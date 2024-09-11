Андрей Ведищев дебютирует в качестве главного тренера, а сам турнир откроют УНИКС и «Бешикташ».

Как с блеском начать баскетбольный сезон? Суперкубок Единой лиги — идеальный старт! LIVE

Сегодня, 11 сентября, будет сыграно два матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч УНИКС — «Бешикташ» и ЦСКА — «Локомотив-Кубань», которые начнутся в 17:00 и 20:00 мск соответственно.

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