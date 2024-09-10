Наши игроки в борьбе с будущими легендами «Голден Стэйт» — в специальном проекте «Лучшие матчи русских в НБА».

Встреча с династией: как Швед и Кириленко сразились с молодыми Карри, Томпсоном и Грином

Вы читаете материал — специальный проект «Лучшие матчи русских в НБА», приготовленный изданием «Чемпионат». С остальными материалами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по плашке снизу.

Ситуации, когда в составе команды НБА одновременно играли два россиянина, встречались не так часто. Можно вспомнить чемпионский «Кливленд» с Тимофеем Мозговым и Александром Кауном, дружеский дуэт Сергея Мони и Виктора Хряпы в «Портленде», а также несколько других случаев. Один из них произошёл в сезоне-2012/2013 в команде «Миннесота Тимбервулвз». За испытывающую трудности команду Рика Адельмана играли Андрей Кириленко и Алексей Швед, которые недавно вместе завоевали историческую бронзу на лондонской Олимпиаде.

Кириленко вернулся в НБА из России, где провёл пару лет в ЦСКА, воспользовавшись специальным пунктом в контракте. Он провёл сезон в качестве основного игрока, набирая в среднем 12,4 очка за игру. Швед только что был задрафтован командой и проводил свой дебютный сезон в североамериканской лиге, выполняя функции скорера со скамейки.

Андрей Кириленко и Алексей Швед на ОИ-2012 Фото: РИА Новости

В начале сезона «Миннесота» встретилась с «Голден Стэйт Уорриорз» под руководством Марка Джексона. Именно в этом сезоне команда выйдет на уровень плей-офф и пробьётся во второй раунд. Карри проведёт свой первый по-настоящему звёздный год в карьере.

Игра состоялась 16 ноября 2012 года. Обе команды подошли к матчу с положительным балансом побед и поражений (5-4). Карри активно начал матч, попав два средних броска. Да, в то время они с Томпсоном куда чаще их исполняли — революция трёхочковых только начиналась.

Тем не менее «Миннесота» вышла вперёд в первой четверти и удерживала преимущество некоторое время. Алексей Швед набрал свои первые очки за 10 минут до перерыва, исполнив красивый средний бросок после рывка вперёд. Через 40 секунд российский защитник смело исполнил «трёшку» в лицо Дрэймонду Грину.

Видео можно посмотреть на канале DownToBuck Highlights Archivium в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем Алексею удалось завершить быстрый прорыв после резкого перехвата, оформив энд-уан и спровоцировав фол на Джаретте Джеке. Преимущество «Миннесоты» стало двузначным. Стоит отметить отличную работу Алексея и в плеймейкинге — он закончит встречу с семью ассистами. «Голден Стэйт» стал приближаться к оппоненту. Карри поймал Кириленко на фоле в нападении, после чего Андрей саркастичной улыбкой отреагировал на решение судьи, а Стефен тут же продрался внутрь и вывел свою команду вперёд — 53:50 к большому перерыву.

Рывок «Уорриорз» продолжился и во второй половине. Стефен отобрал мяч у Риднура и завершил быстрый прорыв лёгким данком с одной руки. Сейчас такого от Карри уже не увидишь! Швед вскоре вышел на паркет, чтобы спасать ситуацию. Калифорнийцы оторвались на 10+ очков, из-за чего Алексей стал смелее в бросках и самостоятельно создавал для себя пространство, попадая открытые броски. Игра выравнялась, но ненадолго.

Видео можно посмотреть на канале NBASeasonPlayoffs в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В начале четвёртой четверти преимущество «Уорриорз» достигло 15 очков, и именно в этот момент Швед исполнил красивейшую трёшку с фолом! Это помогло «Миннесоте» собраться, и разница в счёте начала таять. Особенно приятен был момент за шесть минут до финальной сирены, когда Швед прорвался к лицевой, отдал шикарную передачу на открытого Кириленко, и тот попал важную трёшку. Российская связка!

Швед своей игрой заслужил право отыграть концовку, но «Миннесоте» не удалось оформить камбэк до конца. «Голден Стэйт» победил со счётом 106:98. Тем не менее Кириленко и Швед были лучшими в составе «Миннесоты», что было приятно увидеть. На счету Алексея — 22 очка и семь ассистов, а у Андрея — 18 очков, шесть подборов и четыре блок-шота. К сожалению, «Миннесота» не смогла пройти в плей-офф в том сезоне. Затем Кириленко уехал в «Бруклин», а роль Шведа в следующем сезоне снизилась — ему перестали доверять.

В рамках нашего спецпроекта мы неоднократно задавались вопросом, почему почти каждому достойному российскому игроку не удавалось построить успешную карьеру в НБА, несмотря на очевидное наличие таланта. Этот матч — ещё одно подтверждение нашему недоумению. Два россиянина вели за собой всю команду против тех, кто уже через пару лет завоюет всю лигу и проведёт революцию.