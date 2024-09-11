Как с блеском начать баскетбольный сезон? Суперкубок Единой лиги — идеальный старт! LIVE
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Андрей Ведищев дебютирует в качестве главного тренера, а сам турнир откроют УНИКС и «Бешикташ».
Сегодня, 11 сентября, будет сыграно два матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч УНИКС — «Бешикташ» и ЦСКА — «Локомотив-Кубань», которые начнутся в 17:00 и 20:00 мск соответственно.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
11 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Бешикташ
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
11 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Нет данных
Локомотив-Кубань
Краснодар
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