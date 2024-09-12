«Больше туда я не пойду». Почему Джордан страшно боится воды? История очень трагичная

Фигура Майкла Джордана для многих стала буквально синонимом успеха. Многочисленные индивидуальные награды, титулы в НБА, выгодные финансовые контракты, признание экспертов и болельщиков по всему миру. Эм Джей был бесстрашен на площадке и решителен за её пределами. Но даже он не был лишён страхов, которые тщательно скрывал за брутальной внешностью. Об одной из таких фобий мы сегодня и поговорим. «Я помню, как однажды говорил с Майклом о вещах, которых он боится, и полагал, что он упомянет о смерти или серьёзной травме. Однако он сказал о плавании», — поделился журналист и автор книги «Правила Джордана» Сэм Смит.

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Оказывается, легенда «Чикаго Буллз» жуть как боится воды. Всё началось в раннем детстве. В семь лет Майкл потерял близкого друга, который утонул прямо у него на глазах. Бедолага так отчаянно искал помощи, что чуть не забрал под воду и Майкла. Юный Джордан пытался спасти друга, но оказался бессилен перед природной стихией и на берег вышел один.

Майкл Джордан член Зала славы баскетбола, шестикратный чемпион НБА «Однажды я пошёл купаться с очень хорошим другом. Мы занимались тем, что весело проводили время и ловили волны. В какой-то момент течение стало настолько сильным, что поглотило его. Он ухватился за меня. Кажется, это называется «смертельный захват». Такое случается, когда человек находится на грани жизни и смерти. Мне практически пришлось сломать ему руку… он собирался взять меня с собой. Сумел ли я его спасти? Нет, он умер. В воду я больше не хожу».

Пережитое оказало сильное впечатление на Майкла, и с тех пор к воде он стал относиться крайне настороженно. Когда через несколько лет Джордан отправился в детский бейсбольный лагерь, бассейн, в отличие от других ребят, он обходил стороной. И со временем страх Майкла перед водой не ослаб, а стал только сильнее. Когда будущий легендарный игрок учился в университете, утонула его девушка.

Впоследствии баскетболист не раз признавался, что боится воды и старается держаться от неё как можно дальше. «Я больше не пойду в воду. У каждого есть фобия к чему-то. Я держусь подальше от воды». Его сын Маркус говорил, что Майкл так и не научился плавать и если вдруг упадёт в воду, то утонет. Но Джордан не тот человек, который пасует перед трудностями. Шаг за шагом Майкл шёл к преодолению своего давнего страха, приближая победу над психологической травмой детства.

Яхта Майкла Джордана, 2022 год Фото: Fabrizio Villa/Getty Images

Он начал выходить в море на лодках («Только на больших, а не на маленьких, и мне обязательно нужен спасательный жилет»). А потом приобрёл несколько яхт, в том числе одну особенно роскошную, которая, как писали СМИ, обошлась ему в $ 80 млн. И хотя легендарный спортсмен признаёт, что всё ещё боится воды, эта давняя фобия стала для него не такой грозной. Эм Джей продолжает бой, ведь отступать не в его правилах.