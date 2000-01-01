Клубы, которые чаще всего обыгрывал Леброн
В межсезонье спортивный портал HoopsHype решил подсчитать процент побед Леброна Джеймса в матчах с каждым клубом в плей-офф НБА. Как выглядит десятка наиболее обыгрываемых команд?
10-е место — «Чикаго Буллз»
Процент побед Леброна над командой — чуть больше 70.
5-9-е место — «Хьюстон Рокетс»
Джеймс обыграл клуб из Техаса в 80% матчей.
5-9-е место — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Те же 80% матчей Леброн выиграл в противостоянии с клубом из Портленда.
5-9-е место — «Оклахома-Сити Тандер»
0,8 победы на матч у Джеймса и в играх с «Оклахомой».
5-9-е место — «Нью-Йорк Никс»
Леброн выиграл и 80% встреч c «Никс».
5-9-е место — «Филадельфия Сиксерс»
0,8 победы на матч у Джеймса и в играх с «Филадельфией».
4-е место — «Торонто Рэпторс»
Джеймс выиграл почти 90% матчей с канадской командой.
1-3-е место — «Шарлотт Хорнетс» («Шарлотт Бобкэтс»)
Леброн одержал победы во всех матчах c командой из Северной Каролины.
1-3-е место — «Милуоки Бакс»
100% встреч выиграл Джеймс в противостоянии с «Бакс».
1-3-е место — «Атланта Хоукс»
Леброн одержал победы во всех матчах c «Хоукс».
Какие команды в плей-офф НБА Леброн Джеймс обыгрывал чаще всего?
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