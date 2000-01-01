5 дорогих клубов Единой лиги в прошлом сезоне
Единая лига опубликовала ежегодный отчёт о бюджетах клубов за прошлый сезон. Как выглядит топ-5 самых дорогих составов команд?
5-е место — «Самара»
В прошлом сезоне команда потратила на тренерский штаб и игроков 259 млн рублей.
4-е место — УНИКС
Траты казанской команды были сильно больше — 618 млн рублей.
3-е место — «Локомотив»
Железнодорожники потратили практически столько же — 679 млн.
2-е место — ЦСКА
Армейцам в прошлом сезоне потребовалось 780 млн.
1-е место — «Зенит»
Траты петербуржцев перевалили за 1 млрд и составили 1,23 млрд рублей.
5 самых дорогих клубов Единой лиги в прошлом сезоне
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