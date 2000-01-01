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Дёмин учит фанатов из США произносить его имя
Дёмин учит фанатов из США произносить его имя
Молодая звезда Егор Дёмин готовится к новому сезону с Университетом Бригама Янга (BYU). Правда, фанатам команды слишком сложно выучить имя и фамилию россиянина. Егору даже пришлось провести мастер-класс!
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Егор Дёмин учит фанатов из США произносить его имя. Видео
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