубке, в котором в прошлом сезоне занял второе место. Нужно улучшать результаты, верно? Многих удивила новость о прекращении сотрудничества с Александром Секуличем, и буквально каждый был ошеломлён тем, что президент клуба Андрей Ведищев стал новым главным тренером. Краснодарскую команду ожидает уж очень интересный сезон.

«Локо» не то что видоизменился, а буквально стал другой командой. Клуб покинули старожилы — Александр Щербенёв, Девон Акун-Пёрселл и Джейлен Барфорд, также сообщается, что скоро уйдёт Окаро Уайт. Коллектив в межсезонье усилился Би Джей Джонсоном, Антониусом Кливлендом, Айзеей Уэйли. Будет интересно посмотреть за новыми игроками под руководством Ведищева.

«Готовимся к турниру, скоро вернемся домой. Первые два соперника известны — чемпион Единой лиги ЦСКА и «Црвена Звезда», которая играет в Евролиге, — тоже именитый клуб. Круто, что есть возможность сыграть такие матчи. Только от нас зависит, по силам или нет нам победа в Суперкубке, но, естественно, очень хочется выиграть этот турнир, мы сделаем всё, чтобы это случилось», — говорил «Матч ТВ» защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко о подготовке к Суперкубку.

«Бешикташ»

«Бешикташ», межсезонье-2024 Фото: БК «Бешикташ»

Турецкий клуб второй сезон подряд принимает участие в Еврокубке. «Бешикташ» — один из самых популярных клубов в Турции наряду с «Анадолу Эфес» и «Фенербахче». Команда в прошлом году заняла пятое место, обыграв на турнире УНИКС и ЦСКА — грандов Единой лиги. Клуб тренирует известный российским болельщикам по работе в «Автодоре» Душан Алимпиевич.

Двукратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Турции по баскетболу в прошлом сезоне добрался до полуфинала, где уступил «Фенербахче» со счётом 0-3. Клуб в межсезонье подписал игрока с опытом игры в НБА — Келана Мартина. Форвард выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Индиану Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». К тому же команда сохранила свою главную звезду — Джону Мэтьюса, который в прошлом сезоне стал самым результативным игроком «Бешикташа». В среднем за игру он набирал 14,8 очка.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда», межсезонье-2024 Фото: БК «Црвена Звезда»

Именитый клуб из Сербии является действующим чемпионом Адриатической лиги. «Црвена Звезда» в финале оказалась сильнее своего вечного соперника «Партизана». Ранее сербские клубы («Партизан» и «Мега») уже участвовали в Суперкубке Единой лиги в 2022 году, но в 2023-м пропустили розыгрыш. Настало время исправляться! Помимо Адриатической лиги, «Црвена Звезда» участвует также в Евролиге.

Команда в прошлом сезоне заняла 16-е место в Евролиге, выиграв лишь 11 игр из 34. Поэтому в межсезонье «Црвена Звезда» решила хорошенько поработать на трансферном рынке. В клуб пришли Айзея Канаан, известный по выступлениям за «Олимпиакос», а также Коди Миллер-Макинтайр («Баскония») и Никола Калинич («Барселона»). Все играли в стартовых пятёрках команд Евролиги и точно должны помочь клубу из Сербии как минимум улучшить результат, а как максимум — побороться за выход в плей-офф.

Где смотреть онлайн-трансляции

Следить за всеми матчами Суперкубка Единой лиги можно будет на официальном сайте Единой лиги, а также на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Любителей баскетбола ожидает отличный турнир, в котором примут участие не просто хорошие команды, а по-настоящему топовые! Удастся ли «Зениту» вновь стать обладателем Суперкубка или же кто-то другой возьмёт трофей в этот раз?