«Малыш, не неси чушь». Лучший игрок в истории НБА преподал урок выскочке

Все уже 1000 раз слышали байки о несгибаемом характере Майкла Джордана, но эта 1001-я история достойна того, чтобы о ней рассказать. Мало кто осмеливался на паркете возразить что-то в адрес легендарного игрока «Чикаго Буллз». Порой соперники нагло дерзили Его Воздушеству, за что он заставлял их сожалеть о содеянном. Мой рассказ именно об этом.

В одном из интервью Антонио Харви — бывший игрок НБА, поигравший за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Ванкувер Гриззлиз», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сиэтл Суперсоникс» — рассказал, как во времена выступления за канадский клуб («Ванкувер») аутсайдер в матче с «Чикаго» лидировал в два очка до старта заключительной четверти, а его напарник по команде Деррик Мартин совершил необдуманную ошибку…

«Мы впереди, и Майкл реализовал 4 из 16 бросков с игры, у него был тяжёлый вечер. Поэтому Деррик решил: поскольку до конца игры осталось около 10 минут, а мы побеждаем, он сказал Майклу Джордану, у которого выдалась неудачная игра: «Эй, Майк! Твои броски не попадают в цель, Майк! У тебя будет неудачная игра, Майк!» — заявил Харви.

Джордан в этот момент был на скамейке запасных, когда Мартин реализовал бросок с фолом и вывалил на него свою огненную речь. После этого великий Майкл вернулся в игру, и что бы вы думали? Набрал 19 очков за шесть минут. Последний успешный бросок в игре сопровождался репликой Эм Джея в адрес Деррика: «Малыш, я говорил тебе, чтобы ты не нёс чушь! Никогда больше не делай подобных вещей».

Майкл Джордан и Пенни Хардуэй, 1996 год Фото: Getty Images

Мартин на собственном опыте убедился, что Джордана лучше не злить, тем более не стоит говорить ему в лицо такие вещи, когда его команда проигрывает и у него не идёт игра. Впрочем, игрок «Ванкувера» не единственный, кто подколол лицо НБА и пожалел об этом. Например, легенда «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллер в шоу Джимми Киммела рассказал, как он бросил вызов Джордану.

«Я сказал ему: «Майкл, кем ты себя возомнил?» Великим Джорданом? В городе появился новенький». До большого перерыва у меня было 10 очков, а у него — четыре. К концу игры у него было 44 очка, а у меня 12…» — сказал Миллер. После финальной сирены Эм Джей сказал Реджи: «Тебе не стоит так разговаривать с Чёрным Иисусом». Игроки пытались получить моральное преимущество, унизив баскетболиста «Чикаго», но всё это приводило к тому, что Эм Джей собирался и выдавал такое шоу, на которое способны лишь единицы или вообще никто в истории НБА.