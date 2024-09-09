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Новый контракт Жонатана Куминги с Голден Стэйт: какие условия Уорриорз могут предложить молодому форварду, сумма сделки

Ушёл Томпсон, теперь может уйти молодой талант. «Уорриорз» — на пороге переломного решения
Артемий Берстенев
«Голден Стэйт» — на грани переломного решения
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Если «Голден Стэйт» покинет Жонатан Куминга, кто ещё будет помогать Стефену Карри?

Жонатан Куминга — дерзкий молодой игрок «Голден Стэйт», которому сейчас всего 21 год. Тяжёлый форвард пришёл в калифорнийскую команду после драфта НБА — 2021, где «Голден Стэйт» выбрал его под общим седьмым номером. Уже через год он помог своей команде выиграть чемпионский титул, одержав вместе с ней победу над «Бостоном» со счётом 4-2 в финале. Прошлый сезон стал особенно ярким для Куминги: он в среднем набирал впечатляющие 16,1 очка и делал 4,8 подбора за игру. В предстоящих сезонах ему пророчат неизбежное — форвард будет сиять ещё ярче.

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Тем не менее слава и успех приносят не только бурные овации, но и свежие вызовы. В августе Куминга чётко очертил свои честолюбивые планы относительно будущего контракта: его цель — максимальная сумма в $ 224 млн. Однако реальность такова, что «Голден Стэйт» не спешит потакать его финансовым аппетитам. По данным инсайдера Бретта Зигеля, клуб готов предложить ему пятилетний контракт в пределах от $ 140 млн до $ 155 млн. Это значительно меньше того, к чему стремится молодой талант.

Сложившаяся ситуация ставит «Уорриорз» перед непростым выбором. С одной стороны, команда рискует упустить перспективного игрока, если не предложит ему желаемые условия. С другой стороны, предоставление максимального контракта после всего одного успешного сезона — смелый шаг для любой команды. В январе этого года недовольство Куминги достигло пика, когда его усадили на скамейку запасных на последние 18 минут матча с «Денвером». На тот момент он уже успел набрать 16 очков, сделать четыре подбора и отдать четыре передачи менее чем за 19 минут игры, и его огорчение было вполне обоснованным.

Жонатан Куминга, сезон-2023/2024

Жонатан Куминга, сезон-2023/2024

Фото: Patrick Smith/Getty Images

После инцидента Куминга стал чаще выходить на паркет, однако тот факт, что для этого понадобился конфликт, нельзя назвать идеальным раскладом. Теперь же, если контрактное соглашение не будет заключено до начала сезона-2024/2025, Куминга обретёт статус ограниченно свободного агента в 2025-м. Это будет означать, что «Уорриорз» придётся соответствовать любому предложению от других команд, чтобы сохранить его в своём ростере.

Куминга уже стал неотъемлемой частью стартовой пятёрки «Голден Стэйт», привнеся в команду столь необходимые молодость и атлетизм. Его игра под кольцом впечатляет — будь то стремительные атаки или подбор. Способность завершать нападение зрелищными данками делает его постоянной угрозой для соперников. В защите его скорость и размах рук значительно усиливают оборону команды. Время для достижения соглашения стремительно сокращается. Ощущается, что обе стороны стоят на пороге судьбоносного решения, которое способно кардинально изменить будущее как самого Куминги, так и всей команды.

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