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Шакил О'Нил купил новый уникальный Cybertruck
Шакил О'Нил купил новый уникальный Cybertruck
Шакил О'Нил известен не только как легенда НБА, но и как любитель необычных автомобилей. На этот раз баскетболист удивил всех кастомизированным Tesla Cybertruck.
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Особая мотивация
Особая мотивация
Ещё месяц назад Шакил жаловался, что ему неудобно транспортировать свой Tesla Cybertruck из дома в Лас-Вегасе в Атланту, где он находится сейчас. Поэтому О'Нил решил купить себе новый автомобиль.
Total black
Total black
Главным условием покупки Cybertruck была его уникальность. Шакил хотел глянцевый чёрный автомобиль с чёрными колёсами. О'Нилу сделали такой, добавив чёрные карбоновые расширители колёсных арок и красную подсветку.
Оценка Маска
Оценка Маска
«Мне неприятно это говорить, но мне достался самый красивый Cybertruck в стране», — признался Шакил. Оценил автомобиль и Илон Маск. Создатель Tesla под фото О'Нила написал: «Красота».
«Мне достался самый красивый Cybertruck в стране». Шакил купил уникальную Tesla
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