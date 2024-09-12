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ЦСКА — Црвена Звезда, Зенит — Бешикташ: смотреть онлайн-трансляцию матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024, 12 сентября

Суперкубок идёт полным ходом! «Зенит» и ЦСКА ждёт проверка европейскими клубами. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Суперкубок идёт полным ходом! LIVE
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Продолжение топового турнира перед регулярным чемпионатом Единой лиги.

Сегодня, 12 сентября, будет сыграно два матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — «Бешикташ» и ЦСКА — «Црвена Звезда», которые начнутся в 17:00 и 20:00 мск соответственно.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание
Суперкубок Единой лиги ВТБ. Таблица
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
12 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Бешикташ
Стамбул
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
12 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Нет данных
Црвена Звезда
Белград
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Live Артемий Берстенев
Прямую трансляцию всех матчей можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» расскажет обо всех событиях, произошедших в запланированных встречах.
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