Шакил О'Нил купил новый уникальный Cybertruck
Шакил О'Нил известен не только как легенда НБА, но и как любитель необычных автомобилей. На этот раз баскетболист удивил всех кастомизированным Tesla Cybertruck.
Особая мотивация
Ещё месяц назад Шакил жаловался, что ему неудобно транспортировать свой Tesla Cybertruck из дома в Лас-Вегасе в Атланту, где он находится сейчас. Поэтому О'Нил решил купить себе новый автомобиль.
Total black
Главным условием покупки Cybertruck была его уникальность. Шакил хотел глянцевый чёрный автомобиль с чёрными колёсами. О'Нилу сделали такой, добавив чёрные карбоновые расширители колёсных арок и красную подсветку.
Оценка Маска
«Мне неприятно это говорить, но мне достался самый красивый Cybertruck в стране», — признался Шакил. Оценил автомобиль и Илон Маск. Создатель Tesla под фото О'Нила написал: «Красота».
«Мне достался самый красивый Cybertruck в стране». Шакил купил уникальную Tesla
Читайте также
Дёмин учит фанатов из США произносить его имя
Клубы, которые чаще всего обыгрывал Леброн
Лука Дончич растрогал китаянку своим появлением
Стефен Карри — очарование! Сделал сюрприз фанатам
Машины — ещё одна страсть Стефена Карри
Кажется, у сына Леброна Джеймса улучшился бросок
Самые быстрые удаления баскетболистов НБА
Леброн — в «Голден Стэйт». Есть один вариант!
Игрок НБА необычно почтил память своего брата
8 самых больших зарплат баскетболистов в НБА
Рейтинг игроков в NBA 2K25. Кто в десятке лучших?
Лучшие трик-шоты Луки Дончича. Подборка — огонь!
Суперзвёзды НБА против китайцев. Кто кого?
Баскетболист сыграл монстра в фильме «Чужой»
Почему чемпиону НБА дали отсрочку наказания?
4000 людей на открытой тренировке. Видео