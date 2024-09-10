Коби несколько лет подряд играл с травмой плеча. Сумасшедшая мотивация Чёрной Мамбы

Историй о невероятной мотивации Коби Брайанта множество. Он действительно уникальная фигура не только в НБА, но и в мире спорта в целом. Однако факт, о котором мы расскажем, — один из самых удивительных в его карьере.

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В январе 2015 года Коби получил разрыв вращательной манжеты плеча во время матча с «Нью-Орлеан Пеликанс». Эта травма стала очередным испытанием для игрока, который уже пережил разрыв ахиллова сухожилия в 2013 году. Однако, как и прежде, Брайант был полон решимости вернуться на площадку.

Разрыв вращательной манжеты — серьёзное повреждение, требующее длительного восстановления. Для многих спортсменов такая травма может означать конец карьеры. Но это же Коби Брайант. И вот что оказалось по-настоящему шокирующим. Уже после операции Коби признался, что играл с травмой плеча несколько лет.

Коби Брайант после полученной травмы в матче с «Пеликанс» Фото: Stacy Revere/Getty Image

«Да, я порвал вращательную манжету плеча. Забавно, но выяснилось, что я играл с этой травмой уже долгое время. Я просто не делал МРТ, потому что сила в моем плече по всем тестам была отличной. Думал, всё нормально. Я продолжал бросать и бросать, однако, как оказалось, частичный разрыв постепенно превращался в полный. Я долго испытывал боль в плече. Но мы никогда это не проверяли, потому что моя сила не менялась».

Вот такой он, Коби Брайант — и в этом вся его невероятная мотивация. Тебе больно? Ты можешь бросать? Тогда бросай. Можешь работать дальше? Работай.

Коби старался не пропускать ни одной игры. Четыре раза ему удавалось принять участие во всех 82 матчах регулярного сезона. Он чувствовал ответственность перед фанатами и считал, что должен играть в каждой встрече. Эти принципы сформировались у него ещё в детстве.

Коби Брайант в 2001 году Фото: Wally Skalij/Los Angeles Times via Getty Images

«Помню, когда я был ребёнком, то ожидал, что все баскетболисты будут играть в каждом матче. Мне даже не приходило в голову, что игроки могут устать или страдать от травм. Я просто хотел видеть их на площадке. Неважно, если я болен. Неважно, если у меня растяжение связок. На трибунах могут быть дети, которые вдохновятся мной, так же как я вдохновлялся баскетболистами прошлого. Именно поэтому я должен выходить на паркет и играть».

После травмы Коби пришлось пройти сложный курс реабилитации. Он работал с лучшими физиотерапевтами и тренерами, чтобы вернуть себе прежнюю форму. И у него получилось: мы увидели тот самый прощальный тур длиной в целый сезон. Да, у команды не было возможности бороться за титулы, но для Коби тот сезон был очень важен. Как для него самого, так и для всех нас — чтобы попрощаться с легендой.

Спасибо, Коби!