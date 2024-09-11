Первая проверка для Андрея Ведищева. «Локо» старался, но ЦСКА показал чемпионский уровень

Суперкубок Единой лиги ВТБ стартовал с противостояния УНИКСа и «Бешикташа». Казанцы без особых проблем расправились с клубом из Турции. В заключительном матче игрового дня приняли участие чемпион Единой лиги московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань», который в межсезонье преподнёс всем любителям баскетбола много интересных новостей, начиная со смены тренера и заканчивая большими изменениями в составе. Как прошла встреча топ-клубов?

Только начался матч, как Андрей Мартюк с сопротивлением Ливио Жан-Шарля набрал первые очки в матче, разобравшись с соперником под кольцом. Ярким моментом отметился MVP прошлого плей-офф Мело Тримбл, который перехватил передачу на своей половине, а затем реализовал проход с фолом. После этого включился Каспер Уэйр, реализовавший «трёшку» и «двушку». «Локомотив-Кубань» пытался находить пространство за счёт действий Мартюка, центровой получал мяч в «посте» и стягивал на себя дополнительного игрока либо подстраховку, а клуб из Краснодара шикарно пользовался сильными качествами Андрея. Тем не менее ЦСКА продолжал раз за разом вскрывать оборону кубанцев. Новичок армейцев Алекса Аврамович не мог найти удачную попытку для броска, но отдал шикарный аллей-уп на Тони Джекири. Москвичи оставили за собой стартовую десятиминутку — 24:21.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

ЦСКА великолепно начал вторую четверть: точное попадание из-за дуги от Семёна Антонова, шикарный проход Антона Астапковича и ещё несколько результативных действий, но у «Локо» всегда находился ответ на действия соперника. Антон Квитковских отличился с трёхочковой дистанции, Андрей Мартюк на исходе одного из владений положил мяч в кольцо броском с отклонения. К тому же армейцы не могли закрыть новичка краснодарского клуба Би Джей Джонсона, который первым в составе «Локомотива» преодолел порог 10 очков. Команда под руководством Андрея Ведищева впервые за долгое время вышла вперёд в счёте 45:43, но эмоциональный тайм-аут, взятый Андреасом Пистиолисом, повлиял на ЦСКА, после чего армейцы снова завладели преимуществом на паркете благодаря удачным действиям Амата М’Бая, Уэйра и Тримбла. Кубанцы забрали четверть с минимальной разницей — 31:30.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Локомотива-Кубань». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вторую половину команды начали не так ударно, как первую, видимо, главные тренеры разобрали соперника в перерыве. Затем лидеры обоих клубов включились на максимум: Тримбл реализовал красивейший бросок из-за дуги, М’Бай также был точен с трёхочковой дистанции, а в составе «Локо» продолжал солировать Джонсон, которому помогали Айзея Уэйли и Патрик Миллер. Краснодарцы, в свою очередь, не могли остановить под кольцом Джекири, набравшего 17 очков и реализовавшего все броски с игры (восемь из восьми). Армейцы взяли игру под контроль и победили в четверти со счётом 25:19.

Последний отрезок «Локо» начал с четырьмя российскими баскетболистами в составе: Владиславом Емченко, Дмитрием Узинским, Мартюком и Квитковских. Получается, Ведищев сильно доверяет нашим игрокам. При этом стартовали-то в целом неплохо, так как Емченко набрал три очка благодаря успешному проходу и фолу от соперника. В ЦСКА нашёлся свой россиянин — Иван Ухов, который успешно подставился под Джонсона в одной из атак «Локо», а в другой — перехватил мяч и вколотил красивейший слэм-данк. Армейцы достигли двукратного преимущества в счёте и довели дело до победы как в четверти — 26:24, так и в матче — 105:95.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Первую половину «Локо» провёл почти образцово. Команда под руководством нового тренера великолепно защищалась и находила моменты для того, чтобы уколоть соперника. Мартюк приковывал к себе огромное количество внимания, Миллер, как он любит, шёл в проходы, Джонсон был опасен на всех участках паркета, но во второй половине краснодарский клуб моментами выключался и не мог найти качественного решения в атаке. Кубанцам в целом ещё предстоит наладить коммуникацию в обороне, так как порой игроки терялись при пик-н-роллах соперника, к тому же были ошибки с подстраховкой. Но, в общем, «Локо» оставил о себе приятное впечатление. Ведищев доверяет российским баскетболистам, однако очень качественно заигрывает легионеров. Дальше — больше.

В составе ЦСКА сразу пять игроков набрали больше 10 очков: Жан-Шарль, М’Бай, Джекири, Аврамович и Тримбл, который и стал самым результативным игроком встречи с 19 очками. У «Локо» лучшим стал Джонсон — 18 очков, три подбора и одна передача. Также хорошо себя проявили Миллер — 15 очков, два подбора и семь передач и Антониус Кливленд — 14 очков.

ЦСКА — действующий чемпион Единой лиги. Команда практически не претерпела изменений в межсезонье. Руководство армейцев добавило лишь несколько новых игроков. Пистиолис уже давно знает, как играют его подопечные, отчего ему намного легче встроить одного-двух баскетболистов в игру команды, чем играть в другой баскетбол с новыми исполнителями, как в случае с «Локо». Поэтому Ведищеву и его тренерскому штабу предстоит огромная работа как по ходу Суперкубка Единой лиги, так и по ходу всего сезона. Следующие игры международного турнира не за горами.