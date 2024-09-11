«Заговорю по-русски — буду нравиться людям больше». Беседа с американским лидером ЦСКА

Для американского разыгрывающего Мело Тримбла дебютный сезон в ЦСКА и Лиге ВТБ получился по-настоящему результативным. Он не только выиграл первый в своей карьере трофей, но и забрал сразу две индивидуальные награды: лучшему шестому игроку года и MVP плей-офф. Тримбл уже стал одним из лидеров красно-синих — и так как в клубе хотели по максимуму сохранить «золотой» состав, он получил новый контракт и задержится в столице ещё на два года. Перед началом сезона-2024/2025 мы поговорили с Мело, чтобы побольше узнать о его пути к успеху.

О чём поговорили:

Каково это — вырасти в столице США?

Мело Тримбл (справа) в колледже Мэриленда Фото: Patrick McDermott/Getty Images

— Ты родился в Вашингтоне, а вырос и учился неподалёку — в районе Мэриленда, Ди-Си, Вирджинии. Расскажи, что это за место.

— Место, где я вырос, называется «Ди-Эм-Ви» — Ди-Си, Мэриленд, Вирджиния. Если описывать, Вашингтон — это столица США. Хороший город. Он связан с двумя разными штатами. Но эта часть страны отличается от того, что вы видите по телевизору — Майами, Калифорнии, Лос-Анджелеса. Ди-Си — одно из тех мест, которое сложно описать. Ты должен быть родом оттуда, чтобы понять.

В районе, в котором я вырос, была очень высокая конкуренция, будь то в спорте или в обычной жизни. Все стараются быть лучшими во всём, чем бы они ни занимались. Знаю, что это может прозвучать немного странно. Но мне кажется, что в этом месте ты должен быть очень конкурентоспособным, и это непросто.

— Каким было твоё детство?

— У меня было хорошее детство. В семье были оба родителя и младшая сестра. Я учился в частной школе в Вирджинии, а потом в университете Мэриленда. Всё, что я знал — это баскетбол. В возрасте 12-13 лет начал относиться к нему серьёзно. Благодаря миру спорта встретил много новых друзей — большинство из тех, с кем дружу сегодня. В общем, как-то так всё было. И я уже сказал о соревновательном моменте. Если ты из мест, откуда я родом, то всегда вынужден соперничать. Потому что всегда стараешься быть лучше, чем другие. В целом жизнь в Штатах разительно отличается от жизни в Европе. Я также играл в Китае и Австралии, и там тоже всё по-другому.

— Как и когда ты начал играть в баскетбол?

— Я занимался и другими видами спорта, но, если ты из «Ди-Эм-Ви», у тебя есть только два варианта: баскетбол или американский футбол. Футбол не был моей сильной стороной, и я подался в баскетбол. У меня хорошо получалось, я упорно занимался и достиг того уровня, на котором нахожусь сейчас.

Почему люди в России приятнее, чем в Вашингтоне

Мело Тримбл с болельщиками Фото: cskabasket.ru

— Скучаешь по США?

— Нет, не особо. В США мне нечем заняться, честно говоря. Конечно, я вижусь с семьёй и друзьями. Но моя работа, моя профессия — это играть в Европе. Поэтому, когда возвращаюсь домой летом и провожу там два-три месяца, мне становится скучно. Единственный момент — живя за границей, проводишь меньше времени с близкими. Но в остальном я уже так привык к этому, что даже не беспокоюсь.

­­— Какие культурные различия между Россией и США ты заметил? И что удивило тебя больше всего?

— Конечно, культурные различия есть. Разница в людях, в том, как они себя ведут — не в плохом смысле. Просто они другие. Судя по моему опыту в России, люди здесь намного приятнее, чем в Вашингтоне, Мэриленде, Вирджинии и так далее. Я думаю, что они намного добрее и приветливее. Единственное, что я заметил — каждый человек в основном сам по себе либо сидит в телефоне. Все всегда в телефоне. Например, когда я еду в машине и смотрю в окно, все только и делают, что смотрят в телефон, переписываются или просто пользуются им.

Как я уже сказал, в целом люди намного добрее. Вы не поймёте этого, если только сами не побываете в России. Говорю это как американец. В остальном всё одинаково, потому что я мало чем занимаюсь, редко выхожу из дома. Просто делаю свою работу, играю в баскетбол, и всё.

