УНИКС обзавёлся топовым трио! Казанцы в Суперкубке Единой лиги прибили клуб из Европы

Старт сезона Единой лиги ВТБ всё ближе, настала пора ежегодного турнира под названием Суперкубок Единой лиги, в котором в 2024 году участвуют московский ЦСКА, казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и приглашённые из Европы гости: турецкий «Бешикташ» и сербская «Црвена Звезда». Турнир получил статус международного не только на бумаге, но и на деле, так как в матче открытия шикарно себя проявили УНИКС и «Бешикташ». Подробно расскажем о самом интересном в стартовой встрече Суперкубка.

Первое владение на турнире осталось за УНИКСом, так как Исмаэль Бако выиграл стартовое вбрасывание. Дмитрий Кулагин открыл счёт в матче: реализовал один из двух штрафных. У команд сперва не получалось найти бросок, но затем форвард «Бешикташа» Дастин Слева нашёл контакт соперника и оформил «трёшку» с фолом. Половина четверти проходила с чередой ошибок от обеих команд, и коллективы больше проявляли себя в обороне. Турецкий клуб пытался заходить в «краску», но встречал на своём пути Бако и Андрея Лопатина, поэтому подопечные Душана Алимпиевича переключили своё внимание на броски с дальней дистанции. На самом деле, получилось неплохо, потому что «Бешикташ» вырвался вперёд и забрал четверть со счётом 22:19.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторую четверть игроки российской команды начали лучше, чем первую. Команда оформила рывок 9:2, в котором шикарно себя проявил Джален Рейнольдс и Тони Тэйлор. Во многом благодаря Рейнольдсу УНИКС так сильно преобразился. Центровой выполнял огромный объём работы на обеих сторонах площадки, выгрызая подборы из любой ситуации и набирая очки разнообразными способами. Вслед за Джаленом кураж поймали Девон Акун-Пёрселл, Маркос Найт и Кулагин. Для Акун-Пёрселла это был первый официальный матч за УНИКС. Раз за разом форвард находил свободные попытки и пользовался этим сполна. Он стал вторым в игре после Рейнольдса, кто набрал как минимум 10 очков в матче. «Бешикташ» вообще не было видно во втором игровом отрезке, казанцы оторвались больше чем на 20 очков — 39:13.

Пауза из-за большого перерыва подошла к концу, а команды вернулись на паркет. В целом ситуация не поменялась, так как вице-чемпион Единой лиги продолжил качественно действовать в обороне, в быстрых переходах и позиционном нападении. Акун-Пёрселл зажигал не по-детски. Форвард реализовал шикарный бросок с фолом и первым из игроков в матче перешагнул порог 20 очков. Гости из Турции старались использовать размены, выводить своих игроков на свободные позиции, но УНИКС полностью перекрыл кислород лидерам команды, цепляясь за каждый мяч. Впрочем, стоит похвалить и «Бешикташ», который хоть уже и уступал с огромной разницей, но продолжал бороться и не сдаваться. Третья четверть завершилась победой команды под руководством Велимира Перасовича – 24:16.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

УНИКС, грубо говоря, уже обеспечил себе победу, поэтому немного расслабился в первой половине заключительной четверти. Клуб из Турции оформил рывок 12:6 благодаря действиям лидеров — Джоны Мэтьюса, Дерека Нидхэма и Кайла Оллмена. Но недовольство Перасовича, который эмоционально реагировал на каждое неудачное действие своей команды, помогло казанцам добавить в агрессии и понять, что нужно играть до финальной сирены. В итоге «Бешикташ» выиграл единственную четверть в матче — 18:15, но в итоге уступил со счётом 69:97.

На протяжении всей игры в составе УНИКСа выделялись Акун-Пёрселл — 24 очка, три подбора и два перехвата, Найт — 23 очка, пять подборов и пять передач и Рейнольдс — 16 очков, восемь подборов и один перехват. В целом команда сыграла как слаженный механизм, в котором каждый выполнял свою роль на высочайшем уровне. Если говорить о «Бешикташе», самым результативным игроком команды стал 19-летний форвард Керем Конан, набравший 12 очков. Больше в клубе никто не перешагнул порог 10 очков.

По ощущениям, УНИКС отлично провёл межсезонье, усилив все позиции. Правда, сначала мне показалось, что команде не хватает качественного разыгрывающего, но затем Найт и Кулагин доказали, что могут спокойно справляться с тем, чтобы руководить нападением команды после ухода Ненада Димитриевича. Акун-Пёрселл качественно влился в состав, словно всю жизнь и играл в Казани. «Бешикташ» — сильная команда, но, кажется, УНИКС в дальнейшем ждёт проверка посильнее — «Зенит», который победил во всех предсезонных матчах. Завтрашний игровой день обещает быть очень интересным. Впрочем, сегодня предстоит увидеть «огненное» противостояние — ЦСКА с «Локомотивом-Кубань», которое вообще нельзя пропускать.