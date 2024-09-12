Суперкубок идёт полным ходом! «Зенит» и ЦСКА ждёт проверка европейскими клубами. LIVE

Сегодня, 12 сентября, будет сыграно два матча в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Зенит» — «Бешикташ» и ЦСКА — «Црвена Звезда», которые начнутся в 17:00 и 20:00 мск соответственно.

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