Как вариант попасть в НБА не воплотился в жизнь

Мело Тримбл в колледже Мэриленда Фото: Michael Reaves/Getty Images

— Твой первый сезон в колледже был потрясающим. После него ты мог заявиться на драфт 2015 года, где тебе пророчили выбор в первом раунде, но в итоге всё-таки решил вернуться в Мэриленд. Почему?

— Всё, что я могу сказать ­— разные люди говорили мне на ухо о том, стоит уходить или нет. И это просто подтолкнуло меня к тому, чтобы остаться в колледже. Это единственная причина, которую я могу назвать.

— Жалеешь об этом решении хоть сколько-нибудь?

— Иногда задумываюсь о том, что было бы, если бы я ушёл из колледжа и посмотрел, куда это приведёт. Однако я ни о чём не жалею. Жизнь всегда продолжается, и это касается не только спорта. В детстве всем, что я знал, был только баскетбол. И, конечно, я хотел быть выбранным на драфте и попасть в НБА. Но что есть, то есть. Сейчас у меня есть возможность путешествовать по миру и знакомиться с новыми людьми. Я здесь, в Москве, в России. Никто бы никогда не подумал, что в такое время я окажусь в России. Так что я благословлён быть там, где я есть.

— Ты поддерживаешь связь с кем-то, с кем играл в США?

— Да, до сих пор поддерживаю связь с несколькими парнями, с которыми выступал в колледже. Многие из них уже не играют, но мы всё равно поддерживаем общение. У меня была хорошая компания друзей в школе. И мы всегда оставались в контакте друг с другом, будь то личные встречи или просто звонки по телефону, FaceTime, что угодно. Они поддерживают меня и по сей день — могут посмотреть матч. Или мы можем вместе поиграть в видеоигры — Call of Duty или что-то в этом роде.

О сложностях переезда в Россию

Мело Тримбл и Амат М’Бай Фото: cskabasket.ru

— Когда-то ты давал интервью в раздевалке и сказал, что поначалу тебе не очень понравилось в России, но потом твоё мнение поменялось. Расскажешь поподробнее?

— Так бывает, когда приходишь в новую команду. Каждый раз, когда я переходил в другой клуб, первые две недели были немного нервные. Однако в России в этом плане было чуть сложнее. Ты должен сам решать, где будешь жить и тому подобное. И, конечно, я не мог пользоваться своей американской банковской картой. Так что с деньгами и другими подобными мелочами было сложно. Но я разобрался быстро, примерно за две-три недели, привык. После этого всё шло гладко, и мне начало здесь нравиться.

— Что ты слышал о России и Единой лиге ВТБ до того, как перебраться сюда?

­— Слышал не так много. Знал, что здесь много топовых команд — ЦСКА, «Локомотив», УНИКС и «Зенит». И это практически всё, что я когда-либо слышал о Лиге ВТБ. Многие говорили мне, мол, для таких результативных разыгрывающих, как я, это хороший чемпионат. Я подписал контракт с ЦСКА довольно поздно, потому что планировал вернуться в Китай. Но вариант с ЦСКА был единственным, имевшим для меня смысл.

— Что думаешь об уровне чемпионата сейчас?

— Это был третий раз, когда я играл в плей-офф, однако в этот раз я смог стать чемпионом. Конкуренция в плей-офф и в регулярном сезоне — это две разные вещи, особенно если сравнивать с финалом. В плей-офф всё по-другому: другая энергия, скаутинг, мелкие детали. И это определённо хороший опыт, потому что это куда веселее. В это время года погода становится лучше. Знаете, в Москве снег идёт круглый год. А летом на улице солнце, можно носить шорты, майки и просто играть в хороший баскетбол. Конечно, ты играешь против одной и той же команды снова и снова, но это и делает серию захватывающей. Каждый матч может быть разным — не таким, как предыдущий.

Как я уже сказал, регулярный сезон полностью отличается от постсезона. Я смог это испытать и выиграть чемпионат, и это было приятно. Счастлив, что смог получить такой опыт, и надеюсь, что мы сможем сделать это снова.

Почему возвращение в ЦСКА было очевидным выбором

Мело Тримбл и Амат М’Бай Фото: Мария Залознова (ЕЛ ВТБ)

— Какой была твоя реакция, когда узнал об интересе со стороны ЦСКА?

— Мне кажется, что любой хотел бы играть за этот клуб. Поэтому я был счастлив, что смогу надеть форму ЦСКА. Тут играли самые разные отличные игроки. Они выиграли много чемпионатов. И я был рад оказаться в действительно хорошей, крупной команде из Европы. Это моя вторая хорошая команда — первой был «Галатасарай», мой самый большой клуб. Я перешёл оттуда в Китай, а затем уже в ЦСКА. Знал, что это более крупный клуб, который привык к победам. Так что я должен был прийти сюда готовым побеждать и быть лучшей версией себя.

