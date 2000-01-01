Какие команды в плей-офф НБА Леброн Джеймс обыгрывал чаще всего?

Клубы, которые чаще всего обыгрывал Леброн

В межсезонье спортивный портал HoopsHype решил подсчитать процент побед Леброна Джеймса в матчах с каждым клубом в плей-офф НБА. Как выглядит десятка наиболее обыгрываемых команд?