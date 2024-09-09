Не украдено, а творчески присвоено! Как суперзвезда НБА связана с инновациями баскетбола

7 сентября прошла церемония открытия мужского баскетбольного турнира UAAP. 87-й сезон Университетской спортивной ассоциации Филиппин (UAAP) организован Филиппинским государственным университетом. Казалось бы, что интересного может подарить миру такое совершенно местечковое соревнование, но не тут-то было. Главный тренер одной из команд-участниц внедрил и до сих пор применяет инновационный для баскетбола способ подачи информации.

Дальневосточный университет (Far Eastern University) тренирует Шон Чемберс. Простым обывателям это имя ничего не говорит, но в Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) американец — легенда. С 1989 по 2001 год он играл за «Аляску Эйсес». В 1991-м он привёл клуб к первому в истории чемпионству в PBA. В том сезоне он в среднем набирал 37,7 очка за 34 игры. Чемберс всю карьеру игрока провёл в составе «тузов» и принёс команде шесть титулов. За 13 сезонов в среднем он набирал 30,5 очка, 13,0 подбора и 4,7 передачи.

С 2017 года началась его тренерская карьера, сначала Шон начал работать в качестве консультанта своей родной команды, а уже в 2024-м возглавил Дальневосточный университет. Так в чём же заключаются инновации от специалиста? В матче с университетом Адамсона Чемберс и его штаб вместо того, чтобы использовать сигналы руками, стали использовать таблички с изображениями, на одном из которых был игрок НБА Трей Янг.

«Если вы смотрите американский футбол, особенно в колледже, это одна из вещей, которые они делают из-за толпы и шума. Если мы пытаемся запустить комбинацию для определённого игрока, а они не слышат меня, мы поднимаем вверх табличку, и все они знают, что она означает», — объяснил тему с табличками Чемберс.

На самом деле это интересный подход с той точки зрения, что иногда тренеру со стороны виднее, как лучше в той или иной ситуации действовать, потому что обстановка на паркете в баскетболе меняется за пару секунд. Докричаться до игроков и вправду порой бывает трудно, тем более на переполненных трибунах, а карточки с определённой комбинацией — отличный выход из ситуации, если сравнивать с тем, что игроки показывают комбинацию своими собственными пальцами и на это тратится больше времени, чем на то, чтобы просто её увидеть.

Шон Чемберс и его тренерский штаб Фото: UAAP

«У нас есть комбинация, которая на самом деле называется «Трей Янг», поэтому на табличке его большая фотография. Также мы имеем комбинацию под названием «Портленд», поэтому на ней изображена эмблема «Портленд Трэйл Блэйзерс». И ещё много других комбинаций, которые мы играем», — продолжил Чемберс. Тренер также заявил, что команда будет использовать этот метод с табличками на протяжении целого сезона. К тому же он особо не боится, что другие команды при анализе поймут, что означала конкретная комбинация с лицом кого-то или чьей-то эмблемой.

«Мы будем менять их. Мы сыграли комбинацию «Трей Янг», в следующий раз мы можем придумать другой знак. Мы изменим название комбинации. В Штатах, когда люди крадут комбинации, это становится большим делом, как в случае с футбольной командой Мичиганского университета», — сообщил главный тренер Дальневосточного университета.

Нельзя забывать и о том, что команды могут использовать несколько знаков одновременно, что уже будет означать совершенно другую комбинацию по игре. Пока довольно инновационный метод не помог выиграть в чемпионате, так как клуб уступил со счётом 47:59.

Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но очень интересно, что баскетбол не стоит на месте, а тренеры пытаются внедрить, на их взгляд, лучшие моменты из других видов спорта. Станут ли таблички массовым явлением или же останутся фишкой университета из Филиппин? Но пока страна из Восточной Азии продолжает удивлять: в главной лиге страны — Филиппинской баскетбольной ассоциации — впервые реализовали четырёхочковый бросок. Какие ещё инновации покажет нам в стране, которая удивила многих на последнем чемпионате мира по баскетболу? Пока получается довольно интересно.