— Как долго ты раздумывал над предложением?

— В то время, когда они сделали мне предложение, у меня было другое предложение из Китая. Я собирался поехать туда, но там ввели какое-то странное правило, и этого не случилось. Всё было в конце июля. Потом из ЦСКА позвонили ещё раз и предложили другой контракт. Я согласился, принял его в тот же день.

— А этим летом по окончании контракта поступали какие-то предложения?

— Да, у меня были предложения от других команд, но я знал, что хочу сразу же вернуться в ЦСКА. У нас один из лучших наставников, под чьим руководством я когда-либо играл. Это, наверное, мой любимый тренер. Так что я знал, что нет другой команды, в которую предпочёл бы перейти. Хотел вернуться сюда из-за тренера, игроков и организации. Выбор был очевиден. На мой взгляд, у меня не было других вариантов. Просто ждал, когда мне сделают предложение.

Мело Тримбл и Андреас Пистиолис Фото: cskabasket.ru

— Тренер Пистиолис — твой любимый наставник? Расскажи поподробнее.

— Он один из тех парней, которые знают, о чём говорят. Он работал с другими хорошими наставниками и многому научился, это видно. Он работал со мной в Турции. И то, что он мне объяснял, очень помогло мне стать лучше. В прошлом году, когда мы переживали трудности, я думал о нём весь год как о нашем тренере. Ничего не имею против другого специалиста (Эмила Райковича. — Прим. «Чемпионата»), но если бы Андреас был нашим тренером на протяжении всего сезона, всё было бы по-другому. Потому что я знаю, какой он. Когда он пришёл в нашу команду, я сразу понял, что мы станем чемпионами. Он просто особенный тренер. На мой взгляд, любой игрок хотел бы играть под его руководством. Я не слышал ничего плохого о нём, будь то в прошлой команде или в ЦСКА. О нём никто не отзывался негативно. Он хороший парень, в том числе вне площадки, и отличный наставник, который мотивирует нас, мотивирует меня. А это как раз то, что мне нужно — парень, который знает мою игру, знает меня лично. Кто-то, с кем я мог бы поговорить на площадке и вне её. И он как раз такой человек.

— ЦСКА — первая в твоей взрослой карьере команда, в которой ты задержишься дольше, чем на один сезон. Как думаешь, почему так?

— Думаю, предыдущие команды, в которых я играл, были для меня своего рода ступенькой для перехода на более высокий уровень. Это мой седьмой год, и в то время я переходил в клубы, которые были ниже уровнем, просто чтобы дать себе возможность продолжать подниматься выше. ЦСКА — это команда самого высокого уровня в моей карьере на данный момент. Так что сейчас самое время задержаться. Мы только что стали чемпионами. Учитывая ситуацию с тренером и тем, как ко мне относятся здесь, я не мог сказать нет. Всё было слишком хорошо, чтобы не вернуться.

— Чемпионство с ЦСКА — первый трофей в твоей карьере. Более того, ты стал MVP плей-офф. Какие были эмоции от этого?

— Мне было приятно. MVP — это индивидуальная награда, и я, конечно же, был рад получить её. Но у нас был очень тяжёлый год — то взлёты, то падения. Все в нас сомневались. Мы закончили регулярный сезон на третьем месте, а в предыдущие два года ЦСКА проигрывал в плей-офф. У нас появился новый тренер в концовке сезона, буквально перед самым постсезоном. На нашем пути было много препятствий, но мы смогли всё преодолеть и победить. Так что это было нечто особенное.

Но лично я, когда мы выиграли чемпионат, думал только об одном — что хочу сделать это снова (улыбается). Я ещё молод, и мне понравилось побеждать. Но знаю, что для того, чтобы выиграть ещё раз, нужно будет в какой-то момент оставить это чемпионство позади. И я думал об этом, когда садился в самолёт, летевший домой. Подумал: «Знаете что, я вернусь. И когда вернусь, хочу снова стать чемпионом».

О жизни в Москве, холодной погоде и русском языке

Мело Тримбл возле «Баскет Холла» в Москве Фото: cskabasket.ru

— Как тебе живётся в Москве?

— Мне нравится этот город. Мне по душе городская жизнь — в быстром, стремительном темпе. Здесь много пробок, но я к этому привык. Знаете, в целом я спокойный парень. Редко выхожу из дома. Я живу прямо возле «Мегаспорта» — если бы захотел, мог бы ходить на матчи пешком. Но из-за погоды этого не делаю. Мне кажется, что место, где я живу, довольно хорошее. Рядом есть продуктовый магазин, торговый центр, барбершоп. Всё в шаговой доступности. Не могу просить большего. Вообще, не жалуюсь на Москву, мне тут очень нравится.

— А достопримечательности хоть успел посмотреть?

— Осмотр достопримечательностей — это не по мне. Я не фотографируюсь и всё такое. Так что нет. Я просто здесь, в городе. Наслаждаюсь тем, что вижу, хотя и забываю фотографировать.

— Получается, даже на Красной площади не был?

— Я был на Красной площади! Но дело в том, что перед сезоном я был таким уставшим, обленился из-за тренировок и прочего. А это лучшее время, чтобы пойти погулять, пока погода не испортилась. Когда становится холодно, я не хочу находиться на улице. В прошлом году ходил на Красную площадь, и было так холодно, что я не смог насладиться этим. Это было в конце декабря.

— В целом как тебе далась адаптация к жизни в Москве? Может, есть какие-то моменты, которые до сих пор вызывают трудности?

— Единственное, к чему я всё ещё приспосабливаюсь — это языковой барьер. Во многих местах здесь не говорят по-английски. Например, если захочу пойти в ресторан один, мне, возможно, придётся воспользоваться переводчиком и всё такое. В целом уже привык к этому. Я здесь уже год, и с тех пор, как вернулся в августе, всё было очень гладко.

— Не планируешь учить русский язык? Теперь у тебя долгосрочный контракт — может, так будет попроще.

— Я думаю, что могу. Просто, знаете, у меня есть два товарища по команде, которые говорят по-французски, и есть друзья, которые говорят по-испански. Так что я как будто пытаюсь многому научиться. Но, думаю, если заговорю по-русски, то это многое изменит для меня. Может, буду нравиться людям немного больше (смеётся).

О предстоящем сезоне и роли лидера в ЦСКА

Мело Тримбл и Амат М’Бай Фото: cskabasket.ru

— Как оцениваешь шансы ЦСКА в следующем сезоне?

— Я уверен в нас — при условии, что мы продолжим становиться лучше вместе с тренерским штабом и игроками, которые есть в команде. У нас новое пополнение — Алекса [Аврамович]. Он привнесёт понимание игры и талант. Я предвкушаю этот сезон и хочу, чтобы мы выступили ещё лучше, чем в прошлом году.

У нас хороший коллектив, все хотят стать лучше. Мы все прекрасно знаем друг друга. Единственное, о чём мы думаем — это победы. Для нас нет ничего индивидуального. Мы знаем, что как команда очень хороши. У нас тот же состав, что и в прошлом году, за исключением одного игрока, и он – отличное дополнение. В лиге есть другие сильные команды — УНИКС, «Зенит», «Локо». Даже «Уралмаш» — думаю, они стали лучше, чем в прошлом году. Также «Самара». Я никогда не недооцениваю другие коллективы, потому что в прошлом году мы проиграли «Парме». Всё может быть, однако я уверен в ЦСКА.

— А какие задачи ты ставишь лично перед собой на этот сезон?

— Хочу стать лучше по сравнению с тем, каким был в прошлом году — как игрок и как человек. В ходе сезона я старался следить за своим языком тела, настроем, оставаться позитивным. И я действительно хочу преуспеть в этом. И, конечно, хочу быть лучше как баскетболист на площадке, заботиться о своём теле вне её. Буду работать с весами, над осанкой, растяжкой — всем, что мне нужно, чтобы быть уверенным в своей 100-процентной готовности в течение года. Сезон длинный, он идёт 10 месяцев. В прошлом году у меня было несколько небольших мышечных травм, и я хочу предотвратить их в этот раз. Хочу остаться активным, сосредоточиться на своём теле и просто быть победителем.

Что бы ни требовалось команде от меня, я буду это делать. Думаю, это следующий шаг в моей игре. До прихода в ЦСКА я хотел набирать много очков, хотел хорошо смотреться. Но здесь набранные очки не имеют значения. Главное — побеждать. Так что это всё, что я хочу продолжать делать. К тому же парни теперь смотрят на меня как на лидера. И мне кажется, что я неплохо справляюсь с этой задачей. Конечно, я не самый старший в команде, а один из самых молодых. Но, думаю, я могу сделать шаг вперёд и помочь нам в этом плане — стать лидером.